Cómo fueron los inicios de Fernando del Solar en México tras abandonar su natal Argentina

Fernando del Solar cumplió 47 años (IG: fernandodelsolar)

Durante el jueves 30 de junio, el mundo del espectáculo quedó consternando tras hacerse público el sensible fallecimiento del renombrado conductor de televisión Fernando del Solar, quien tuvo la oportunidad de pasar por Televisa y TV Azteca, este último donde se logró posicionar como uno de los presentadores predilectos de las audiencias gracias a su etapa en Venga la Alegría.

En diversas intervenciones, el presentador de origen argentino radicado en México -quien a finales de abril de este año contrajo matrimonio con Anna Ferro- ahondó sobre los motivos que lo orillaron a llegar a tierras aztecas.

Fue en una pasada entrevista con la Revista Quién en el 2007 donde el histrión que estudió la carrera de Técnico Electrónico en su natal Buenos Aires llegó a México en el 2005 en busca de un despunte en su carrera actoral tras haber estudiado en el Conservatorio de arte dramático en Argentina.

Fernando del Solar compartió un nuevo mensaje con sus seguidores (IG: fernandodelsolar)

“Yo quiero actuar, quiero comunicar, quiero jugar, porque eso es lo que entiendo como actuación, jugar a ser diferentes personas”, rememoró el entonces conductor de Venga la Alegría para Quién.

Tras haberse enamorado de las artes dramáticas cuando arribo a la capital mexicana con el sueño intacto de convertirse en estrella de las pantallas y donde rápidamente cumplió su sueño de convertirse en actor tras participar en múltiples melodramas como Perla y Háblame de Amor, además de también incursionar en la pantalla grande con La Familia de mi Ex y Don de Dios.

“Nadie es profeta en su tierra, así es que conquisto México y me voy por el Oscar”, añadió para la publicación mexicana.

Luego de posicionar el nombre de Fernando del Solar en la escena pública nacional, llegaron las oportunidades para convertirse en conductor de televisión y, en donde se posicionaría como uno de los mejores tras su paso en Insomnia, La vida es una canción, Sexos en Guerra y más tarde, en Venga la Alegría, donde estuvo siete años ininterrumpidos.

En 2012 se casó con la exintegrante de Garibaldi, Ingrid Coronado con quien procreó dos hijos Luciano y Paolo: “Ya no me quería ir de México, estaba muy cómodo con mi situación. En esos momentos estaba concentrado en ‘tener’ y no en el ‘ser’, en acumular cosas materiales y me olvidé que esas no son las cosas más importantes de la vida”, evocó en su momento.

