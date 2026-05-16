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Selección mexicana de parataekwondo apunta al Grand Prix Mundial tras conquistar ocho medallas en Brasil

El equipo, encabezado por las entrenadoras María Espinoza y Jannet Alegría, ya prepara su siguiente compromiso internacional

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La selección mexicana de parataekwondo regresó a los entrenamientos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), luego de su participación en el Campeonato Panamericano Río de Janeiro 2026, donde obtuvo ocho medallas, incluidas cinco de oro, para finalizar como la delegación con más preseas doradas del certamen.

El equipo, encabezado por las entrenadoras María Espinoza y Jannet Alegría, ya prepara su siguiente compromiso internacional: el Grand Prix Mundial de Roma, programado para principios de junio, evento clave rumbo al ranking paralímpico y al proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028.

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México lideró el medallero de oro en el Panamericano

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María Espinoza destacó el desempeño del representativo nacional, especialmente por superar a Brasil en cantidad de medallas doradas pese a no competir en todas las categorías.

“Muy contenta con el desempeño de los chicos. A pesar de que no llevábamos equipo en todas las categorías, sumamos muy buena cantidad de oros. Siempre competimos contra el equipo de Brasil que es muy grande y el tener más oros que ellos fue un gran logro”, declaró a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

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La entrenadora también resaltó la obtención de 40 puntos en el ranking internacional, resultado que consideró importante para los próximos Grand Prix y la clasificación paralímpica.

Entre los resultados individuales destacó Fernanda Vargas, quien ganó el oro en la categoría +65 kg y fue reconocida como la mejor atleta femenil del evento.

“La verdad estoy muy feliz, emocionada, pero sobre todo muy motivada para seguir trabajando”, señaló la taekwondoín mexicana tras recibir el reconocimiento.

Por su parte, Jessica García, campeona mundial de la división -52 kg, afirmó que el resultado le permite mantenerse entre las mejores del ranking internacional.

“Obtuve la medalla de oro y estoy muy contenta con este resultado, porque me postula para mantenerme en el ranking número dos del mundo”, comentó.

El Grand Prix de Roma, siguiente objetivo del equipo mexicano

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Luis Mario Nájera, subcampeón paralímpico en París 2024 y ganador del oro en -80 kilos, calificó el torneo continental como una competencia de alto nivel y destacó el desempeño colectivo de México.

“Se obtuvieron cinco medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Estamos contentos con el resultado, trabajamos para eso”, declaró.

El atleta adelantó que el equipo ya se enfoca en el Grand Prix Mundial de Roma, competencia que forma parte de la preparación para el Campeonato Mundial y el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028.

María Espinoza también señaló que el Panamericano representó un avance importante para atletas con menos de dos años dentro del proceso de selección, como Lupita Rojas, Samuel García y Evolet Rentería, quienes consiguieron medallas en Brasil.

“Ya empiezan los compromisos más fuertes, que son los Grand Prix y todo esto con la planificación para nuestro evento fundamental del año que es el Campeonato Mundial”, agregó la entrenadora, quien además fue reconocida como la mejor coach femenil del Panamericano 2026.

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