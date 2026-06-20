¡Histórico! El salvadoreño Iván Barton se convierte en el primer árbitro en aplicar la “Ley Vinícius” en una Copa Mundial

l paraguayo Miguel Almirón se convirtió en la primera víctima mundialista de la nueva normativa que prohíbe ocultar los labios en las discusiones. IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita

El arbitrante salvadoreño Iván Barton ha escrito su nombre con letras de oro y de mucha polémica en la historia del fútbol internacional. Durante el vibrante y friccionado encuentro entre Turquía y Paragua y por la fase de grupos del Mundial 2026, Barton se convirtió en el primer árbitro en toda la historia de las Copas del Mundo en expulsar a un jugador aplicando de forma estricta la novedosa “Ley Vinícius”.

Esta nueva directriz de la FIFA debutó formalmente en este torneo con el objetivo de erradicar los insultos verbales inaudibles y las conductas antideportivas en la cancha. La decisión no solo dejó atónito al banquillo paraguayo, sino que ha abierto un intenso debate global sobre el control del lenguaje y los gestos dentro del terreno de juego.

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El histórico y a la vez insólito suceso ocurrió en el tiempo añadido de la primera mitad (minuto 45+3) en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, California. Tras una trifulca y una serie de reclamos calientes en el medio campo, el mediocampista paraguayo Miguel Almirón se acercó al lateral derecho turco Mert Müldür para decirle algo.

Para asegurarse de que sus palabras no fueran captadas por las cámaras de transmisión ni por los encargados de la lectura de labios, Almirón recurrió al viejísimo truco de cubrirse la boca por completo con la mano. De inmediato, los futbolistas de la selección de Turquía rodearon al salvadoreño exigiéndole que aplicara el reglamento. Tras recibir el llamado de alerta desde la cabina del VAR, el colegiado acudió al monitor en la banda para revisar detenidamente la repetición de la toma televisiva.

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Paraguay y Turquía disputaron un partido de alta intensidad física que quedó marcado por el estreno de la “Ley Vinícius”. IMAGN IMAGES vía Reuters/David Gonzales

Al comprobar la acción, Barton regresó a la cancha de manera imponente, encendió su micrófono para anunciar la resolución al público del estadio y sentenció el destino del paraguayo: “Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final: tarjeta roja”. Con este gesto, Almirón, actual jugador del Atlanta United de la MLS, se marchó a los vestuarios como el primer expulsado bajo este polémico apartado.

Tras la expulsión de Almirón, el partido se transformó en un monólogo de Turquía buscando el empate, lo que obligó a Iván Barton a mantener un temple de acero ante la tremenda fricción física, llegando a amonestar a jugadores clave como Eren Elmalı en los minutos finales.

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¿En qué consiste la “Ley Vinícius” y por qué castiga taparse la boca?

La denominada “Ley Vinícius” (o Ley Vini-Prestianni) entró en vigor precisamente para el inicio de esta Copa del Mundo 2026. La norma estipula una prohibición absoluta para que los jugadores se tapen la boca con la mano, la camiseta o cualquier objeto mientras se dirigen o interactúan de forma hostil con un rival, un compañero o un miembro del cuerpo arbitral.

La FIFA implementó esta medida radical debido a la creciente imposibilidad de sancionar insultos racistas, machistas o severamente ofensivos si no existen pruebas de audio o una lectura limpia de labios. Al cubrirse el rostro, el infractor creaba una zona de impunidad absoluta donde el agredido no tenía cómo demostrar la ofensa.

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Un nuevo episodio de presunto racismo sacude al fútbol europeo. En esta ocasión, el jugador argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, está en el centro de la polémica tras ser acusado por Vinícius Júnior, del Real Madrid. El hecho trae a la memoria otros incidentes similares ocurridos en el fútbol.

A partir de ahora, el simple acto de taparse la boca en medio de una confrontación o diálogo directo con el adversario se juzga como una conducta antideportiva grave y se castiga de manera automática con la expulsión directa.

La norma tiene su origen directo en una tensa eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica. En dicho encuentro, el astro brasileño Vinícius Jr. denunció haber recibido insultos racistas sumamente explícitos por parte del atacante argentino Gianluca Prestianni.

No obstante, dado que Prestianni se cubrió perfectamente la boca al hablar, las comisiones disciplinarias no pudieron recabar pruebas visuales contundentes para proceder con un castigo ejemplar, lo que forzó a los organismos internacionales a modificar las reglas del juego.

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