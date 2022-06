Confunden a Toñita con una mujer trans durante un desfile LGBT+: “Nos aventaron agua”

Toñita Toñita confesó que la confundieron con una mujer trans durante su reciente coronación en un desfile LGBT+ Foto: Televisa

La ex académica Antonia Salazar Zamora, mejor conocida en el mundo artístico como Toñita tuvo la oportunidad de ser una de las invitadas estelares en el desfile LGBTQ+ del municipio de Coacalco de Berriozábal, donde fue una de las personalidades coronadas como reina durante este evento que reafirma la lucha por una diversidad libre de odio, violencia y machismo.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que durante el recorrido por algunos puntos de esta demarcación del Estado De México, hubo algunas agresiones por parte de personas que no comulgan con este movimiento, a tal grado de hasta confundirla con mujer trans.

Fue en un encuentro con los cámaras del periodista de espectáculos, Edén Dorantes donde la también conocida como La Negra de Oro compartió algunas reflexiones personales de su reciente coronación y sobre los comentarios homofóbicos que se escucharon durante el fin de semana pasado.

“Acabo de ser reina este fin de semana. Es para levantar la conciencia, en la marcha de Coacalco hubo personas imprudentes que del segundo piso nos aventaron agua. Aparte, es uno de los lugares donde más muertes de chicas trans hay”, reiteró con notoria molestia.

Toñita fue coronada como reina LGBTQ+ en Coacalco Foto: Instagram/@ tonitamusic1

“Me han confundido con chica trans y me han visto feo. Me les quedo viendo y cuando ya les hablo ‘Es la Toñita’, entonces les cambia la cara, pero no se vale [...] A mí también me ha tocado que piensan que soy chica trans y me ven feo, y se siente bien feo”, añadió.

La intérprete nacida en Tantoyuca, Veracruz, compartió que estas fechas en pro de la diversidad son importantes para “inculcarle a la gente que el que tengas una preferencia distinta no quiere decir que los tengas que odiar, hay que amar y respetar, no meterse en la vida de los demás”.

Pese a los amedrentamientos, Toñita agradeció las muestras de cariño de diversas personas que hicieron caso omiso a los violentadores: “Nos dio mucho gusto que iban pasando carros, iban tocando el claxon el apoyo, y también que los niños vean que es algo normal, no es algo trillado, no es algo maléfico, no es algo de ‘Dios mío, perdóname’”, confesó.

Toñita fue señalada como mujer trans durante un desfile en pro de la comunidad LGBTQ+ en Coacalco (Foto: Cuartoscuro)

La actual participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, no perdió la oportunidad de comentar como fue su reacción al ver la poca empatía de algunos asistentes que solo buscaron causar revuelo en el desfile LGBT+.

“Se las menté. Te da molestia, pero era agua normal gracias a Dios’ [...] “Les digo: ‘¿Por qué son groseros?’ y me dicen ‘Toñita, no te metas’. Pero claro que sí, porque a nadie se le puede faltar al respeto; seas quien seas, te vistas como que te vistas, te pongas lo que te pongas, todos merecen respeto”, subrayó.

“Me he peleado unas veces y se la he mentado otras veces a gente que no tiene escrúpulos, que no tiene empatía. Ahí sí soy grosera, porque no puedes maltratar a una persona porque se viste de travesti o es chica trans; no puedes juzgar a alguien porque nació hombre y quiere ser mujer”, evocó.

Toñita participará en la marcha del orgullo LGBTQ+ 2022 en la Ciudad de México Foto: Instagram/@tonitamusic1

Para finalizar, la renombrada artista veracruzana enfatizó que “cada quien es libre de amar y ser como quiera ser”, lo cual es lo que busca este movimiento.

“Es recordarles a las personas que existimos, que necesitamos muchas cosas; ya se han logrado bastantes, como el matrimonio igualitario, pero todavía faltan: estamos hablando de apoyo a las personas con VIH, de seguros para parejas, de un montón de cosas que todavía no se logran”, concluyó para las cámaras de Edén Dorantes.

Por otro lado, la ex integrante de La Academia también será parte de las artistas que desfilaran en la próxima edición de la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ 2022 que se llevará a cabo el próximo 25 de junio en la Ciudad de México y el cual recorrerá diversos puntos de la capital desde el Ángel de la Independencia hasta concluir en la plancha del Zócalo.

