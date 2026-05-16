¿Feliz día del maestro? Profesor es captado revisando mochilas de alumnos en Sonora y padres exigen su salida inmediata

La grabación muestra al docente recorriendo el aula y abriendo pertenencias de alumnos mientras no había estudiantes presentes. (Especial)

Un video grabado dentro del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 32 en Empalme, Sonora, se volvió viral en redes sociales luego de mostrar a un profesor presuntamente revisando mochilas y pertenencias de estudiantes mientras el salón permanecía vacío. La grabación provocó indignación entre padres de familia y usuarios de internet, quienes exigieron sanciones inmediatas contra el docente involucrado.

Padres de familia cuestionaron la actuación del docente y pidieron a las autoridades educativas una investigación urgente.

De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, el maestro identificado como José Pedro “M” habría ingresado al aula sin alumnos presentes y comenzó a recorrer distintas bancas. En el video se aprecia cómo abre mochilas y carteras colocadas en los pupitres, situación que desató múltiples cuestionamientos entre la comunidad escolar.

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(Especial)

El caso rápidamente generó comentarios irónicos en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que en el plantel aparentemente también se impartía la materia de “Administración del dinero ajeno”. Sin embargo, detrás de las bromas surgió una fuerte preocupación por la seguridad y privacidad de los estudiantes.

(Facebook / 100toshiko)

Mientras algunos internautas consideraron que el profesor quizá realizaba una “operación mochila”, otras personas cuestionaron el procedimiento utilizado, ya que las revisiones a pertenencias personales suelen requerir protocolos específicos y, en muchos casos, autorización previa. Además, criticaron que los alumnos no estuvieran presentes durante el momento en que se revisaron sus objetos personales.

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(Facebook / 100toshiko)

Tras hacerse público el video, madres y padres de familia manifestaron su inconformidad colocando insignias y mensajes a las afueras del plantel educativo ubicado en Empalme. También expresaron preocupación porque varios estudiantes comenzaron a sentirse inseguros al dejar sus mochilas dentro de los salones de clase.

(Facebook / 100toshiko)

La difusión del caso incrementó la presión sobre las autoridades escolares, ya que algunos tutores exigieron conocer si existe una investigación formal en curso y cuáles serán las medidas para evitar incidentes similares en el futuro.

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(Facebook / 100toshiko)

Hasta el momento, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 32 no ha emitido una postura oficial respecto a la grabación ni sobre las acusaciones dirigidas hacia el docente. Tampoco se ha confirmado si el profesor continuará impartiendo clases mientras avanzan las indagatorias correspondientes.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones que aseguran que el maestro ya habría sido separado de sus funciones, esa información todavía no ha sido corroborada oficialmente por las autoridades educativas. Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y alimentando el debate sobre los límites de las revisiones escolares y el respeto a la privacidad de los alumnos.

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