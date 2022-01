Natanael Cano se disculpó con Banda MS por su comportamiento tras supuestamente ser abucheado

Natanael Cano se molestó con Banda MS por abucheos (Video: TikTik/@jazmineselene)

Natanael Cano nuevamente hizo polémica en redes sociales debido a que se viralizó un video en donde se ve cómo enojado se retira del escenario en donde Banda MS haría una presentación, pues habría sido abucheado. El joven cantante se disculpó por su comportamiento y negó haber recibido un mal recibimiento del público.

En TikTok e Instagram internautas difundieron un video en donde se ve cómo Natanael Cano se retira del escenario del Día Nacional de la Banda, celebrado en Los Ángeles, California. Mientras va caminando, es evidente que avienta el micrófono e, incluso, habría levantado el dedo medio hacia el promocional de Banda MS.

Supuestamente, la reacción del cantante habría sido debido a que fue abucheado durante su presentación como invitado sorpresa de Banda MS.

El joven respondió a la polémica luego de que el video se viralizara (Foto: Instagram/@natanael_cano)

Entre los comentarios del video difundido, los internautas comentaron: “Qué bueno por ese público, que lo ubicó, que aproveche y guarde su dinero porque su fama durará poco”, “Pobre no me gustaría estar en su lugar Yo seguiría cantando siempre existirá gente que te quiera y gente que no”, “El necesita un buen manager y alguien que lo oriente y más tener humildad”.

Después de que el video estuvo circulando por varias horas y cada vez surgían más críticas, el sonorense respondió a los comentarios a través de su cuenta de Instagram, donde se disculpó con la banda por haber respondido así.

A lo largo de sus stories, el cantante negó que hubo abucheos, por lo que aseguró que su molestia se debió a que a su banda la sacaron del escenario antes de lo debido. Ya que él no comprendió la situación, habría abandonado también el lugar y su primera reacción fue la de hacer señas obscenas a la banda.

Cano últimamente se encuentra en el ojo del huracán por peleas con otros artistas y su comportamiento (Foto: Instagram/@natanael_cano)

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean”, dijo el intérprete de Amor tumbado.

Asimismo, compartió un video de cómo los presentes habrían estado disfrutando de su show y no lo habría tratado mal.

Hace unas semanas el creador de los corridos tumbados también hizo controversia por pasearse por la Ciudad de México con un arma de fuego en la mano. El joven alardeó de cómo su paseo por la ciudad estaba siendo de los más tranquilo mientras apuntaba con la pistola.

“Nosotros movemos anillos de seguridad para poder movernos”, dijo en sus stories de Instagram.

Arma de fuego del cantautor de regional (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@natanael_cano)

Rápidamente se difundieron los videos en donde presumió el arma y él respondió molesto a los medios de comunicación porque no se habría dado difusión a los conciertos que ofreció en el Auditorio BB, en donde tuvo lleno total.

A pesar de las diferentes críticas que ha recibido por su comportamiento, Natanael se ha ubicado entre los jóvenes cantantes promesa de México, pues con sus corridos tumbados ha conseguido sold out en sus presentaciones.

Uno de los logros que más sorprendieron a los fanáticos del regional mexicano es que Cano fue anunciado para el Festival de Coachella 2022, así como también Banda MS.

El singular estilo del cantante de 20 años también ha logrado que Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados a nivel internacional, le propusiera cantar a dueto.

