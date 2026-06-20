Colombia

Hostigan base militar en el Catatumbo con disparos y explosivos: no hubo heridos

El hecho se registró durante la noche en el municipio de Hacarí y fue repelido por las tropas acantonadas en la zona; autoridades mantienen la alerta por el deterioro del orden público en la región

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El Ejército Nacional confirmó que no se registraron soldados heridos tras el hostigamiento ocurrido en Hacarí, en la región del Catatumbo - crédito Europa Press
El Ejército Nacional confirmó que no se registraron soldados heridos tras el hostigamiento ocurrido en Hacarí, en la región del Catatumbo - crédito Europa Press

Las autoridades civiles del Catatumbo reportaron en las últimas horas un hostigamiento contra una base militar ubicada en el municipio de Hacarí, Norte de Santander.

El ataque, que incluyó ráfagas de fusil y el uso de explosivos, provocó la reacción inmediata de las tropas acantonadas en la guarnición.

De acuerdo con Caracol Radio y medios regionales, la situación de orden público en la región continúa siendo tensa, debido al incremento de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales contra la población civil durante las últimas 72 horas, según reportes conocidos en la zona.

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El hecho se presentó durante la noche del viernes 19 de junio y se extendió por varios minutos. Las unidades militares respondieron al ataque y, hasta el momento, no se reportan afectaciones de gravedad.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, ningún soldado resultó herido ni se registraron situaciones que comprometieran la integridad de los uniformados.

El Ejército Nacional reaccionó rápidamente al hostigamiento contra la base militar en Hacarí, Catatumb - crédito Fernando Vergara/AP
El Ejército Nacional reaccionó rápidamente al hostigamiento contra la base militar en Hacarí, Catatumb - crédito Fernando Vergara/AP

De manera paralela, en la región también surgieron alertas por un presunto constreñimiento electoral relacionado con la segunda vuelta presidencial.

Los últimos ataques en la región del Catatumbo

En medio de este panorama, en la región del Catatumbo también se han reportado otros hechos recientes de violencia asociados a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, especialmente en zonas rurales de Tibú y municipios aledaños, donde la población civil ha quedado en medio de las confrontaciones.

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Uno de los episodios más graves ocurrió en zona rural de Tibú, donde un ataque con drones cargados con explosivos dejó un menor de edad muerto, varios civiles heridos y afectaciones a una iglesia cristiana.

Según la información conocida, los hechos se registraron en veredas donde se han presentado combates entre estructuras ilegales con presencia en la región.

Las autoridades locales señalaron que en medio de los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, se han intensificado las acciones violentas, incluyendo el uso de drones adaptados para el lanzamiento de explosivos contra objetivos en tierra, lo que ha generado preocupación entre la comunidad.

El ELN intensifica el uso de drones como arma en el Catatumbo, señala el Ejército colombiano - crédito redes sociales
El Ejército Nacional refuerza la seguridad en el Catatumbo tras los recientes ataques registrados en la región - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con reportes periodísticos, los hechos se presentaron en la mañana del jueves 18 de junio en las veredas Galán y kilómetro 25, en zona rural de Tibú. Allí, la población reportó fuertes combates y posteriormente la detonación de artefactos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

Uno de los impactos alcanzó una iglesia cristiana del sector. Habitantes de la zona indicaron que una mujer, esposa de un pastor, resultó herida, mientras que organizaciones sociales advirtieron sobre el riesgo de nuevos desplazamientos forzados debido a la persistencia de los combates.

El caso más crítico se registró en el corregimiento de La Gabarra, también en zona rural de Tibú, donde dos ataques diferentes dejaron un menor de 13 años muerto y al menos siete personas heridas. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos y en la identificación de los responsables.

De acuerdo con versiones tomadas por La FM, uno de los ataques se produjo contra una vivienda familiar, donde varias personas resultaron lesionadas, entre ellas menores de edad. Los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital de Tibú y posteriormente remitidos a centros asistenciales de mayor complejidad en Cúcuta debido a la gravedad de las lesiones.

La violencia en el Catatumbo se ha intensificado en los últimos dos años debido a los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN - crédito Europa Press
La violencia en el Catatumbo se ha intensificado en los últimos dos años debido a los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN - crédito Europa Press

Las autoridades departamentales han indicado que este tipo de hechos se producen en una confrontación armada que se ha extendido por más de un año en la región. Según cifras oficiales citadas por organismos de seguridad, el uso de drones con explosivos ha aumentado de manera significativa en los últimos años.

Un informe reciente señala que entre 2023 y abril de 2026 se han registrado cientos de ataques con este tipo de tecnología, con un incremento progresivo año tras año. Las autoridades atribuyen principalmente estos hechos a estructuras armadas ilegales que operan en la zona.

El coronel George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, afirmó que las investigaciones continúan para esclarecer la autoría de los ataques y determinar si existe conexión directa entre los distintos hechos registrados en Tibú y sus alrededores.

Las autoridades han reiterado que la población civil sigue siendo la más afectada por la confrontación entre grupos armados ilegales, mientras se mantienen los operativos de la Fuerza Pública en la región para intentar contener la escalada de violencia.

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