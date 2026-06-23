Las flores venenosas con las que tienen que tener cuidado mascotas y niños este verano

Cómo tener plantas en casa y estar tarquilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener la casa llena de vida es el sueño de muchas familias. Los animales de compañía aportan una alegría inigualable y las plantas añaden ese toque verde y fresco que transforma por completo cualquier habitación. Sin embargo, juntar a estos dos compañeros de piso no siempre es una tarea sencilla. Nuestros perros y gatos son curiosos por naturaleza y, a menudo, les da por hacer “experimentos culinarios” mordisqueando las hojas que encuentran a su alcance, un hábito que también comparten los niños pequeños cuando están explorando el mundo.

Aunque ver una hoja rota puede parecer una simple travesura, el verdadero problema aparece cuando descubrimos que algunas de las especies más comunes de nuestro entorno esconden sustancias muy dañinas. Las empresas de jardinería y los expertos en veterinaria advierten que la ingesta de ciertas plantas puede desencadenar desde irritaciones leves hasta problemas de salud muy graves. Por suerte, esto no significa que debas vaciar tu casa de vegetación, sino que hay que aprender a elegir con cabeza y saber qué macetas es mejor colocar en estantes altos o colgantes, bien lejos de bocas curiosas.

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Para ayudarte a mantener un hogar bonito y, sobre todo, cien por cien seguro, hemos seleccionado algunas de las plantas más famosas que solemos tener en los salones o jardines españoles. A continuación, te detallamos cuáles son las especies con las que debes encender las alarmas y llevar un cuidado extremo, junto con algunas alternativas completamente inofensivas que tus peludos podrán mordisquear sin que te lleves las manos a la cabeza.

Costilla de Adán: la gran enemiga de las mascotas

Los riesgos d eterna en casa la costilla de Adán. (Adobe Stock)

Esta planta de interior es una de las reinas indiscutibles de la decoración actual gracias a sus espectaculares y enormes hojas de un verde intenso. Al ser muy resistente y requerir pocos cuidados, adorna tanto salones particulares como oficinas, pero si tienes niños o mascotas es mejor que te lo pienses dos veces. Como ocurre con todos los filodendros, sus hojas generan una sustancia que resulta extremadamente irritante para los perros y los gatos. Si se les ocurre tragarse un trozo, sufrirán de forma inmediata una dolorosa inflamación en la mucosa intestinal acompañada de vómitos.

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Aloe Vera: un planta buena para humanos y mala para perros

El aloe vera puede ser una planta engañosa.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Parece mentira que una planta con tantos beneficios medicinales y cosméticos para los seres humanos pueda convertirse en un enemigo para nuestros compañeros de cuatro patas. El aloe vera es un básico en muchos hogares, pero la sustancia que esconde el interior de sus hojas es tóxica para los animales. En el caso de que un perro o un gato muerda y trague el tejido de la planta, lo más habitual es que empiece a sufrir espasmos musculares y fuertes crisis de vómitos, por lo que conviene mantenerla en zonas exteriores elevadas o terrazas cerradas.

Adelfa: irritaciones al segundo de tocarlas

Pese a su llamativo color, las adelfas son altamente tóxicas (Gobierno de Tijuana)

La adelfa es un arbusto sumamente conocido en España, utilizado de forma masiva como seto decorativo en jardines y medianeras de carreteras por sus bonitas flores. Sin embargo, es una de las especies más peligrosas que existen. Sus llamativas flores son altamente venenosas y provocan fuertes irritaciones al mínimo contacto con la piel, los ojos o la boca. Lo verdaderamente alarmante es su ingesta, la cual puede llegar a tener consecuencias mortales. Al afectar con la misma gravedad tanto a los animales como a los humanos, es una planta totalmente desaconsejada si corretean niños pequeños o mascotas por el jardín.

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Cinta o Malamadre: la planta para la tranquilidad absoluta

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Si lo que buscas es tranquilidad absoluta, la cinta es la alternativa perfecta. Esta planta, que decoraba las casas de nuestras abuelas, es una opción clásica, duradera y cien por cien segura para perros y gatos. Es una especie todoterreno que se adapta de maravilla tanto al interior como al exterior y que suele lucir preciosa en macetas colgantes. No contiene ningún componente tóxico, por lo que el único riesgo real es que tu gato se encapriche de sus hojas alargadas y decida jugar con ellas a modo de juguete.

Orquídea: una opción elegante y segura

Orquídea en maceta. (Unsplash)

Para los amantes de las flores elegantes que no quieren correr ningún riesgo, las orquídeas son la respuesta ideal. Estas plantas tropicales son perfectas para dar un toque distinguido al interior del hogar, siempre que se ubiquen en un lugar con mucha luz indirecta. Además de su indudable valor estético, es una especie totalmente libre de toxinas para los animales. Si tu mascota se come un pétalo por accidente, no tendrás que salir corriendo al veterinario; tu hogar seguirá siendo un espacio seguro y lleno de armonía.

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En conclusión, llenar nuestro hogar de plantas no tiene por qué convertirse en una fuente de preocupación constante si sabemos jugar bien nuestras cartas. La clave para mantener una convivencia armoniosa y libre de sustos entre la naturaleza, los niños y las mascotas radica en la prevención y la información: basta con trasladar las especies más vistosas pero conflictivas ,como las adelfas o los filodendros, a rincones altos e inaccesibles, o bien sustituirlas directamente por alternativas tan vistosas y seguras como las cintas y las orquídeas. Al final, crear un oasis verde y seguro es perfectamente posible si elegimos cada maceta con la misma responsabilidad con la que cuidamos de los nuestros.