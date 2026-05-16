México

¿Cómo identificar a un extorsionador? Estas son las señales de alerta según la PDI

Ante la alta cifra de delitos no denunciados, la fiscalía habilitó líneas telefónicas, WhatsApp y atención presencial para facilitar la denuncia, aunque la desconfianza institucional sigue siendo un obstáculo

Guardar
Google icon
Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
Un hombre con ropa oscura, de quien no se ve el rostro, sostiene y utiliza un teléfono celular con ambas manos, reflejando el uso extendido de dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación de la Ciudad de México presentó este sábado un análisis exhaustivo sobre el perfil operativo de los extorsionadores, con el objetivo de brindar a la población recursos claros para identificar y frenar intentos de fraude antes de que se consume el delito.

El informe expone las tácticas habituales utilizadas por los extorsionadores, que abarcan desde el contacto inicial con la víctima hasta las maniobras psicológicas dirigidas a intimidar y obtener dinero u otros beneficios.

PUBLICIDAD

Para reducir el riesgo de ser víctima, resulta fundamental conocer las señales de alerta y los métodos que caracterizan a estos delincuentes. A continuación, te compartimos las principales claves para reconocer a un extorsionador y actuar a tiempo.

El método del extorsionador

Entre las prácticas más comunes identificadas por las autoridades se encuentra la violencia psicológica a través de llamadas telefónicas intimidatorias, mensajes que simulan ser de instituciones oficiales y amenazas que buscan sembrar temor para obtener dinero.

PUBLICIDAD

Primer plano de un hombre de 56 años en perfil, con la cara parcialmente visible, sosteniendo un smartphone brillante con ambas manos en un ambiente oscuro.
Un hombre de 56 años sostiene un teléfono celular con ambas manos, concentrado en la pantalla brillante en un entorno oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exigencias económicas suelen estar dirigidas a montos bajos, lo que facilita que la víctima acceda rápidamente a realizar pagos mediante depósitos en tiendas, transferencias bancarias o servicios de pago en comercios. Esta modalidad permite a los extorsionadores operar con rapidez y dificultar el rastreo de los fondos.

Otra táctica utilizada consiste en notificar a la persona que ha resultado “ganadora” de un supuesto premio, sorteo o campaña de una fundación. A través de esta promesa, buscan obtener datos personales o dinero bajo el pretexto de liberar el premio ofrecido.

¿Dónde y cómo denunciar en la Ciudad de México?

La Fiscalía para la Investigación del Delito de Extorsión, encabezada por Jorge Luis Hernández Hernández, mantiene atención permanente los siete días de la semana, a cualquier hora. Su labor se centra en recibir denuncias, investigar y dar seguimiento a los casos vinculados con este delito, que afecta tanto la seguridad personal como la economía familiar.

Para facilitar la denuncia, la fiscalía habilitó varios canales de contacto. Se encuentra disponible la línea anónima 089 las 24 horas, así como atención presencial en la Agencia de Detenidos, ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

Un adolescente con capucha está sentado de lado en una cama desordenada en una habitación con poca luz, usando un teléfono móvil que ilumina su rostro. Se ven posters y un escritorio.
Un adolescente con capucha está sentado en la cama de su habitación con luz tenue, su rostro iluminado por la pantalla del móvil, transmitiendo una atmósfera de introspección y aislamiento digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes prefieren opciones digitales o telefónicas tienen a disposición el número (55) 5345 5000 y el WhatsApp (55) 1992 5550, ambos activos de forma continua para recibir denuncias y orientar a las víctimas.

Un delito que creció sin freno en una década

Las cifras nacionales confirmaron la gravedad del fenómeno. Las carpetas de investigación por extorsión en el fuero común pasaron de cinco mil 803 en 2015 a 9 mil 357 en 2025, un aumento acumulado de 61.2 por ciento en 10 años, según la misma fuente académica.

