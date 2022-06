Un video entre Anette Cuburu y William Valdés probaría su romance

Instagram: @anetteoficial TIik Tok: @pueblifans_edp_vla Instagram: @williamvaldes

Sin haber ocurrido más de un mes, de nueva cuenta Anette Cuburu y William Valdés se encuentran el la mirada pública tras una serie de señalamientos que los relacionaban sentimentalmente, pues en redes sociales los televidentes no dudan en observar meticulosamente todos los movimientos de los queridos conductores de Venga La Alegría.

En una reciente emisión del matutino de TV Azteca, ambos participantes del mini reto -que enloquece a los televidentes cada mañana- “Sin Palabras” jugaban como es la costumbre: bailes divertidos y virales en caso de ganar, reclamos en el de perder y mucha tensión por ser el equipo vencedor para así no sufrir el castigo de cada fin de mes. Sin embargo, en esta ocasión las cámaras lograron captar algo más.

El querido co-conductor de La Academia: 20 años -ya que lo hace a lado de Vanessa Claudio- no se percató de que había una cámara grabando todo y se le acercó a la presentadora de 47 años para darle “un abrazo” que iba con “torta bajo el brazo”, pues usuarios de redes sociales aseguraron que sus manos estaban muy cerca de un lugar inapropiado y eso no sería todo, pues supuestamente se puede apreciar una intención de beso en la boca, a la que ella claramente no accedió, o al menos eso no se vio.

Los conductores de Venga La Alegría fueron captados en controversial momento.

El video viral en redes sociales como TikTok y Twitter muestra que un festejo inesperado y el acercamiento de los dos fue el primer paso, a lo que el ex integrante de CD9 no duda en abrazar con sus manos en la cintura a la ex conductora de Hoy, por varios segundos la tensión continua hasta que William aparentemente quiere dar un paso más, y como en la primaria dando un pequeño beso simbólico como muestra de amor, pero ella se retira, posiblemente al percatarse que toda la atención estaba sobre ellos.

En redes sociales los comentarios no han parado al grado de que el nombre de ambos se ha convertido en las principales tendencias y búsquedas, pues este aparente romance parece ser de todo el agrado del público de Venga La Alegría y los amantes de los programas de televisión abierta. Prueba de ello se pueden encontrar un sinfín de comentarios divertidos.

Anette Cuburu es popular por su forma de vestir en redes sociales (Foto: Twitter / @anetteoficial)

“‘Esta mayor que usted lo quiere conocer, por su forma de hablar me va a enloquecer…'cámara Anette ya deja que el pequeño William se te declare”. “Esa tensión ya llegó al límite y si van a salir otra vez a decir que ‘Nada que ver’ mejor que ni lo hagan porque ese agarrón de pompis solo se da cuando la cosa va muy enserio”. “Ni Judas Iscariote negó tantas veces a Jesús como lo hace Anette Cuburu con William Valdés”. “‘Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas pero edades´ ja, ja, ja. Eso ya no importa en pleno 2022, a mi me gusta como se ven”, escribieron.

A pesar de los videos, Anette Cuburu y William Valdés en más de una ocasión han negado todo tipo de especulación en torno a una relación sentimental - o mínimo algo casual-. Hace menos de un mes, videos y fotos de ambos presentadores se hicieron tendencia por el mismo motivo, pues ,más de uno aseguró que ella es la que no quiere hacer público todo, sin embargo lo cario de él lo hace más evidente.

Amiga, date cuenta.#vengalaAlegria pic.twitter.com/6IOj0TIFrS — La Tia SANDRA 🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸 Club de fans (@ssmesterazteca) April 21, 2022

“Ayer me escribió una señora, a la que le mando un beso, que me dice ‘Que asaltacunas por andar con William’. ¡Que no ando con William !”, expresó en mayo del 2022 en Venga La Alegría, a lo que Patricio Borghetti no dudó en agregar “Son rumores, son rumores” -referencia a la canción El Venao-.

