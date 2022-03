Así fue el regreso de Mauricio Mancera a “Venga La Alegría”

Después de 8 años el conductor regresó tras su participación en Televisa

Tras 8 años sin pisar los foros de TV Azteca, Mauricio Mancera regresó a Venga La Alegría de manera sorpresiva tras un breve comunicado en la noche del 8 de marzo que anunció con gran expectativa que el conductor, que se hizo famoso a nivel nacional gracias a dicho matutino, estaría de nuevo como invitado especial patrocinando una obra de teatro y recreando una de sus secciones más recordadas en la televisión mexicana.

Con gran éxito el también reportero fue recibido por Cynthia Rodríguez, Laura G, El Capi Pérez y Sergio Sepulveda quien dio un emotivo y divertido mensaje de introducción previo a su entrada al aire: “Bueno, ya no sé si gran invitado si ya ha pasado por todas las nóminas de los matutinos ja,ja,ja. Más allá de ser un compañero de trabajo como lo dicen, es un gran amigo, es solidario, es buen tipo, es divertido y este día nos visita, y como le dije hace rato que lo vi ‘estás en casa’, Mauricio Mancera”, expresó.

El ahora también actor bajó por unas escaleras y entre muchas sonrisas y con una gran disposición de ser entrevistado por sus compañeros comenzó a dar detalles sobre su visita: “Tenía 8 años de no presentarme en estos foros, o sea el mismo tiempo de estar en el programa es el de no estar aquí. La última vez que yo vine a este foro estaba dividido en dos, éramos Venga La Alegría y en esa parte estaba el que seguía”, inició la narración de Mancera.

Así le dieron la bienvenida (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria)

El presentador de Difícil De Creer comenzó a cuestionar la polémica salida de Maurio años atrás, cuando dejando la televisora del Ajusco se fue a la de San Ángel, situación que incluso El Capi -quien en ese momento no estaba en la televisión- tomó con humor para asegurar que todo se trataba de un plan de infiltración para derrumbar el rating de “la competencia”. “¿Hiciste buenos amigos allá? No te pongas nervioso…”, preguntó Sepulveda.

“Sí, ya ves que uno se encariña con los lugares de trabajo pero sobre todo a nivel personal, pues yo me encariño con las personas, entonces pude haber dejado de venir aquí 8 años pero ya ven que nosotros nos seguimos viendo”, confesó antes de ser cuestionado sobre a quién quería más: si a Hoy o a Venga La Alegría, situación que tomó con humor pero no logró ocultar su gran incomodidad y nerviosismo ante poder mencionar algo que pudiera perjudicarlo en su futuro personal y laboral.

Después de 8 años el conductor regresó tras su participación en Televisa

“Yo me apego a la quinta enmienda, no doy declaraciones en mi contra”, agregó el reportero. Laura G intervino en su rescate y argumentó que admiraba la forma en que él podía tener la libertad de cambiar de televisora o proyectos sin que nada, o nadie, le pusiera peros o problemáticas en poderse seguir desarrollando de manera profesional, asegurando que era muy desapegado.

“Sí, la verdad he tenido la fortuna que por las experiencias de la vida aprendes a trabajar así en desapego, entonces yo siempre he dicho que los seres humanos no somos palmeras para echar raíces. Si un día te toca estar aquí pues estás, te la pasas bien, lo gozas, haces amigos que éstos sí te llevas y te acompañan de toda la vida, pero pues las nóminas van y vienen ja,ja,ja”, señaló.

El conductor volvió a hacer sus mejores secciones (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria)

El Capi aprovechó la visita de Mauricio Mancera para confesarle que gracias a él y su representación en televisión pudo descubrir que en México ‘si hay espacio para personas así’: “Real este vato para mí es como un mentor en diferentes formas de mi carrera, o sea en cuestiones de cómo llevarla, cómo negociar y yo te veía en la televisión y decía ‘si este vato esta en un foro de televisión, es probable que exista un lugar para mí'”, confesó con admiración.

SEGUIR LEYENDO: