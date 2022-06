La Academia 20 Años: Emilio solicitó salir del reality por ataques de ansiedad y crisis existenciales

Emilio es originario de Aguascalientes (Fotos: Captura de Instagram/@laacademiatv)

La Academia: 20 años ha resultado ser un éxito en redes sociales, más allá de su transmisión de fin de semana en televisión, pues la cobertura de 24 horas y los especiales presentados en plataformas digitales como TikTok, han permitido que el público sea partícipe de las historias de crecimiento de cada uno de los académicos, así como de las batallas propias que viven dentro de la casa.

Entrar al reality show de canto más famoso de México es el sueño de millones, pero no salir de la casa es primordial para los seleccionados. Por ello la reciente confesión de Emilio ha generado gran polémica dentro del show de TV Azteca así como en redes sociales, pues el motivo se debe a temas de salud mental, ya que solicitó salir por ataques de ansiedad y crisis existenciales.

Fue en la revisión del segundo concierto, como lo hacen cada semana, donde Emilio rompió en llanto y pronunció un mensaje al borde las lágrimas que al resto de sus compañeros les provocó una completa reacción de asombro:

“Lo llevo cargando toda la semana, pero no lo había dicho hasta el jueves... ni siquiera puedo decir algo en concreto. Es un jarrito de agua lleno de muchas cosas. Lo más importante es una crisis existencial... no lo puedo controlar... es una crisis con base en lo que sigue... ahorita estamos, pero el tiempo sigue corriendo y son muchas cosas las que pasan por mi cabeza”, dijo notablemente afectado.

De inmediato sus compañeros no dudaron en acercarse y preguntarle más sobre el tema, pues a pesar de que recientemente inició el proyecto, la presión en cada uno de ellos se llevado al límite debido a que, según los fans, los críticos están siendo sumamente duros con ellos, y la experiencia dentro del concurso de canto es muy corta para poderles ofrecer mejores interpretaciones musicales, escénicas e incluso de elementos que no deberían quedar en sus manos.

“ Tenía ataques de ansiedad, no tiene nada que ver con estar aquí, es algo que no puedo explicar. Yo ya tenía ansiedad en mi casa ”, dijo.

Al enterarse de la situación, Alexander Acha, director de La Academia, llegó para hablar con Emilio y preguntarle sobre su decisión de continuar o no en el reality show, pues cómo hace unos días mencionó en televisión nacional, la idea es que aprendan los académicos y por ello aseguró que no permitirá que la pasen mal cuando se trata de vivir una de las mejores experiencias de sus vidas.

Ellos son todos los alumnos de la nueva generación de La Academia 20 años (Foto: Instagram / @laacademiatv)

En una íntima plática desde su oficina dentro de la casa, el intérprete de Te Amo, Amor Sincero y Es Mi Mujer le preguntó a Emilio si estaba considerando abandonar La Academia el día sábado: “Sí es verdad lo de la crisis existencial, de eso se vienen cosas que me causan incertidumbre”, expresó el joven.

“Yo como director, no quiero que te sientas mal y que esto sea un infierno. Si tu decisión es no continuar, vamos a hacer esto bien, necesito que permanezcas hasta el sábado. Hay que cerrar los ciclos bien, uno no puede abandonar las cosas al segundo”, dijo el director.

Ante este panorama incierto, en redes sociales las muestras de cariño y apoyo no han faltado, pues más de uno se ha encariñado rápidamente con el joven originario de Aguascalientes y por ello se ha comenzado una mini campaña por pedir que los temas sean tratados con mayor delicadeza y se le exija a los críticos que bajen el nivel de entonación o palabras utilizadas para dar su opinión.

“Que mala onda por Emi, neta no se vale que si fue por culpa de los jueces, como todos lo creemos, él ahora la esté pasando así”. “No es un chiste algo así, esperemos lo atiendan rápido por que la salud mental es igual de importante que la física”, expresaron.

Emilio se presentará en la siguiente gala del sábado, donde expondrá su decisión ante los críticos, incluyendo a Lolita Cortés.

