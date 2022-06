Lucerito Mijares heredó los encantos de su padre y así lo mostró sobre el escenario

La joven se robó el show con sus pasos de baile e interpretaciones.

Lucerito Mijares conquistó las redes sociales con un fragmento de la presentación especial que ofreció junto a sus famosos padres en el Auditorio Nacional. La joven se robó el show de la ex pareja más querida de México con sus interpretaciones e inigualables pasos de baile, donde sobresalió la divertida imitación que hizo de los movimientos que suele hacer su padre durante una de sus canciones más famosas, Bella.

La Novia de América y su ex esposo se reencontraron sobre el escenario capitalino como parte de Hasta que se nos hizo, su esperado tour del reencuentro que inició tras el exitoso concierto que ofrecieron vía streaming durante el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19. Desde que se confirmó el proyecto se levantó gran expectativa debido a que, después de que confirmaron su inesperada separación sentimental, habían procurado llevar sus carreras por caminos diferentes, esto además de la posibilidad de su hija hiciera una participación especial.

En medio de las especulaciones, Lucerito Mijares sorprendió al aparecer junto a sus padres durante los conciertos que dieron el 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional. Entre aplausoso y ovaciones, la joven cantante acompañó a sus padres en piezas como Para amarnos más, uno de los duetos más famosos de sus papás.

Los famosos intérpretes contaron con la participación especial de su hija, Lucerito Mijares. (Captura TikTok: @paolucerina29 - Captura YouTube: Zona Preferente)

Pero no fue hasta que sacó a relucir sus mejores pasos de baile cuando se robó la noche. La usuaria de TikTok @Paolucerina29 compartió uno de los momento más especiales de la noche, cuando Lucerito Mijares imitó los peculiares pasos de baile que su padre suele hacer durante sus shows cuando interpreta Bella, tema que lanzó en 1986 y que marcó una pauta en su carrera.

En el breve fragmento audiovisual se puede apreciar a la joven cantante moviendo las manos y el torso a ritmo del puente musical; también destacaron sus muecas. Cabe mencionar que Lucerito ha destacado en redes sociales con sus divertidas parodias y, aunque no suele subir contenido con mucha frecuencia, tiene un gran número de seguidores gracias a su carisma y talento.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la caja de comentarios del TikTok se llenó con aplausos y halagos para quien está dando sus primeros pasos en la industria musical con el cobijo de sus reconocidos padres.

“Esta niña me confunde la veo parecida a su papá a veces a su mamá, tiene mucho de los dos”. “De momento creí que era Angélica Vale haciendo sus imitaciones”. “La misma sonrisa de su madre”. “Esta joven ha superado muchas críticas y ahí está bien parada en el escenario”. “Yo creo esta niña si fue hecha con mucho amor, salió igualita años dos”. “Me cae extremadamente bien esa niña”, fueron algunas reacciones.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: