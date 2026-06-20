Encuentran debajo de una calle un sarcófago romano sellado e intacto desde hace 1.500 años: “Un descubrimiento extremadamente raro”

El sarcófago descubierto en Croacia. (Muzeji i galerije Konavala)

Las calles europeas todavía guardan tesoros ocultos con miles de años de antigüedad. El último en aparecer se acaba de descubrir en la ciudad croata de Cavtat, donde los arqueólogos han descubierto un sarcófago romano sellado e intacto tras más de 1.500 años bajo tierra, durante unas labores de emergencia en la antigua colonia de Epidauro.

El Museo y Galería Konavala de la ciudad ha comunicado el descubrimiento en sus redes sociales: “Un hallazgo extremadamente raro y valioso fue descubierto en Cavtat durante las investigaciones arqueológicas protectoras en el sitio de Zorina 8: un sarcófago tardoantiguo, intacto y sellado, hallado en su posición original dentro de la necrópolis de la colonia romana Epidauro”. Los responsables del museo destacaron un aspecto clave: “De particular valor es el hecho de que el sarcófago fue encontrado en su posición original, como un sepulcro cerrado e intacto, con un ligamento calcáreo conservado entre la tapa y la caja. Tales descubrimientos son extremadamente raros en el contexto arqueológico croata”.

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El sarcófago, de unas cinco toneladas, fue localizado a unos tres metros de profundidad. Al abrirlo, los especialistas constataron que se trataba de la sepultura de un individuo, cuyos restos óseos estaban mal conservados, pero junto a ellos se encontraron depósitos orgánicos que serán analizados en laboratorio. Durante la investigación, el equipo documentó numerosas sepulturas de distintos tipos, aunque resaltaron especialmente las piedras sarcófago de tipo salonitano, procedente de talleres de Salona, la capital provincial de Dalmacia.

El traslado de la pieza requirió una delicada intervención técnica. El restaurador Sinisa Bizjak, junto con el escultor Tomislav Šalov, coordinó la operación de izado, extracción y desplazamiento del sarcófago. Tras la finalización de los trabajos, el sarcófago fue instalado en una ubicación accesible al público, cerca del mausoleo de la familia Račić y la zona balnearia de Ključice, donde se convertirá en un testimonio directo del antiguo pasado de Cavtat.

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Un depósito funerario incólume tras milenio y medio

Sobre el estado del hallazgo, el museo croata ha señalado que “los arqueólogos hallaron mortero de cal conservado entre la tapa y el cofre de piedra, lo que confirma que había permanecido cerrado desde la antigüedad”. La integridad estructural del sarcófago garantiza que el depósito funerario primario se ha mantenido inalterado durante más de 15 siglos, ofreciendo una oportunidad única para el estudio de rituales funerarios, antropología física y cultura material de las élites tardorromanas de la región.

Los materiales extraídos y las muestras recogidas serán sometidos a análisis avanzados en laboratorios especializados, lo que podría arrojar datos inéditos sobre la dieta, la salud y las creencias de la antigua población de la costa dálmata.

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El descubrimiento se ha integrado en el recorrido patrimonial de Cavtat, permitiendo a ciudadanos y turistas contemplar el monumento funerario y su entorno arqueológico original. El sarcófago permanecerá visible como “un testimonio tangible de la presencia romana en el subsuelo de la actual localidad”, en palabras de los gestores del museo, reforzando la memoria histórica del enclave y su vinculación con el pasado romano y sus primeras transformaciones cristianas.