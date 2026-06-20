Mundo

Donald Trump volvió a hablar de Giorgia Meloni: " Quiere volver a ser amiga para mejorar sus números, ¡No, gracias!"

El presidente de EEUU respondió a los dichos de la primera ministra italiana, quien lo había acusado de inventar una historia sobre ella por una foto durante la cumbre del G7

Guardar
Google icon
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar este sábado a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un nuevo episodio de la crisis personal abierta esta semana entre ambos mandatarios, antiguos aliados.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, me pidió una y otra vez una foto conmigo durante la reunión del G7 en Francia. No le está yendo bien en Italia con su nivel de popularidad, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos, un país que realmente ama y protege a Italia, cuando se trató de impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡aunque lo mismo hizo la OTAN, por cierto!)“, expresó el mandatario norteamericano en su red Truth Social.

PUBLICIDAD

Y siguió: “Ni siquiera nos permitió utilizar las pistas o aeródromos de Italia, lo que representó un gran inconveniente logístico, y esto a pesar de que Estados Unidos aporta cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y a otros ‘supuestos’ aliados de la OTAN".

“Ahora, después de que Estados Unidos derrotó militarmente a Irán, ella quiere volver a ser amiga para mejorar sus “números”. ¡No, gracias!“, concluyó.

Donald Trump tuit
El mensaje de Donald Trump en su cuenta en la red Truth Social

El viernes, Meloni acusó a Trump de inventar una historia sobre ella, después de que el estadounidense dijera a un canal de televisión italiano que ella le había “suplicado” tomarse una foto juntos en la cumbre del G7.

PUBLICIDAD

Meloni afirmó que estaba “asombrada” por sus comentarios, los cuales calificó como “completamente inventados”. Además, le reprochó comportarse con mucha mayor deferencia hacia los enemigos de Occidente que hacia los viejos y consolidados aliados. Como muestra del enojo que causaron los comentarios de Trump en el gobierno de Meloni, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita planeada a Estados Unidos la próxima semana.

Este intercambio marca un fuerte deterioro en la relación bilateral, apenas días después de que, durante la cumbre del G7, surgieran señales de que ambos líderes de derecha habían estabilizado una relación previamente tensa por las diferencias de este año respecto a la guerra en Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, conversa con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al margen de la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026 (Primer Ministro italiano/Imagen distribuida a través de REUTERS)
El presidente estadounidense, Donald Trump, conversa con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al margen de la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026 (Primer Ministro italiano/Imagen distribuida a través de REUTERS)

Imágenes del evento en Francia mostraron a Meloni y Trump conversando en profundidad, sentados uno al lado del otro en un pequeño sofá, pero el líder estadounidense sugirió que simplemente la había complacido conversando con ella. “Probablemente está contenta de que hablé con ella. No tenía que hacerlo”, declaró Trump al canal La7 en una breve entrevista, después de que él mismo preguntara al periodista sobre la primera ministra italiana.

Me suplicó que me sacara una foto con ella. Quería una foto conmigo con tantas ganas. No lo habría hecho, pero me dio lástima”, dijo Trump, según la traducción de La7. El canal no publicó el audio original, solo una versión doblada.

Meloni afirmó que Trump inventó la historia de que ella le rogó tomarse una foto

La palabra de Meloni

Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Francamente, estoy asombrada. No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados: no es la primera vez, además”, expresó Meloni.

“Solo puedo decir que resulta decepcionante que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, a cuyos líderes trata en cambio con mucha mayor indulgencia”, añadió. “Hay algo que debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás”.

Al anunciar la cancelación de su viaje previsto a Estados Unidos, el canciller Tajani dijo en X: “Las palabras graves y ofensivas del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 (REUTERS/Christian Hartmann)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 (REUTERS/Christian Hartmann)

Un alto funcionario de Meloni acusó a Trump de destruir la relación histórica

Uno de los aliados políticos más cercanos de Meloni, que usualmente evita la atención mediática, arremetió contra Trump con un tono que antes habría sido impensable.

