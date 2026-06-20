El Salvador recibe reconocimiento internacional por la calidad de su café en Corea del Sur

El Salvador obtuvo el premio al Mejor Café en la categoría Non-Washed durante el Festival Gongneung Forest Trail Coffee 2026 en Corea del Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café salvadoreño obtuvo el reconocimiento al Mejor Café en la categoría Non-Washed durante el Festival Gongneung Forest Trail Coffee 2026, uno de los principales encuentros de café y cultura en Corea del Sur. La premiación, organizada por la Asociación de Críticos de Café de Corea, distinguió a El Salvador entre muestras de 12 países productores, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Embajada de El Salvador en la República de Corea participó en el festival por tercer año consecutivo. El evento, celebrado en el distrito de Nowon-gu, reunió a productores, importadores, tostadores y promotores culturales, así como a visitantes de diversas nacionalidades. El Ministerio señaló que la presencia salvadoreña permitió mostrar una oferta integral que vincula café, turismo y cultura como ejes de su identidad nacional.

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Durante el festival, la embajada dispuso de dos espacios diferenciados. El primero estuvo dedicado a la promoción del café salvadoreño, donde los asistentes conocieron la historia de la caficultura, las regiones productoras y las características que posicionan a El Salvador como un referente mundial en café de alta calidad. Los visitantes degustaron diferentes muestras, lo que generó oportunidades comerciales con potenciales compradores, importadores y tostadores interesados en la diversidad de la oferta nacional.

La Embajada de El Salvador en Corea participó por tercer año consecutivo en el festival como parte de una estrategia de promoción exterior. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El segundo espacio se centró en la promoción turística y cultural del país. Se ofreció información sobre destinos, tradiciones y experiencias que El Salvador brinda a los visitantes extranjeros. Como complemento, se llevó a cabo un taller artístico inspirado en la obra del reconocido artista plástico Fernando Llort. Participantes de diferentes edades tuvieron acceso a expresiones culturales salvadoreñas, a través de obras que reflejan paisajes, leyendas y tradiciones del país. Esta iniciativa favoreció el intercambio entre salvadoreños, coreanos y visitantes internacionales, enriqueciendo la percepción sobre el patrimonio nacional.

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La ceremonia de apertura del festival contó con la presencia de autoridades locales, representantes diplomáticos, expertos del sector cafetalero y delegaciones internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que este tipo de eventos fortalecen los lazos de amistad y el intercambio cultural entre ambas naciones.

Reconocimiento internacional

El galardón al Mejor Café en la categoría Non-Washed (sin lavar) fue resultado de una cata especializada, en la que el jurado reconoció la calidad, diversidad y prestigio internacional del café salvadoreño. La distinción refleja el compromiso de los productores nacionales con la excelencia y el desarrollo de la caficultura, según puntualizó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Una cata especializada distinguió la muestra de café salvadoreño entre cafés de 12 países productores. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

La participación de El Salvador en el Festival Gongneung Forest Trail Coffee 2026 se enmarca en los esfuerzos de promoción encabezados por la embajada en surcoreana, con el objetivo de fortalecer la presencia nacional y posicionar el café de especialidad, el patrimonio cultural y el potencial turístico del país ante audiencias globales.

El Ministerio reiteró que la estrategia de promoción internacional busca generar oportunidades para los productores de café, así como incentivar el turismo y difundir la cultura salvadoreña en mercados estratégicos. La entidad añadió que la proyección alcanzada en Corea del Sur contribuye a la diversificación de destinos comerciales y culturales para El Salvador, consolidando su imagen como un país de calidad y hospitalidad.

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