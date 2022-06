El día en que Fernando del Solar dejó a su prometida por Ingrid Coronado

Del Solar e Ingrid confirmaron su separación en 2015 (Instagram)

Este jueves se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del conductor y actor de televisión Fernando del Solar, recordado por haber participado en programas muy exitosos como Venga la Alegría y Sexos en Guerra. El conductor y artista murió a los 49 años, luego de varios años de luchar contra un Linfoma de Hodgkin, el cual le fue diagnosticado en 2012.

Aunque el también actor y modelo ya había agotado todos los protocolos, se sometió a terapias alternativas, pero seguía presentando problemas de salud, razón por la que canceló una conferencia que tendría este jueves. Aún no se dan a conocer las causas oficiales del fallecimiento de del Solar.

Fernando del Solar nació en Buenos Aires, Argentina e inició una carrera como actor, que desarrolló por más de dos décadas. Sin embargo, cuando llegó a México, en 1996, lo hizo como modelo.

Fernando del Solar tuvo dos hijos con Ingrid Coronado, con quien estuvo casado de 2008 a 2015. Sin embargo, antes de comenzar su relación con Ingrid, con quien condujo programas como Venga la Alegría y Sexos en Guerra (que impulsó la carrera de ambos), tuvo una relación con la también conductora Ivette Hernández, quien al igual que Del Solar y Coronado, trabajaba en la televisora TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Ivette Hernández y Fernando del Solar fueron pareja antes de que el argentino iniciara una relación con Coronado.

De hecho, Ivette y Fernando incluso ya estaban comprometidos y parecían estar de lo más enamorados, preparándose para lo que sería su espectacular boda. Ya estaba todo listo, pues incluso, ya había fecha y habían entregado invitaciones a sus amigos, familiares y colegas.

Pese a estar muy enamorados, comenzaron a correr los rumores de que Fernando del Solar e Ingrid Coronado, quienes eran muy bueno amigos, comenzaban a tener una relación a escondidas. Sin embargo, Hernández decidió no hacer caso a dichos rumores y confiar plenamente en su pareja.

Algunos meses después, Fernando e Ivette terminaron su relación y a las pocas semanas de este hecho, el argentino confirmó una relación con Coronado, pero eso no fue todo, pues el mismo día que anunciaron que estaban juntos, también revelaron que esperaban su primer hijo juntos.

Luego, en una entrevista, Ivette Hernández declaró que durante su relación con Del Solar, Ingrid Coronado era muy insistente al buscarlo.

La relación entre Ingrid y Fernando duró siete años.

Separación de Ingrid y Fernando del Solar

La unión entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado duró 7 años, pues en 2015, la pareja anunció su separación. El romance surgió después de que Fernando rompió su compromiso sentimental con la también conductora, Ivette Hernández en 2008. Ingrid y el presentador se dejaron ver más unidos que nunca y gozando de la transformación de su relación.

“Fue una amistad que construimos a lo largo de ocho años. Ella era mi mejor amiga, yo le contaba mis rollos amorosos, mis frustraciones, mis cosas buenas y ella hacía lo mismo y no nos veíamos más que como amigos. Nunca la vi de otra manera hasta que los dos abrimos los ojos y lo intentamos”, aceptó el conductor para El Universal, cuando formalizaron su relación sentimental.

“De un día para otro, las cosas se dieron. Yo estaba pasando por una tremenda crisis existencial, de que ya no me casaba, pues había terminado la relación y pasó un tiempo, yo tomé mi viaje de Luna de miel solo y eso me sirvió para meditar”, añadió después de revelar que pronto se convertiría en padre al lado de Ingrid, con quien sólo había salido en plan romántico por tres meses en 2008.

Cuatro años después decidieron contraer matrimonio, tan sólo dos meses antes de que naciera su segundo hijo, Paolo. Su relación se catalogó en el medio del espectáculo como una de las más queridas y sólidas.

Los conductores tuvieron dos hijos. (Foto: Twitter)

Fue en 2012 cuando el conductor recibió el fatídico diagnóstico de padecer Linfoma de Hodgkin. Fernando Martín Cacciamani Servidio, su nombre real, se sometió a diversos tratamientos en busca de recuperar su estado de salud y jamás descuidó sus actividades profesionales, durante dicho periodo fue conductor de La Academia y Gánale al Chef.

Ingrid se mantuvo a su lado por tres años más, hasta que en 2015 comenzaron los rumores de una separación. En poco tiempo, ambos presentadores confirmaron que era tiempo de separar sus caminos. Él continuó con su lucha para derrotar al cáncer y se alejó de los reflectores para centrarse en su recuperación.

Un año después, Fernando del Solar confesó a la revista TV Notas que decidió separarse y divorciarse de quien fuera su mejor amiga, Ingrid Coronado, cuando dejaron de ser compañeros de vida. “El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí”, confesó el conductor cuando se le cuestionó si su enfermedad detonó su separación de Ingrid Coronado.

SEGUIR LEYENDO: