Marco Rubio comienza una gira por el Golfo para presentar el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia este martes una gira de tres días por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin para presentar a los aliados del Golfo el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán, en una nueva etapa de los esfuerzos diplomáticos para consolidar el cese de hostilidades en Medio Oriente.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, informó que Rubio permanecerá en los tres países entre el 23 y el 25 de junio. Según el comunicado oficial, durante su viaje el jefe de la diplomacia estadounidense “abordará diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región”.

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La visita contempla además una escala en Baréin, donde Rubio participará en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin, Catar y Omán. El encuentro permitirá a Washington exponer los alcances del entendimiento alcanzado con Irán y responder a las inquietudes planteadas por los socios árabes de la región.

El memorando de entendimiento fue firmado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una visita oficial a Francia en la que mantuvo reuniones con el presidente Emmanuel Macron. El documento establece un plazo de 60 días para negociar un tratado de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán, con especial atención al futuro del programa nuclear iraní.

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La iniciativa recibió respaldo general por parte de los gobiernos del Golfo, que apoyan los esfuerzos orientados a reducir las tensiones regionales. Sin embargo, varios aspectos del acuerdo provocaron preocupación entre esos países.

Una cena con altos representantes de Francia en el Palacio de Versalles, en París, fue testigo de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Uno de los puntos más sensibles es la creación de un fondo de reconstrucción para Irán por USD 300.000 millones. También genera interrogantes la ausencia de referencias explícitas al programa de misiles balísticos iraní dentro del memorando.

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Los gobiernos del Golfo consideran que esos recursos podrían fortalecer nuevamente las capacidades militares iraníes o respaldar a organizaciones aliadas de Teherán en distintos escenarios regionales. La preocupación cobra relevancia debido a que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin y Catar albergan instalaciones militares estadounidenses y han sufrido ataques con misiles y drones iraníes durante los últimos meses.

Cualquier modificación en el esquema de seguridad entre Washington y sus aliados regionales podría tener consecuencias directas sobre el despliegue estratégico estadounidense en Medio Oriente y sobre la arquitectura de defensa construida durante décadas en la región.

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La gira de Rubio coincide con otros movimientos diplomáticos vinculados al acuerdo. Durante el fin de semana, el vicepresidente estadounidense JD Vance encabezó en Suiza una ronda de conversaciones con mediadores de Qatar y Pakistán para avanzar en aspectos técnicos del memorando. La primera fase de esos contactos concluyó el lunes y las negociaciones continuarán durante los próximos días.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, este domingo durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán y Qatar, Suiza (EFE)

En paralelo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, viajará este martes a Pakistán para mantener reuniones con las principales autoridades del país y abordar los compromisos diplomáticos derivados del memorando firmado con Washington.

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Según informó el Ministerio de Exteriores paquistaní, Pezeshkian llegará a Islamabad acompañado por una delegación de alto nivel compuesta por ministros y otros funcionarios iraníes. La visita responde a una invitación formal del primer ministro Shehbaz Sharif.

Durante su estancia en Pakistán, el mandatario iraní mantendrá encuentros con el presidente Asif Ali Zardari, con Sharif, con las autoridades del Parlamento y con el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, uno de los protagonistas de las gestiones diplomáticas que facilitaron los contactos entre Teherán y Washington.

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La Cancillería paquistaní señaló que durante las reuniones “ambas partes (...) explorarán nuevas vías para profundizar la cooperación en diversos sectores, como el comercio, la energía, la seguridad fronteriza, los intercambios entre personas y la conectividad regional”.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian (EFE)

El Ministerio de Exteriores agregó que la visita de Pezeshkian, la segunda que realiza a Pakistán desde su llegada a la Presidencia iraní en julio de 2024, “brindará una importante oportunidad para abordar los compromisos diplomáticos en curso tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, así como los acontecimientos regionales e internacionales de interés mutuo”.

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