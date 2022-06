Natanael Cano atizó polémica por negar fotografías a sus fans: “Me usan como objeto”

El cantante de corridos tumbados dijo que se siente "como un objeto" cuando le piden fotos

Hace unos días, Natanel Cano se lanzó contra algunos de sus fans y les pidió “madurar”, pues consideró que había sido muy impertinente la manera en que le habían solicitado las fotos, ya que el estaba patinando y no trabajando. Cabe señalar que hubo versiones donde se aseguró que los admiradores en cuestión le habían pedido dinero al famoso para retirarse.

Luego de la polémica que desató su publicación en Instagram porque aparentemente había perdido su “humildad”, el cantante de corridos tumbados volvió a publicar su postura al respecto; pero esta vez dijo que se sentía “utilizado como un objeto” cuando los admiradores ni siquiera entablan alguna conversación con él al pedirle fotografías.

El cantante de corridos tumbados se dijo cansado (Fotos: Getty Images)

“A veces ni me preguntan cómo estoy, cómo me siento y es ahí cuando me siento un objeto, y dices ‘¡Wow! a esta gente no le importa cómo estoy, cómo me siento’, a veces si me dicen ‘Nata, te admiro’ y yo les digo ‘fierro, arre’”, mencionó Natanael en sus historias de Instagram.

El joven de 21 años puso de ejemplo su colección de autos de lujo y dijo “¿Ven? un objeto es un carro, tómense foto con mis carros”. Natanael Cano también dejó en claro que tiene mucho aprecio por sus fans, pero siente que le quitan su humanidad cuando lo obligan a posar sin preocuparse por su voluntad o su estado de ánimo.

Natanael Cano dijo que se siente como un objeto cuando le exigen fotografías sin preocuparse por él (Foto AP/Taimy Alvarez, archivo)

“Estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos ¿Perdón? Una cosa es que a veces se pasen de lanza y crean que uno es un objeto, están ahí ‘Ponte pa la foto’ (y digo) ¡Hey, carnal! yo no soy un objeto, soy un humano, soy una persona, hay veces que piden fotos y nomás me dicen ‘una foto’ se toman la foto y se van” dijo en su cuenta de Instagram.

Además hizo un recuento en el que recordó que lleva tres años sin negar fotografías a sus fans:

El cantante entregando dinero en 2021 (Foto: Captura de pantalla Instagram/@natanael_cano)

“Me usan como objeto, se toman la foto y se van, yo contento de la vida de tomarme fotos, llevo tres años sin negar una, pero últimanente la he negado porque me puse en otro plan, en el plan de decir ‘no soy un objeto, o sea perdónenme no se pueden tomar fotos cuando uno quiere salir a la calle nomás’”, mencionó.

De igual forma, le pidió respeto a la gente y compartió que a él le gusta la calle y le disgusta quedarse “encerrado” en su casa, por lo que no puede evitar salir de su hogar para evitar el supuesto acoso; así como hacen muchas figuras públicas.

Natanael Cano pidió no ser molestado con fotografías mientras está patinando (Foto: Instagram/@natanael_cano)





Cómo comenzó la polémica de Natanael Cano

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el cantante de éxitos como Diamantes, Amor tumbado o Yo soy el diablo mencionó que en ocasiones él también tenía otras ocupaciones y atender a sus seguidores no le era sencillo.

Así fue su primer mensaje (Foto: Ig @natanael_cano)

“Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones. Maduren, es parte del crecimiento mi gente”, escribió en sus Instastories.

En este sentido, el joven de Hermosillo, Sonora, resaltó lo importante que es para él tener un espacio personal fuera de la esfera pública.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto ‘que no las doy’, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. Hahahaha no funciona así, bebés, perdón”, escribió.

