La Casa de los Famosos 2: Osvaldo Ríos le da el “beso de la muerte” a Salvador Zerboni en símbolo de venganza

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realitys show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras varias semanas al aire, la tensión dentro del hogar más popular de internet ha incrementado a niveles no previstos, pues sus integrantes han empezado a recurrir a toda clase de acciones para no ser considerados como el “rival más débil”.

Muestra de ello es una reciente pelea entre Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni, quienes ya han demostrado no ser ni algo cercano a amigos. Como cada noche de eliminación, los nominados se despedían de sus compañeros por si no volvían, pero el cantante puertorriqueño tenía una gran sospecha: el actor de Televisa aparentemente había influenciado a Laura Bozzo para dejar sus votos a favor de que él se fuera de la casa.

Ante ello, Ríos no dudo en acercarse con una actitud muy ligera al actor y lo que parecía ser una despedida terminó en beso, pero no en cualquiera, sino muy al estilo de la mafia italiana, pues Osvaldo besó en la boca a Zerboni para después amenazarlo, tal y como lo hacían los grandes jefes previo a advertir de muerte a alguien.

“Solamente quiero que sepas que en todo momento supe que fuiste tú quien organizó mi nominación y como me hubiera gustado que fueras tú el que se parara en esa puerta a darme los tres puntos y no influenciar a Laura para que me los diera ella. Si regresas, si es que regresas, juega de frente y no juegues estrategias conmigo, porque yo sé jugar estrategias, te deseo la mejor de las suertes”, le expresó Osvaldo Ríos a Salvador Zerboni después de besarlo en la boca.

El resto de los integrantes se percataron del gran momento y aunque nadie intervino, el actor de telenovelas como La Viuda de Blanco, Triunfo del Amor y El Juramento se acercó a Laura Bozzo para dedicarle unas palabras de alivio, pues le aseguró que la pelea no sería con ella: “Tranquila, que yo sé cómo fue. Usted es una dama y usted aguantó ahí una, casi dos horas, por lo que usted creía y eso yo lo valoro. Él no tuvo los huev*s de pararse ahí tres horas y lo que hizo fue influenciarla a usted, para que usted se parara ahí, él tenía que haberlo hecho, no tú”.

El actor de telenovelas de Televisa como Abismo de Pasión, La Reina del Sur y A que no me dejas no resultó ser el expulsado, ya que Niurka Marcos fue la que abandonó la casa, sin embargo su regreso fue con una actitud aún peor que la de Osvaldo Ríos, pues al llegar lo hizo con una fuerte declaración.

“Aquí estoy para que me vuelvas a besar hijo de tu put*... madre”, dijo Zerboni mientras miraba a los lejos al puertorriqueño.

La tensión puede escalar aún mayor, pues la advertencia con el beso de la muerte o de judas hacia Salvador, puede tener consecuencias dentro de los mismos integrantes, así como en la producción, pues dicha acción podría ser considerada como violencia física, lo cual está prohibido en las reglas de La Casa de los Famosos 2.

La muerte del fanatismo por Niurka

Niurka Marcos se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos 2 después de que usuarios de redes sociales pidieron su expulsión debido a sus fuertes encontronazos con sus compañeros y su polémico desplante a Ivonne Montero. La vedette rompió en llanto al enterarse de la decisión del público, mandó un mensaje a todos quienes votaron en favor de su salida del reality y su reacción desató memes.

