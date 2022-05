Yahir habló de su cercanía con Toñita: “Siempre me ha sabroseado”

Los famosos se conocieron en 2002 y a la fecha continúan una amistad cariñosa (Foto: Archivo)

Yahir y Toñita son dos de los rostros más identificables del reality show La academia, el programa de talentos vocales que ha sido una insignia de la programación de TV Azteca. Ambos cantantes formaron parte de la primera generación del programa en el ya lejano 2002, y desde entonces han continuado con una relación personal muy cercana.

Por aquellos años resaltó el compañerismo entre los concursantes, a quienes el público podía ver en transmisiones en vivo desde la casa donde vivían y aprendían de la labor musical. Destacó entonces la relación cariñosa que surgió entre Antonia Salazar Zamora, apodada Toñita y el hoy famoso cantante de temas como Alucinado y La locura.

En la primera edición del programa, el público pudo ser testigo de cómo la hoy llamada “negrita de oro” hacía comentarios pícaros y se acercaba mucho a Yahir, dinámica de relación que persiste hasta la fecha, según lo dejó ver la originaria de Veracruz recientemente en sus redes sociales.

La primera generación de La academia presentó a participantes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

La actual participante del concurso Las estrellas bailan en Hoy compartió en sus historias de Instagram su encuentro con Yahir, y no dudó en llenarlo de piropos como es su costumbre. La cantante de regional mexicano se desvivió en halagos para el cantante de 42 años, a quien dijo que tenía 20 años sin tocar.

Toñita no precisó dónde se volvió a encontrar con su amigo, a quien la jarocha llegó a “manosear”durante su estancia en el famoso reality show, y en este reencuentro afirmó que continúa haciéndolo, pero fuera de las cámaras.

De hecho el cantante de No te apartes de mí ha llegado a asegurar que por culpa de Toñita recibe tocamientos de sus fans cuando llegan a encontrárselo.

Toñita no perdió la oportunidad para llenar de halagos a su ex compañero y amigo (Video: Instagram)

“Oigan, aquí estoy con el papacito de Yahir, hoy le toqué su pack. Hace 20 años que no te toco nada, ¿verdad? Qué sabroso se ha puesto este jijo”, dijo la cantante en el video que se viralizó, aunque no se especificó en qué circunstancias ni dónde se dio el encuentro.

Ahora, unos días después del sorpresivo encuentro entre ambos cantantes, Yahir conversó con Infobae México sobre su relación con la cantante de temas como De mí no te vas a burlar e Infiel de media noche, a quien sigue amando a dos décadas de distancia del proyecto que los unió.

“Bueno, yo amo a la Toña, es una niña -digo niña porque la conocí hace 20 años cuando tenía 18, era una niña- y es una mujer hemosa, es una mujer que siempre es pícara, siempre cachonda, atrevida con lo que habla, con lo que dice”, contó el también actor, quien recientemente terminó su participación en el programa Tu cara me suena.

La cantante ha dejado entrever que entre ella y Yahir hubo más que una amistad (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

Yahir destacó los rasgos de la personalidad de Toñita por los que siempre lo ha hecho reír, desde que convivían en los foros de la televisora que ya prepara la edición de aniversario de La academia.

“Tengo más de 20 años de amistad con ella y siempre nos hemos llevado así, siempre me ha sabroseado, siempre me echa piropos, y me encanta. A mí me encanta la relación que tengo con ella y me encanta su personalidad también”, añadió, y recalcó que él no corresponde los “sabroseos”: “Yo no, yo nomás me quedo quieto”.

En ciertas ocasiones se ha rumorado que la cantante veracruzana y el ex integrante del musical Hoy no me puedo levantar han tenido algo que ver más allá de una amistad, y han sido las declaraciones confusas de Toñita las que revelarían que hubo cercanía entre ellos, aunque no precisamente una relación formal.

Carlos Rivera, Raúl Sandoval y Víctor García son otros famosos ex académicos (Fotos: Instagram @_carlosrivera / @raul_sandoval777 / @jolettenavarrete / @tonitamusic1 / @yahirmusic / @victorgmusicaof)

“Tú y yo sólo sabemos esa historia que nos pasó. Si pasó o no pasó algo es algo que nos vamos a llevar a las tumbas. Yo tengo derecho de antigüedad con esas pompas y hasta sus novias lo saben”, dijo Antonia en el programa De primera mano, dejando ver que efectivamente entre ambos pudo haber algo más en sus épocas de “académicos”. En esa misma ocasión, la oriunda de Tantoyuca, Veracruz, expresó que con Yahir “Pasó de todo y pasó de nada”.