“No está claro si por intención o ineptitud, (Trump) está destruyendo las históricas relaciones entre Estados Unidos y Europa”, declaró Giovanbattista Fazzolari, subsecretario en la oficina de la primera ministra.

“Con sus exabruptos inapropiados, ha logrado algo nada fácil: hacer que Estados Unidos sea impopular en todo el continente europeo, dañando no solo a Europa sino sobre todo a Estados Unidos”, agregó.

Meloni fue en su momento una firme defensora de Trump y la única líder europea que asistió a su investidura en 2025. Sin embargo, este año lo criticó por sus ataques al papa León XIV tras su condena al conflicto de Irán, lo que a su vez provocó una dura reprimenda del presidente estadounidense, quien la acusó de falta de coraje.

Temas Relacionados

Donald TrumpGiorgia MeloniEstados UnidosItaliaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ejército israelí denunció que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a sus fuerzas en el sur de Líbano pese al alto al fuego

Las Fuerzas de Defensa dijeron que, como respuesta, atacaron infraestructura del grupo terrorista

El ejército israelí denunció que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a sus fuerzas en el sur de Líbano pese al alto al fuego

Un enviado de Pakistán viaja a Irán para impulsar las negociaciones entre Washington y Teherán tras la cumbre cancelada

El ministro de Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, emprenderá el vuelo hacia territorio persa y buscará avanzar en las conversaciones para la firma presencial del acuerdo de paz que daría inicio al diálogo directo entre Estados Unidos y el régimen iraní

Un enviado de Pakistán viaja a Irán para impulsar las negociaciones entre Washington y Teherán tras la cumbre cancelada

Condenaron a cadena perpetua a un hombre que mató, desmembró y ocultó a su amigo en un congelador

La familia denunció la ausencia en marzo de 2019 y el proceso determinó que el acusado mantuvo comunicaciones falsas para desviar a los investigadores, mientras usaba dinero ajeno y reforzaba un relato sobre el patio

Condenaron a cadena perpetua a un hombre que mató, desmembró y ocultó a su amigo en un congelador

El embajador israelí en EEUU dijo que habrá paz en Líbano cuando el grupo terrorista Hezbollah sea desmantelado

Tras el nuevo alto el fuego, el diplomático se refirió a los reiterados ataques de los terroristas respaldados por Irán y recordó que las Fuerzas de Defensa de su país se encuentran en territorio libanés para desarticular la infraestructura terrorista

El embajador israelí en EEUU dijo que habrá paz en Líbano cuando el grupo terrorista Hezbollah sea desmantelado

Ucrania lanzó una ofensiva con drones contra Rusia en Crimea y bombardeó un radar de defensa aérea e infraestructura ferroviaria

La península ocupada por Rusia se convirtió en las últimas semanas en el principal objetivo de la campaña de ataques de media distancia desplegada por Kiev contra objetivos estratégicos analizados por las USF

Ucrania lanzó una ofensiva con drones contra Rusia en Crimea y bombardeó un radar de defensa aérea e infraestructura ferroviaria
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Campaña veterinaria gratis para este jueves 25 de junio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Campaña veterinaria gratis para este jueves 25 de junio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 20 de junio

Presidente Gustavo Petro llamó al expresidente Álvaro Uribe para que ambos comparezcan ante la JEP

Desbarataron un prostíbulo en Caballito que se hacía pasar por una “casa de masajes”: rescataron a 10 mujeres

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

INFOBAE AMÉRICA

Siete años del Plan Control Territorial: La estrategia que transformó la realidad de El Salvador

Siete años del Plan Control Territorial: La estrategia que transformó la realidad de El Salvador

El Salvador recibe reconocimiento internacional por la calidad de su café en Corea del Sur

Corte de Constitucionalidad permite marcha del orgullo LGBTIQ+ en Antigua Guatemala, pero impone restricciones

El inglés define el acceso a empleos mejor remunerados en Costa Rica y amplía las opciones profesionales

Más de 17 millones de personas quedaron bajo advertencias de inundación tras el paso de Arthur: riesgos y recomendaciones oficiales

ENTRETENIMIENTO

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy