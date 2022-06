Así reaccionaron internautas y personalidades del espectáculo ante el sensible fallecimiento de Fernando Del Solar

Fernando del Solar falleció a los 49 años de edad (Foto: Archivo)

El público mexicano y personalidades del medio del espectáculo se han conmocionado tran anunciarse el sensible deceso de uno de los conductores favoritos del país: Fernando Del Solar. Fue el progama matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, quienes a través de redes sociales y en vivo infomaron que el también modelo de origen argentino falleció este jueves 30 de junio a los 49 años de edad.

Reconocido por su trabajo en programas como Hoy o La Academia, Fernando Del Solar ha dejado un vacío en los corazones no solo de sus fanáticos y seguidores sino también en el de múltiples personalidades del mundo del espectáculo con quienes compartió en algún punto de su carrera artística vivencias, emociones y momentos memorables dentro de los sets de grabación.

De forma casi inmediata, las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencias para la familia del querido conductor, siendo sus excompañeros del matutino Venga La Alegría los primeros en reaccionar a la lamentable noticia.

“Este es de los anuncios que nunca quisiera dar [...] una fuente muy cercana nos confirmó que lamentablemente ha fallecido Fernando Del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes que son su familia y que construyeron Venga la Alegría lo tiene que saber”, declaró Sergio Sepúlveda al borde del llanto.

Personalidades del mundo del espectáculo e internautas reaccionaron al sensible deceso del conductor (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Del mismo modo, a través de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida televisora del Ajusco se pronunció respecto a la noticia y publicó una fotografía de Fernando Del Solar acompañada con un emotivo mensaje: “Lamentamos el fallecimiento de @fernandodelsolar. Su legado nos acompañará por siempre en toda la familia @azteca. Descanse en paz”

Mauricio Mancera -conductor con quien Fernando del Solar formó un estrecho lazó de amistad que trascendió la pantalla chica- compartió su sentir para VLA a través de una llamada: “Es muy triste porque su familia, Anna Ferro, acaba de perder a un esposo, Luciano y Paolo a su papá [...] Fernando era extremadamente familiar... es una noticia muy triste, a pesar de que estaba en esta lucha constante [contra el cáncer], nunca lo vi venir”.

Adicionalmente, Tábata Jalil -una de las conductoras más estables dentro del programa- convivió por mucho tiempo con el argentino: “A mí me sorprende muchísimo y supongo que también en sus casas , yo no lo veía venir, hace unos días estábamos tuiteando y bromeando, pero yo creo que Fer del Solar es un ejemplo a seguir, es un hombre de luz, es un gran amigo que a mí me enseñó que la vida es más allá de los foros, es un hombre que dio ejemplo de testigo en amor y verdad, nunca perdió la actitud”.

A las condolencias también se sumó el famoso programa matutino de Televisa: Hoy, mismo en donde Fernando Del Solar también trabajó como conductor a lo largo de tres años.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de #FernandoDelSolar Q.E.P.D. quien formó parte de la familia de #ProgramaHoy. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos”, tuiteó el matutino de Televisa.

En múltiples ocasiones el querido conductor se pronunció públicamente como un fiel seguidor del equipo de fútbol mexicano Cruz Azul; en tan solo unos minutos la noticia llegó a los oídos de los seguidores de la llamada maquina cementera por lo que a través de su cuenta oficial de Twitter también lamentaron su deceso.

Así reaccionó el mundo del internet

Tras el anuncio de la sensible noticia, usuarios de diversas plataformas digitales como Twitter, Facebook e incluso TikTok no dudaron en compartir con un ligero toque de sentido del humor, pero en su mayoría de forma muy respetuosa, algunos memes o imágenes de despedida al presentador. Entre los comentarios se pueden leer emotivos mensajes que hacen alusión a los buenos momentos que millones de televidentes pasaron gracias a su compañía:

“Todas las mañanas mi mamá y yo pasábamos el único rato del día juntos mientras Fer conducía VLA, de verdad lamento esta perdida”. “Después de todo luchó hasta el final, aunque siento que es muy injusto”. “El maldito cáncer una vez más demostró que no importa si eres famoso o no, rico o pobre, a todos se los lleva por igual”.

