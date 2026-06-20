Zelenski agradece respaldo de Honduras y Asfura apuesta por fortalecer cooperación en tecnología, agricultura y seguridad

La visita de Asfura es la primera realizada por un presidente hondureño a Ucrania.(FOTO: Presidencia de Honduras)

Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, reafirmaron este viernes su interés de fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en áreas estratégicas como agricultura, comercio, tecnología, digitalización y seguridad.

La reunión, celebrada en Kiev, marcó un hecho histórico al convertirse en la primera visita oficial de un presidente hondureño a Ucrania desde la independencia de esa nación europea.

Durante una comparecencia conjunta, Zelenski agradeció el respaldo brindado por Honduras en distintos escenarios internacionales y destacó la importancia de que líderes de otras naciones conozcan de primera mano la realidad que vive el pueblo ucraniano en medio de la guerra con Rusia.

PUBLICIDAD

“Hoy se realiza la primera visita de un presidente de Honduras a Ucrania desde que recuperamos nuestra independencia. Es muy importante que los socios de Ucrania vengan aquí y vean con sus propios ojos la situación que atraviesan los ucranianos”, expresó el mandatario ucraniano.

El gobernante europeo también destacó el cambio positivo que experimentan las relaciones entre ambos países y aseguró que existe disposición para avanzar en proyectos conjuntos que beneficien a ambas naciones.

Cooperación en agricultura, economía y tecnología

Zelenski explicó que durante el encuentro se analizaron oportunidades de cooperación en sectores productivos y tecnológicos.

“Conversamos con Nasry Tito Asfura sobre las principales líneas de actuación para el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales: comercio, sector agrícola, economía y digitalización. Honduras está interesada en estos temas y estamos dispuestos a colaborar”, manifestó.

PUBLICIDAD

Ucrania es considerada una de las principales potencias agrícolas del mundo y posee experiencia en producción, almacenamiento y exportación de granos, conocimientos que podrían ser aprovechados por Honduras para fortalecer su productividad y seguridad alimentaria.

Además, ambas delegaciones abordaron posibilidades de intercambio en materia de digitalización, innovación tecnológica y modernización de procesos gubernamentales.

Ucrania expresó disposición para compartir conocimientos tecnológicos con Honduras. (FOTO: X)

Ucrania ofrece experiencia en drones y seguridad

Uno de los puntos más relevantes de la reunión fue el interés hondureño en conocer la experiencia ucraniana en tecnologías de seguridad y sistemas de drones.

Zelenski afirmó que Ucrania se encuentra entre los países más avanzados del mundo en el desarrollo de estas herramientas tecnológicas, utilizadas tanto para vigilancia como para tareas de defensa e inteligencia.

PUBLICIDAD

“Hoy en día, en tecnologías militares, especialmente en drones, Ucrania se encuentra entre las más poderosas del mundo. Estamos dispuestos a ayudar a quienes nos ayudan”, declaró.

El mandatario señaló que la cooperación podría incluir transferencia de conocimientos y asistencia técnica en áreas relacionadas con monitoreo territorial, vigilancia y gestión de seguridad.

Asfura agradece la invitación y destaca nuevas oportunidades

Tras el encuentro, el presidente hondureño agradeció públicamente la invitación realizada por Zelenski y destacó la importancia de conocer directamente la situación que enfrenta Ucrania.

“Presidente Volodímir Zelenski, agradezco sus palabras y la invitación a visitar Ucrania. Ha sido un honor conocerlo a usted y conocer de primera mano la realidad que vive su pueblo, reafirmando nuestro respeto por la valentía y la resiliencia de los ucranianos”, expresó Asfura en un mensaje difundido en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El mandatario hondureño aseguró que Honduras apuesta por el diálogo y la cooperación internacional como herramientas para construir relaciones sólidas entre los países. (FOTO: X)

El mandatario hondureño aseguró que Honduras apuesta por el diálogo y la cooperación internacional como herramientas para construir relaciones sólidas entre los países.

“Honduras cree en el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones entre naciones. Estoy convencido que nuestros países tienen oportunidades importantes para trabajar juntos en áreas como comercio, tecnología, agricultura, innovación y seguridad”, señaló.

Asimismo, agradeció la disposición del gobierno ucraniano para impulsar nuevos mecanismos de colaboración y expresó sus deseos de paz para el pueblo europeo.

“Gracias por recibirnos y por la disposición de seguir construyendo puentes de amistad y colaboración. Deseamos para su país paz, prosperidad y un futuro de esperanza”, manifestó.

PUBLICIDAD

Primera visita presidencial hondureña a Ucrania

La visita de Asfura a Kiev representa uno de los acercamientos diplomáticos más relevantes entre Honduras y Ucrania en los últimos años.

Previo a la reunión bilateral, el mandatario hondureño participó junto a Zelenski en un homenaje a los soldados ucranianos caídos durante la guerra, gesto que fue destacado por el presidente europeo como una muestra de respeto y solidaridad hacia el pueblo de Ucrania.

Ambos mandatarios dialogaron sobre oportunidades de cooperación económica. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Analistas consideran que el encuentro abre una nueva etapa en las relaciones entre ambos países y podría derivar en futuros acuerdos de cooperación tecnológica, agrícola y económica que beneficien a Honduras en áreas estratégicas para su desarrollo.

PUBLICIDAD

Con esta visita, Honduras fortalece su presencia internacional y explora nuevas alianzas con una nación que ha desarrollado importantes avances tecnológicos en medio de uno de los conflictos más complejos de la actualidad.