Natanael Cano pidió a fans no molestarlo con fotos en la calle porque le quitan su tiempo libre: “Maduren”

Natanael Cano, uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados dentro del género regional mexicano, se vio envuelto en polémica una vez más. Ello, tras enviar un contundente mensaje para sus fans y solicitarles que no lo molesten pidiéndole fotos en caso de encontrarse con él en la calle, pues es algo no grato para su persona.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el cantante de éxitos como Diamantes, Amor tumbado o Yo soy el diablo mencionó que en ocasiones él también tenía otras ocupaciones y atender a sus seguidores no le era sencillo.

“Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones. Maduren, es parte del crecimiento mi gente”, escribió en sus Instastories.

En este sentido, el joven oriundo de Hermosillo, Sonora, resaltó lo importante que es para él tener un espacio personal fuera de la esfera pública.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto ‘que no las doy’, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. Hahahaha no funciona así, bebés, perdón”, escribió.

El cantante exhortó a su público a no molestarse con su postura (Fotos: Getty Images)

Sin embargo, no todo su texto fue desalentador para sus fans, ya que Natanael ahondó en que estaba dispuesto en convivir y fotografiarse con sus seguidores dentro de su horario laboral.

“En un concierto corran a abrazarme y bésenme, porque ese sí es mi trabajo, en el escenario. De parte del único niño millonario del género (...) No estén tristes, no se corten. Yo seré el mejor de aquí a los 50 años, acostúmbrense a verme brillar”, concluyó.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y usuarios de Twitter no se mostraron contentos con las declaraciones del intérprete.

“Ya quítenle el cel a Natanael Cano”. “Quiero el ego de Natanael Cano”. “Ya apáguenlo un rato”. “Qué insoportable y mamón me parece Natanael Cano, pero está guapo”, fueron algunos de los comentarios.

Natanael Cano dijo que no quería tomarse fotos con los fans (Foto: Ig @natanael_cano)

Cabe recordar que esta no es la única controversia en la que Natanael se ha visto envuelto en fechas recientes, ya que hace unos días arremetió contra Billboard debido a que no fue considerado para recibir un premio.

En esa ocasión, el cantante también utilizó sus historias de Instagram para expresar su molestia hacia la famosa organización de música.

En uno de sus post exigió a Latin Billboard que le entregara el premio como Mejor Artista Mexicano.

“Espero mi premio por mejor artista mexicano y por ser el único, aparte de Bad Bunny, con dos álbumes en el top 50 de mi país”, dijo.

Su enojo lo llevó a expresarse mal de otros cantantes y sentenció que cuando quisiera les podía tumbar el trabajo: “Cuando quieran les tumbamos el jale a esos artistas nuevos. Buena vibra y todo, pero me hacen enojar y es cuando les pego un estate quieto”.

Y eso no fue todo, pues el sonorense compartió que estaba con malos ánimos porque no lo toman en cuenta cuando “él enseño a trabajar a toda esa gente”.

“Por qué no toman en cuenta al único chamaquito que les enseñó como trabajar a toda esa gente (...) Impresionante, pero bueno, si no hablo yo nadie más habla por mí. Eso es lo más triste (...) Sin mi premio. No pienso llorar”, concluyó.

