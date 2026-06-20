El Salvador

El Salvador recibe reconocimiento internacional por la calidad de su café en Corea del Sur

El café salvadoreño fue distinguido por su calidad en el Festival Gongneung Forest Trail Coffee, consolidando la proyección internacional del país y promoviendo el turismo y la cultura salvadoreña ante audiencias globales

Guardar
Google icon
Una copa dorada sobre una base negra, llena de granos de café, se encuentra en el centro de una superficie cubierta por más granos de café tostado.
El Salvador obtuvo el premio al Mejor Café en la categoría Non-Washed durante el Festival Gongneung Forest Trail Coffee 2026 en Corea del Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café salvadoreño obtuvo el reconocimiento al Mejor Café en la categoría Non-Washed durante el Festival Gongneung Forest Trail Coffee 2026, uno de los principales encuentros de café y cultura en Corea del Sur. La premiación, organizada por la Asociación de Críticos de Café de Corea, distinguió a El Salvador entre muestras de 12 países productores, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Embajada de El Salvador en la República de Corea participó en el festival por tercer año consecutivo. El evento, celebrado en el distrito de Nowon-gu, reunió a productores, importadores, tostadores y promotores culturales, así como a visitantes de diversas nacionalidades. El Ministerio señaló que la presencia salvadoreña permitió mostrar una oferta integral que vincula café, turismo y cultura como ejes de su identidad nacional.

PUBLICIDAD

Durante el festival, la embajada dispuso de dos espacios diferenciados. El primero estuvo dedicado a la promoción del café salvadoreño, donde los asistentes conocieron la historia de la caficultura, las regiones productoras y las características que posicionan a El Salvador como un referente mundial en café de alta calidad. Los visitantes degustaron diferentes muestras, lo que generó oportunidades comerciales con potenciales compradores, importadores y tostadores interesados en la diversidad de la oferta nacional.

La Embajada de El Salvador en Corea participó por tercer año consecutivo en el festival como parte de una estrategia de promoción exterior. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
La Embajada de El Salvador en Corea participó por tercer año consecutivo en el festival como parte de una estrategia de promoción exterior. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El segundo espacio se centró en la promoción turística y cultural del país. Se ofreció información sobre destinos, tradiciones y experiencias que El Salvador brinda a los visitantes extranjeros. Como complemento, se llevó a cabo un taller artístico inspirado en la obra del reconocido artista plástico Fernando Llort. Participantes de diferentes edades tuvieron acceso a expresiones culturales salvadoreñas, a través de obras que reflejan paisajes, leyendas y tradiciones del país. Esta iniciativa favoreció el intercambio entre salvadoreños, coreanos y visitantes internacionales, enriqueciendo la percepción sobre el patrimonio nacional.

PUBLICIDAD

La ceremonia de apertura del festival contó con la presencia de autoridades locales, representantes diplomáticos, expertos del sector cafetalero y delegaciones internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que este tipo de eventos fortalecen los lazos de amistad y el intercambio cultural entre ambas naciones.

Reconocimiento internacional

El galardón al Mejor Café en la categoría Non-Washed (sin lavar) fue resultado de una cata especializada, en la que el jurado reconoció la calidad, diversidad y prestigio internacional del café salvadoreño. La distinción refleja el compromiso de los productores nacionales con la excelencia y el desarrollo de la caficultura, según puntualizó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una cata especializada distinguió la muestra de café salvadoreño entre cafés de 12 países productores. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
Una cata especializada distinguió la muestra de café salvadoreño entre cafés de 12 países productores. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

La participación de El Salvador en el Festival Gongneung Forest Trail Coffee 2026 se enmarca en los esfuerzos de promoción encabezados por la embajada en surcoreana, con el objetivo de fortalecer la presencia nacional y posicionar el café de especialidad, el patrimonio cultural y el potencial turístico del país ante audiencias globales.

El Ministerio reiteró que la estrategia de promoción internacional busca generar oportunidades para los productores de café, así como incentivar el turismo y difundir la cultura salvadoreña en mercados estratégicos. La entidad añadió que la proyección alcanzada en Corea del Sur contribuye a la diversificación de destinos comerciales y culturales para El Salvador, consolidando su imagen como un país de calidad y hospitalidad.

Temas Relacionados

Corea del SurCaféEl SalvadorMinisterio de Relaciones ExterioresCafé salvadoreño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El inglés define el acceso a empleos mejor remunerados en Costa Rica y amplía las opciones profesionales

El conocimiento del idioma incide en el salario, la movilidad y el ingreso a sectores clave de la economía, según expertos y datos de reclutadoras

El inglés define el acceso a empleos mejor remunerados en Costa Rica y amplía las opciones profesionales

“Estado ladrón”: el régimen de Ortega utiliza las confiscaciones como un arma de represión y recaudación en Nicaragua

La venta de bienes despojados a opositores, iglesias y periodistas consolidan una estrategia que combina represión política y beneficio económico

“Estado ladrón”: el régimen de Ortega utiliza las confiscaciones como un arma de represión y recaudación en Nicaragua

Proyecto de ley busca permitir que pescadores artesanales diversifiquen su actividad con licencias duales para pesca turística en Costa Rica

La iniciativa del Frente Amplio propone habilitar a embarcaciones de pesca artesanal para operar en turismo, con apoyo de INCOPESCA y el ICT

Proyecto de ley busca permitir que pescadores artesanales diversifiquen su actividad con licencias duales para pesca turística en Costa Rica

La franquicia de Miss Universo Belice pasa a manos de una entidad con sede en El Salvador

La franquicia nacional fue reasignada por la organización internacional a una entidad salvadoreña, una decisión que desplaza a la fundación beliceña y abre dudas sobre la selección de candidatas

La franquicia de Miss Universo Belice pasa a manos de una entidad con sede en El Salvador

Primer embarque de maquinaria para las 298 alcaldías ya llega a Honduras, anuncia presidente Nasry Asfura

El proyecto contempla equipo especializado para mantenimiento vial, capacitación técnica para operadores y garantía de funcionamiento por cuatro años, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura municipal

Primer embarque de maquinaria para las 298 alcaldías ya llega a Honduras, anuncia presidente Nasry Asfura

TECNO

La espera por GTA 6 entra en una nueva etapa: así podrás reservar el juego desde el 25 de junio

La espera por GTA 6 entra en una nueva etapa: así podrás reservar el juego desde el 25 de junio

Netflix hará una transmisión especial hoy por Las Guerreras K-pop: dónde y a qué hora verla

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este sábado 20 de junio

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Epic Games Store se renueva: nuevas funciones y un rediseño para competir con Steam

ENTRETENIMIENTO

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy

MUNDO

Donald Trump volvió a hablar de Giorgia Meloni: " Quiere volver a ser amiga para mejorar sus números, ¡No, gracias!"

Donald Trump volvió a hablar de Giorgia Meloni: " Quiere volver a ser amiga para mejorar sus números, ¡No, gracias!"

El ejército israelí denunció que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a sus fuerzas en el sur de Líbano pese al alto al fuego

Un enviado de Pakistán viaja a Irán para impulsar las negociaciones entre Washington y Teherán tras la cumbre cancelada

Condenaron a cadena perpetua a un hombre que mató, desmembró y ocultó a su amigo en un congelador

El embajador israelí en EEUU dijo que habrá paz en Líbano cuando el grupo terrorista Hezbollah sea desmantelado