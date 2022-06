Por qué Ana Claudia Talancón vomitó sangre y fue hospitalizada

Ana Claudia Talancón sufrió accidente (Foto: Instagram/@latalancon)

Tras darse a conocer que Ana Claudia Talancón había sido hospitalizada de emergencia, es la propia actriz quien ahora comentó los motivos de su estancia en un nosocomio, después de que incluso hasta llegara a vomitar sangre causándole una gran angustia y preocupación.

La querida actriz que es muy popular en México por haber interpretado a Carla García Charly en Soy Tu Fan no dudó en confesar los motivos su mal estado de salud, pues en redes sociales, desde que se filtró la información, sus fans no dejaron de preguntarse qué había ocurrido ya que ella se encontraba grabando un nuevo proyecto y lo había estado compartiendo en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter.

Ante los cuestionamiento y ahora poseer un mejor estado, es ella misma quién aclaró todo generando que todas las especulaciones que algunos medios inconscientes habían escrito sobre ella:

“Fue horrible, la verdad. Empecé a vomitar sangre, entonces me asusté horrible. Me pidieron una ambulancia. Me llevaron al hospital. Estuve tres días en el hospital”, empezó a relatar para el programa Ventaneando. Es importante recalcar que esto ocurrió dentro de las grabaciones de su proyecto, por lo que fue considerado como un accidente de trabajo.

Ana Claudia Talancón fue hospitalizada por 3 días (Foto: Cuartoscuro)

La actriz de grandes producciones como El Amor En Tiempos De Cólera (2007), La Virgen de Juárez (2006) y El Crimen Del Padre Amaro (2002) -donde compartió el protagónico con Gael García Bernal- aseguró que una vez bajo el cuidado médico, le realizaron una serie de estudios como radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y análisis de sangre para descubrir qué estaba ocasionando que vomitara sangre.

“Tenía los pulmones inflamados y tenía laceraciones en el estómago, en la tráquea”, agregó.

¿Qué tipo de accidente sufrió Ana Claudia Talancón?

Como en toda grabación de una telenovela, serie, película o incluso aquellos proyectos en vivo como lo son apuestas en teatro y conciertos, los accidentes pueden pasar y en esta ocasión fue lo que ocurrió. Los grandes impactos en su salud se debieron a una agresiva reacción alérgica a los químicos con los que desinfectaron su camper de la serie que actualmente está grabando. La actriz aspiró durante un tiempo estas sustancias mientras descansaba entre toma y toma.

“Al parecer tengo una clase de alergia muy específica a estos químicos, entre ellos cloro y como tipo amoniaco y me inflamaron los pulmones”.

La actriz des muy querida en México

A pesar de que actualmente se encuentra mucho mejor de salud, la querida actriz no la pasó nada bien, pues para poder saber todo lo que ocurría con su cuerpo, fueron necesarios rigurosos métodos médicos que hicieron de su experiencia una mala para recordar.

“La sufrí. Todavía tengo moretones de los catéteres que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas”. Tras tres días en el hospital, Ana Claudia fue dada de alta y afortunadamente ya se encuentra mucho mejor. Además, está haciendo todo lo posible para procurar su salud y recuperarse al 100 por ciento.

“Me siento muchísimo mejor. Me he recuperado muy bien. He hecho todo bien para poder estar sana. Me siento muy agradecida”, finalizó en su entrevista para Pati Chapoy.

Ana Claudia Talancón podría ser madre en 2023 (Foto: Instagram/@latalancon)

Quiere ser mamá, aunque no sea de manera “tradicional”

Hace unas semanas, en un encuentro con diversos medios de comunicación, la actriz detalló más sobre la noticia que ya había dado en exclusiva para una revista de sociales en México. A pesar de tener una agenda de trabajo muy pesada para lo que resta del 2022, Talancón aseguró que si todo sale bien el próximo 10 de mayo podría pasarlo ya con su primer hijo, así como mantiene las esperanzas de que sea un niño mexicano, ya que le agrada la idea de que sus padres biológicos sepan en manos de quién puede quedar el menor.

