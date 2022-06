Los mejores memes de Mafe Walker, la mujer que aseguró hablar en idioma alienígena en “Venga La Alegría”

La televisión mexicana es considerada como una de las mejores hechas a nivel mundial y no precisamente por su calidad de contenidos, si no por tener los momentos más divertidos, recordados y virales en sus programas en vivo.

A pesar de que estamos a mitad del 2022, parece que ya tenemos el momento más icónico de la televisión en este año, pues hace unas semanas se hizo viral en redes sociales una mujer que asegura hablar idioma alienígena y gracias a eso fue invitada al matutino más popular de TV Azteca, Venga La Alegría. El controversial momento sucedió el pasado lunes 6 de junio, pero la intensidad de comentarios, críticas y memes que siguen abundando en las redes lo ha colado como uno de los temas más virales.

Los encargados de presentar la entrevista con Mafe Walker fueron Roger González y Patricio Borghetti quienes de una manera muy respetuosa aseguraron que la intención de haberla invitado era conocer más sobre el tema y que los televidentes pudieran entender por qué era viral en plataformas como TikTok y Twitter, así como un poco más acerca de todo el proceso personal al que se ha sometido por largos tiempos para poder lograr sus supuestas habilidades que hoy la han convertido en un nuevo fenómeno de internet.

La presentación se llevó sin problemas, ambos en ningún momento le faltaron al respeto burlándose de su presentación o realizaron preguntas que fueran incómodas o tuvieran una intención diferente a la de informar, sin embargo el momento fue considerado por los televidentes y amantes de las redes sociales como un nuevo clásico en la televisión mexicana, pues la abundancia de memes sobre ella y su maestra han causado un revuelo y debates que más allá de ser negativos, han incrementado el número de reproducciones en su página oficial de Instagram del matutino y el perfil personal de la médium.

“La televisión mexicana hoy ganó con esta nueva presentación que sin duda en cinco o diez años será igual o más icónica de lo que ya es ahorita”. “Antes me daba coraje lo que hacían las televisoras para tener televidentes, pero cuando crecí y comencé a trabajar entendí todo y de verdad que sí necesitamos un momento así de divertido en la vida para poder sobrellevarla”. “Dirán lo que quieran pero no lo pronuncio bien ja, ja, ja. De verdad que amo a esta tipa, no le creo nada pero es de lo más divertido que he visto en años en la tele o internet”. “Invítenla de nuevo a una dinámica del tipo ‘el que se ría pierde’ con todos los conductores a ver que pasa”, expresaron.

Roger González y Patricio Borghetti también han sido de lo más comentado debido a su gran seriedad en lo que parece ser uno de los momentos más divertidos e inevitablemente chistosos, por ello ya hasta se ha convocado a que se les otorgue un reconocimiento por no reír durante la entrevista, a pesar de que por momentos parecía que Pato no podría soportar más y en cualquier momento soltaría una gran carcajada.

¿Quién es Mafe Walker?

Hace solo unas semanas una de las páginas LGBT+ más populares en Instagram, Invetadas.inventada, fue de las primeras en compartir el contenido de Mafe donde se le ve en sitios como Teotihuacán a la luz del sol, la ruta Maya y otros grandes lugares arqueológicos en México emanando sus frecuencias vibracionales con un lenguaje que ella considera “de otras galaxias”. Usuarios de todo el mundo, sobre todo grandes tiktokers comenzaron a hacer parodias de los videos de la colombiana.

