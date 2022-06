Toñita vs Lolita Cortés: la ex académica respondió a críticas sobre “teatro del pueblo”

Toñita formó parte de la primera generación de "La Academia". (Foto: Cuartoscuro)

En medio de la euforia que se desató en redes sociales por el regreso de La Academia, algunos ex alumnos y críticos han estado envueltos en la polémica debido a que se recordaron sus controversias dentro del reality, se especuló sobre su participación en esta nueva generación y durante las semanas previas al estreno se intercambiaron puntos de vista sobre diferentes temas relacionados al programa. Tal fue el caso de Lolita Cortés y Toñita, quienes al opinar sobre el debut de Yahir como conductor compartieron su opinión sobre el teatro del pueblo.

Todo comenzó durante un encuentro con los medios donde Toñita externó su postura sobre Yahir como conductor de La Academia:

En medio de rumores, Lolita Cortés regresó al panel de críticos en la nueva generación del reality. (Foto: Instagram/@soylolacortes)

“Yo considero que mi hermano puede hacer lo que quiera, pero sí se tiene que preparar. No ha tenido la experiencia como María Inés, en este caso, esta persona presente, que hemos estado incursionando, quieras o no, eso ayuda. Por eso les digo: ‘Hay que ser de todo un poco’, porque eso te va a ayudar cuando te ponga en un lugar como en el que ahora pusieron a Yahir tenga las armas suficientes de decir: ‘Yo puedo hacerlo’”.

Bajo ese contexto, la ex académica recordó las supuestas palabras que habría externado la Juez de Hierro sobre la participación de artistas en recintos poco conocidos: “Si Lolita te dice que el teatro del pueblo lo minimiza, señora Lolita déjenme decirle que en el teatro del pueblo han estado grandes artistas, grandes personalidades y que de ahí muchos hemos comido y no se minimiza porque va gente honesta”.

Durante esa misma entrevista recuperada por Berenice Ortiz, Toñia pidió respeto por los teatros de pueblo y mencionó que tras su salida de la primera generación ha trabajado en dichos recintos. Las palabras llegaron a oídos de Lolita Cortés, quien horas antes de que comenzara el primer concierto arremetió en contra la ex académica por interpretar su mensaje de esa manera y de cierta manera cuestionar su trayectoria como actriz de teatro.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

“Yo canté en las ferias del pueblo ¿dónde crees que empecé? ¿cuántos años creen que llevó en esto? Por favor, primero le pido a Toña que se eduqué, cultive y vea de dónde vengo, quiénes fueron mis padres, mi tío abuelo, dónde tuve que cantar y dónde he tenido que actuar después de hacer Bella y Bestia”.

No vengo a hablar aquí porque no sé, ni voy a minimizar, por favor, no sean est*pidos, esa es la palabra, es*pidez cuando no hay cultura eso es lo que predomina

Las últimas declaraciones de Lolita Cortés impactaron en Toñita, quien durante una entrevista que cedió para el periodista de espectáculos Eden Dorantes, respondió: “Si usted dice que también trabajó en teatro, entonces usted sola se contradice y usted sola se está minorizando. Yo creo que usted es una gran persona, una gran artista, una gran cantante que no debe minorizar a los teatros”.

Al respecto, Yahir aseguró que las críticas que hacen más fuerte y seguirá preparándose para conducir mejor. (Foto: @yahirmusic/Instagram)

La ex académica explicó que posiblemente sus opiniones encontradas son resultado de un malentendido que surgió por las palabras que utilizaron debido a que la verdadera crítica era sobre la participación estelar de Yahir como conductor del show.

“Usted sabe lo que cuesta llegar a un teatro de pueblo, levantar a la gente porque es público que no te va a ver a ti, por lo mismo tienes que tener más tablas y tienes que tener más enjundia en sacar tu show. No es que me quiera educar, es simplemente que usted y yo sabemos que un teatro de pueblo tampoco es fácil”, agregó.

