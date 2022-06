Toñita criticó a Yahir por no preparase para conducir “La Academia 20 años”

Yahir es el conductor de la nueva entrega de "La Academia" y Toñita lo criticó por haberse aceptado ese papel sin prepararse (Fotos/Cuartoscuro)

En vísperas del estreno de La Academia 20 años, Toñita criticó a su amigo y excompañero de generación Yahir por no haberse preparado para conducir la nueva entrega del reality.

El pasado fin de semana se dieron a conocer algunos de los concursantes que serán parte de La Academia 20 años, por lo que fue Yahir hizo su debut como conductor, aunque no de forma completamente exitosa.

Las críticas por parte de usuarios de redes sociales comenzaron a circular, pues apuntaron a que el exacadémico no sabía conducir. También algunos famosos como Daniel Bisogno expusieron su comentarios a contra del cantante y su falta de preparación para estar al frente del reality, tal como lo hizo en esta ocasión Toñita.

Yahir es el conductor de "La Academia 20 años" por haber sido parte de la primera generación (Foto: Televisa)

Este 9 de junio, en un encuentro con la prensa, la Negra de Oro dio su opinión después de haber visto a Yahir como conductor, y aunque apoyó que esté probando suerte en nuevas áreas del entretenimiento, lo criticó por no haberse preparado.

“Yo considero que mi hermano puede hacer lo que quiera, pero sí se tiene que preparar. No ha tenido la experiencia como María Inés, en este caso, esta persona presente, que hemos estado incursionando, quieras o no, eso ayuda. Por eso les digo: ‘Hay que ser de todo un poco’, porque eso te va a ayudar cuando te ponga en un lugar como en el que ahora pusieron a Yahir tenga las armas suficientes de decir: ‘Yo pudo hacerlo’”

Yahir no fue el único al que criticó por tener poca preparación como conductor y aún así haber aceptado ese puesto en la conmemoración del 20 aniversario de La Academia. Y es que cuando le pidieron su opinión sobre el papel de Myriam Montemayor, también expresó que hubiera preferido que en su lugar estuviera Wendolee o María Inés.

Myriam también se unió a "La Academia 20 años", pero como madrina (Foto: @myriammontecruz_/Instagram)

“No tiene la experiencia de conducción. Yo creo que la más correcta de nuestra primera generación podría ser una Wendolee, que ella sí tiene esa facilidad para hablar con el público y tratar a la gente, o una María Inés, que también María Inés ha estado en conducción en varios programas (...) de mujeres, de hombres... no hay a cual irle”

Anteriormente, cuando recibió las primeras críticas, el intérprete de Alucinado se defendió durante una conferencia de prensa, ya que aceptó que es algo nuevo para él, pero mencionó que le gusta aprender y enfrentarse a nuevos retos. Además, argumentó que nunca rechazaba proyecto alguno y La Academia 20 años no era la excepción.

“Si es algo nuevo para mí, pero soy un hombre de retos, soy un hombre de carácter, soy un hombre fuerte, soy un hombre que me gusta la disciplina, me gusta trabajar y me encanta aprender. Ninguno de los proyectos, por más grandes que me parezcan les he dicho que no. Cuando está en el corazón, cuando uno lo quiere hacer, cuando uno se enfoca y se visualiza ahí, yo creo que hay que hacerlo en vez de estar tirando la crítica, el hate”, dijo el cantante.

El programa contará con la presencia de Ana Bárbara, Aleks Syntek y Alexander Acha en el panel de críticos (Foto: TV Azteca)

El próximo domingo 12 de junio en punto de las 20:00 horas por Azteca Uno se transmitirá el estreno de La Academia. Esta entrega será especial, pues se llevará a cabo por el aniversario 20 de la primera generación.

Además de Yahir como conductor y Myriam Montemayor como madrina, también Nadia se unirá, pero desde el programa especial donde se recordarán momentos especiales de la primera generación y que será transmitido el 11 de junio.

