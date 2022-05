Su último Día de las madres sin hijos: Ana Claudia Talancón detalló su proceso para convertirse en mamá adoptiva

Ana Claudia Talancón podría ser madre en 2023 (Foto: Instagram/@latalancon)

En el marco del Día de las Madres, una de las actrices más queridas en México, por haber interpretado a Carla García Charly en Soy Tu Fan, anunció de que manera se convertirá en madre, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños, a pesar de que lo hará de una manera poco tradicional, recibiendo una ola de críticas positivas por su opción moderna y valiente.

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, la actriz detalló más sobre la noticia que ya había dado en exclusiva para una revista de sociales en México. A pesar de tener una agenda de trabajo muy pesada para lo que resta del 2022, Talancón aseguró que si todo sale bien el próximo 10 de mayo podría pasarlo ya con su primer hijo, así como mantiene las esperanzas de que sea un niño mexicano, ya que le agrada la idea de que sus padres biológicos sepan en manos de quién puede quedar el menor.

“Este año estoy trabajando muchísimo para poder concretar todo realmente el próximo año. El proceso aparte lleva tiempo, pero me gustaría que fuera un bebé mexicano definitivamente. En cuanto lo pensé y comencé con esta idea, desde hace algunos años pues mencioné ‘Tiene que saber realmente en manos de quién están dejando la vida de estos chiquitines’”, expresó la actriz.

Ana Claudia Talancón quiere que su bebé sea mexicano (Foto: Instagram/@latalancon)

Para la actriz de grandes producciones como El Amor En Tiempos De Cólera (2007), La Virgen de Juárez (2006) y El Crimen Del Padre Amaro (2002) -donde compartió el protagónico con Gael García Bernal- no es nuevo el sentimiento de ser madre a pesar de realmente no serlo, pues ha sido un proceso presente con familiares y amigos toda su vida, por lo que aseguró que está preparada para el papel más importante de su carrera y vida personal: convertirse en madre.

“Yo lo he buscado desde antes y tristemente no se ha dado, pero en cosas que me ha tocado hacer, mamá de mucha gente en mi vida ja, ja, ja, pues ahí he descubierto pues también mucho mis ganas de ser mamá pero yo pude haber sido mamá desde bien chiquita. En México hay tantos niños sin padres, abandonados”, agregó.

Ana Claudia Talancón solo quiere un bebé (Foto: Cuartoscuro)

Ana Claudia Talancón confesó que si fueran hermanos no le gustaría separar a los menores por lo que buscaría la manera de buscar otro bebé o poder intentar adoptar a los dos, aún cuando las leyes en México ponen diversas dificultades -más cuando se trata de una pareja LGBT+-: “No me gustaría la verdad, si fueran hermanos, pues separarlos. Me encantaría que fuera un bebito o una bebita recién nacida”.

En una reciente exclusiva para la revista de sociales Caras México, la originaria de Cancún, Quintana Roo, compartió que será madre por medio de un proceso de adopción, ya que durante mucho tiempo postergó la idea debido a que tenía muchos compromisos laborales -que en su mayoría resultaron ser un gran acierto ya que le dieron mucho éxito- y después intentó con diversos tratamientos médicos en Estados Unidos y dentro de nuestro país, tales como la extracción y fecundación de óvulos, ultrasonidos, análisis de seguimiento folicular y muchos más, pero no obtuvo el resultado esperado.

Ana Claudia Talancón tiene muchos proyectos en este 2022 (Foto: Cuartoscuro)

“Sé que me pude haber embarazado de forma natural, antes, pero mi pareja me decía que mejor nos esperáramos un año para disfrutar, lo que por mucho tiempo no pude hacer, por estar siempre con proyectos de trabajo. Pero cuando me daba cuenta qué no había pegado el tratamiento, la derrota era total, llegué a decepcionarme mucho de mí misma. No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda”, expresó.

