Toñita reveló que mantuvo un romance con Yahir por varios años: “Lo disfruté y me gustó”

La cantante reveló que tuvo sus "queveres" con su compañero de La Academia

Después de años de que se llevó a cabo la primera temporada de La Academia y el público fue testigo de cómo Toñita y Yahir tenían una muy buena química, la Negra de Oro reveló por primera vez que durante muchos años mantuvo una relación sin etiquetas con su compañero.

Hace 20 años Yahir y Toñita formaron parte de la primera generación de La Academia, programa en el que llamó la atención del público el compañerismo que mantenían y la cercana relación que iniciaron desde su entrenamiento diario.

Desde entonces, Antonia solía lanzar comentarios pícaros a Yahir, lo que levantó rumores de un posible interés romántico, no obstante, en su momento no se confirmó que en verdad mantuvieran una relación sentimental.

Este 17 de junio, dos décadas después de que comenzaron los coqueteos entre estos dos cantantes, Toñita reveló en De Primera Mano que sí hubo algo más que amistad, pero por mucho que ambos estaban interesados en ponerle etiquetas, no les fue posible.

Durante la emisión de la primera generación de "La Academia" se rumoró que Toñita y Yahir mantuvieron un romance, pues su química sobresalía (Foto: Twitter/@la-academia-fans)

“No tuvimos una relación como tal, pero sí tuvimos algo qué ver mucho tiempo, varios años”

Según reveló Toñita, la relación no se pudo dar porque tanto ella como Yahir buscaban algo diferente; mientras que ella quería un noviazgo serio, el intérprete de Llegaste a mi vida sólo quería divertirse.

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga, no sé si tenga una ahorita”, comentó.

Agregó que no podría acusarla de decir mentiras, pues “disfrutó” y “gozó” de la relación que tuvieron, aunque muchas personas no crean que sea verdad.

Toñita mencionó que tiene forma se sustentar las declaraciones que hizo sobre su relación con Yahir (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

“Tenemos un cariño muy grande, yo lo quiero. Lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ‘eres una mentirosa’, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé. Créanme, está muy bien de todo”

En entrevistas anteriores, los dos exacadémicos se habían mostrado renuentes a confirmar o negar que llegaron a tener cualquier encuentro romántico, incluso, Antonia en una ocasión aseguró que era un secreto que se llevaría a la tumba.

Por su parte, Yahir en entrevista con Infobae México dijo que su amistad siempre se había basado en “sabroseos” y piropos, pero tampoco mencionó que en verdad hubieran mantenido un romance.

“Tengo más de 20 años de amistad con ella y siempre nos hemos llevado así, siempre me ha sabroseado, siempre me echa piropos, y me encanta. A mí me encanta la relación que tengo con ella y me encanta su personalidad también”, expuso el cantante.

El reencuentro de Toñita y Yahir acaparó miradas por mostrar que su química sigue siendo la misma de hace 20 años (Foto: Captura de pantalla)

Debido a que su amistad siempre ha llamado la atención, recientemente un video de uno de sus reencuentros se viralizó, pues la cantante nuevamente demostró que, así como lo hacía hace 20 años, hoy todavía mantiene esta pícara relación con Yahir.

En el video, mientras que Toñita hablaba de las cualidades físicas de su excompañero, él sólo rio de lo que decía la cantante.

“Oigan, aquí estoy con el papacito de Yahir, hoy le toqué su pack. Hace 20 años que no te toco nada, ¿verdad? Qué sabroso se ha puesto este jijo”, dijo Antonia cuando Yahir le dio un beso en la cabeza.

