Toñita presumió su reencuentro con Yahir: “Qué sabroso se ha puesto”

La veracruzana llenó de halagos al cantante de "La locura"

Hace 20 años Yahir y Toñita participaron en el reality show La academia, el concurso de canto que con el éxito de aquella primera emisión y al paso de las siguientes ediciones logró consolidarse como un programa estrella en la parrilla de TV Azteca.

Los participantes que fueron parte de la primera generación son de los más recordados por el público, e incluso durante la transmisión del programa resaltó el gran compañerismo entre ellos, además de las bromas que la hoy llamada “negrita de oro” le hacía a su ex compañero, resaltando sus atributos físicos, por ello ahora llamó la atención el inesperado reencuentro que tuvieron los cantantes, con el que quedó claro que han mantenido una cariñosa amistad al paso del tiempo y luego de dos décadas.

La cantante de regional mexicano se desvivió en halagos para el cantante de 42 años, a quien dijo que tenía 20 años sin tocar. La veracruzana llegó a “manosear” a Yahir durante su estancia en el famoso reality show, y en este reencuentro afirmó que continúa haciéndolo, pero fuera de las cámaras.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

De hecho el cantante de La locura ha llegado a asegurar que por culpa de Toñita recibe tocamientos de sus fans cuando llegan a encontrárselo. “Oigan, aquí estoy con el papacito de Yahir, hoy le toqué su pack. Hace 20 años que no te toco nada, ¿verdad? Qué sabroso se ha puesto este jijo”, dijo la cantante en el video que se viralizó, aunque no se especificó en qué circunstancias ni dónde se dio el encuentro.

De hecho en ciertas ocasiones se ha rumorado que la cantante de temas como De mí no te vas a burlar e Infiel de media noche y el ex integrante del musical Hoy no me puedo levantar han tenido algo que ver entre ellos, y han sido las declaraciones confusas de Toñita las que revelarían que hubo cercanía entre ellos, aunque no precisamente una relación formal.

“Tú y yo solo sabemos esa historia que nos pasó. Si pasó o no pasó algo es algo que nos vamos a llevar a las tumbas. Yo tengo derecho de antigüedad con esas pompas y hasta sus novias lo saben”, dijo Antonia Salazar Zamora hace un par de meses a Gustavo Adolfo Infante en su programa De primera mano, dejando ver que efectivamente entre ambos cantantes pudo haber algo más en sus épocas de “académicos”. En esa misma ocasión, la oriunda de Tantoyuca, Veracruz, expresó que con Yahir “Pasó de todo y pasó de nada”.

Bromista como entonces, Toñita aseguró que tiene "derecho de antigüedad" co Yahir (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

Sobre hacerle tocamientos al cantante de Alucinado, la exacadémica dijo en una entrevista compartida por Berenice Ortiz que no lo volvería a hacer como un ejemplo para sus fans pues sería ella la que fomentaba ese comportamiento: “Las seguidoras me dijeron ‘por qué no lo agarraste, por qué no lo apretaste’, es bien fácil: porque si yo lo trato con decencia, las fans ya no lo van a manosear tanto”.

Por otra parte, a finales de abril Toñita expresó que no ha sido requerida para participar en la celebración de 20 años que prepara TV Azteca para La academia, pese a haber ganado su versión All Star y ser uno de los rostros más reconocidos de la franquicia: “Cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo, y a mí en ningún momento me han llamado. No soy relevante para ellos, entonces hay que buscar en los lugares donde sí eres relevante, sí te necesitan y sí te ocupan”, relató ante diversos medios de comunicación.

Yahir nunca ha hablado de la supuesta relación que tuvo con Toñita (Foto: Instagram/@yahirmusic)

Toñita aseguró que siempre estará agradecida con el proyecto y que incluso mantiene muy buena relación con compañeros, jueces y producción, sin embargo tiene necesidades básicas como alimentar y vestir a su hija, que no son cubiertas sólo con el hecho de haber participado en el programa más exitoso en la historia de TV Azteca, por lo que siempre necesita trabajar sin importar la camisa de la televisora.