La extorsión se consolidó como el único delito de alto impacto con crecimiento sostenido en el país. En 2025, el incremento interanual fue de 4.5por ciento, con una tasa de 8 casos por cada 100 mil habitantes, mientras otros ilícitos mostraron reducciones.

Las extorsiones telefónicas representaron el 84.1 por ciento de los casos registrados a nivel nacional. Las presenciales, con 15.2 por ciento del total, resultaron más efectivas para obtener pagos y, además, incluyeron armas de fuego en cuatro de cada 10 eventos, lo que generó efectos psicológicos graves en las víctimas: miedo constante, insomnio y estrés postraumático.

Temas Relacionados

extorsióndelitodenunciamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CDMX, ‘ciudad santuario’ solo en discurso: exigen detener redadas contra migrantes y piden a capitalinos rechazar operativos

Los operativos se realizan en colonias céntricas y consisten en detenciones arbitrarias y allanamientos de viviendas

CDMX, ‘ciudad santuario’ solo en discurso: exigen detener redadas contra migrantes y piden a capitalinos rechazar operativos

Profepa va por empresas ilegales de residuos peligrosos, cancela tres en Edomex y Chihuahua e inicia acciones penales

Una de las empresas transportaba Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) con documentación falsa, por lo que autoridades denunciaron ante el Ministerio Público

Profepa va por empresas ilegales de residuos peligrosos, cancela tres en Edomex y Chihuahua e inicia acciones penales

Para qué sirve poner bicarbonato en el agua al hervir verduras

Un truco sencillo promete mejorar el resultado de las verduras cocidas con solo añadir un elemento al agua

Para qué sirve poner bicarbonato en el agua al hervir verduras

Ni muy grandes ni muy inquietos: Estas son las razas de perros más amigables y tranquilas

La conexión entre humanos y caninos puede ser más especial cuando se elige un amigo peludo con carácter dulce y social

Ni muy grandes ni muy inquietos: Estas son las razas de perros más amigables y tranquilas

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

Los detenidos fueron identificados como Daniel Alberto “N”, Eduardo Martín “N”, Andrea Yobana “N” y Virginia “N”

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

Detienen a 4 personas en Cuautitlán Izcalli tras robar taxi de aplicación: podrían ser parte del grupo delictivo Los Morris

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Vinculan a proceso a Mauro “N” por desaparición de su amigo en Tlalpan

EEUU endurece ofensiva contra funcionarios mexicanos ligados al narco: aplicará leyes antiterrorismo

Fiscalía del Edomex detiene a cuatro personas relacionadas con asalto a conductor de plataforma digital en Teoloyucan

Negociar o ir a juicio: las opciones de Gerardo Mérida tras entregarse a EEUU por presuntos vínculos con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Ventaneando respalda a Nodal y Ángela Aguilar por estar en álbum tributo a Vicente Fernández: “Cantantes de primera”

Ventaneando respalda a Nodal y Ángela Aguilar por estar en álbum tributo a Vicente Fernández: “Cantantes de primera”

¿Amor 95.3 sale del aire? Locutores se despiden de la estación de radio y preocupan al país

Cazzu revela que ya no puede hablar de Nodal por razones legales: “Aunque yo quisiera”

Pedro Pascal pone a México como favorito para ganar el Mundial 2026

Para los más dark, la CDMX festejará a lo grande el Día del Gótico con sombrío festival gratuito: lugar, fecha y horario

DEPORTES

Wolves vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez contra su exequipo

Wolves vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez contra su exequipo

Israel Reyes rompe el silencio y respalda a Henry Martín tras la eliminación del América ante Pumas

Robert Lewandowski dice adiós al Barcelona: así fue las vez que Memo Ochoa le detuvo un penal en Qatar 2022

Chelsea vs Manchester City: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la final de la FA Cup

Místico y Natalia Jiménez reviven “Me Muero” en la Arena México: reencuentro emociona a los aficionados