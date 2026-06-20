Colombia

La investigación sobre la reforma pensional salpica a Martha Peralta por un supuesto esquema de apoyos: esto dice el auto de apertura de su caso ante la Fiscalía

El expediente detalla una red de gestiones políticas, recomendaciones y concesiones económicas que involucra a exfuncionarios y contactos estratégicos en la entidad

Guardar
Google icon
Martha Peralta defendió su inocencia tras los señalamientos de la Fiscalía en el caso de corrupción en la Ungrd - crédito Martha Peralta/Facebook
El alto tribunal indaga un posible intercambio de contratos y cargos en la entidad de riesgos a cambio de respaldos legislativos a iniciativas del Ejecutivo, según un auto revelado por Semana y varios testimonios - crédito Martha Peralta/Facebook

La indagatoria por contratos y nombramientos puso a la senadora Martha Peralta en el centro de una investigación de la Corte Suprema de Justicia por su presunto papel en gestiones dentro de la Ungrd a cambio de apoyo político a iniciativas del Gobierno, entre ellas la reforma pensional.

Según el auto citado por Semana, la Corte sostiene que Peralta habría convenido con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco contratos y nombramientos para personas recomendadas por ella en la Ungrd.

PUBLICIDAD

La actuación judicial también la vincula con una supuesta coordinación de peticiones de congresistas de la Comisión Séptima, dentro de un esquema orientado a respaldar el trámite de la reforma pensional.

El expediente, de acuerdo con Semana, recoge testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides. También incluye la declaración de Velasco, a quien la nota atribuye la instrucción de “acompañar” el trámite de los proyectos de ley que cursaban por la Comisión Séptima.

PUBLICIDAD

Olmedo López, exdirector de la entidad, dijo que entendió esa orden como la gestión de contratos y vinculaciones en la Ungrd para atender solicitudes de congresistas y consolidar mayorías políticas.

La bancada del Centro Democrático pidió a la Corte Constitucional revisar el trámite de la Reforma Pensional por supuestas faltas en el procedimiento legislativo - crédito Colprensa
Entre las pruebas citadas figura la orden de proveeduría SMD 189 de 2023, asociada a Isa y Jorge Rizcala, en un acuerdo que el auto señala como previamente concertado con la congresista - crédito Colprensa

El auto, citado por el medio mencionado, añade que Velasco se habría reunido antes con Peralta “a efectos de convenir algunos contratos y nombramientos de la Ungrd a personas recomendadas por la aforada”.

La Corte también señala, según la nota, que la senadora “actuaba como coordinadora de un grupo de congresistas cuyas peticiones debía atender”. Esa es la base de la indagatoria por interés indebido en la celebración de contratos y por tráfico de influencias.

El caso de la hoja de vida enviada a la Ungrd

Uno de los episodios que detalla el auto es la recomendación de Domitila Iguarán para un cargo en la Ungrd.

Según el documento citado por Semana, Peralta pidió su vinculación por tratarse de una persona para su actividad política en La Guajira.

La actuación judicial indica que la hoja de vida fue remitida el 16 de agosto de 2023. La vinculación, añade el texto, se produjo aproximadamente dos meses después.

Los contratos del programa de mantenimiento de jagüeyes

El otro frente de la indagatoria apunta a contratos de obra en zonas de base política de Peralta. Según el documento reseñado por el medio ya citado, la senadora reclamó como propia esa contratación y orientó a qué personas con maquinaria amarilla debían entregarse esos contratos.

La Fiscalía acusó a Olmedo López de administración desleal por un préstamo de 300 millones de pesos relacionado con Practimax S. A. en 2018 - crédito Ungrd
La congresista sostuvo ante medios que ha atendido las citaciones del alto tribunal y que el proceso se relaciona con su papel en el proyecto oficialista, mientras el expediente examina contratos y nombramientos - crédito Ungrd

Entre las pruebas aparece la orden de proveeduría SMD 189 de 2023 por más de $2.125 millones. La nota la vincula con Isa Rizcala y Jorge Rizcala, en un acuerdo que, según el auto, ya se había concertado con la senadora.

La Corte advirtió que días antes, en septiembre de 2023, Peralta y esas dos personas se reunieron en la sede de la Ungrd. El propósito, según el documento, era facilitar su contratación en el programa de mantenimiento de jagüeyes.

Los testimonios y la presunta lista de recomendados

El soporte testimonial mencionado por Semana también incluye una supuesta lista de nombres y teléfonos que Peralta habría entregado para nombramientos o contrataciones.

Olmedo López afirmó ante la Corte: “Yo tomo nota de unos nombres y teléfonos y esa relación yo se la paso al subdirector Sneyder Pinilla para que esas personas, esos nombres, esos teléfonos él a bien los convoque, revise qué tipo de maquinaria tienen, si realmente corresponde a las necesidades y, si él lo considera, los contrate en la recuperación de esos jagüeyes”.

Otro pasaje del auto, citado por la revista, señala que López hizo contacto con la congresista y que ella le mostró una lista de profesionales de distintas áreas para ser nombrados o contratados. El mismo apartado menciona contratos a nombre de personas que luego serían llevadas a la entidad y otros convenios que beneficiarían a otros legisladores.

- crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook
Las sospechas sobre gestiones de contratos y nombramientos a cambio de respaldos en el Congreso reabren el debate sobre cómo se construyen mayorías, mientras la Corte Suprema de Justicia reúne testimonios clave y documentos internos - crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook

La nota ubica este caso dentro de un esquema más amplio con varios grupos de congresistas bajo investigación. Allí aparecen los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle; un bloque relacionado con la Comisión de Crédito Público, con nombres como Karen Manrique, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz; y otro grupo que, según la investigación, habría encabezado Julio Elías Chagüi.

En ese mapa, el grupo de Peralta corresponde a congresistas de la Comisión Séptima que apoyaron la reforma pensional. Tras comparecer ante la Corte, la senadora insistió ante los medios en que ha atendido las citaciones y sostuvo que el proceso obedece a una motivación política ligada a su papel dentro del proyecto oficialista.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaUnidad Nacional para la Gestión del Riesgo de DesastresTráfico de InfluenciasUngrdColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presidente Gustavo Petro llamó al expresidente Álvaro Uribe para que ambos comparezcan ante la JEP

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe Vélez y lo citará a indagatoria por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia

Presidente Gustavo Petro llamó al expresidente Álvaro Uribe para que ambos comparezcan ante la JEP

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Solo queda un día para que los colombianos elijan entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia por los próximos 4 años

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

El Ideam pronosticó lluvias para la segunda vuelta presidencial: en qué partes del país lloverá

La previsión para la capital contempla episodios intermitentes el sábado y el domingo, con mayor probabilidad al final del día y una sensación térmica más baja por la nubosidad persistente

El Ideam pronosticó lluvias para la segunda vuelta presidencial: en qué partes del país lloverá

Hostigan base militar en el Catatumbo con disparos y explosivos: no hubo heridos

El hecho se registró durante la noche en el municipio de Hacarí y fue repelido por las tropas acantonadas en la zona; autoridades mantienen la alerta por el deterioro del orden público en la región

Hostigan base militar en el Catatumbo con disparos y explosivos: no hubo heridos

Experto explicó cómo votaron los colombianos en el exterior en primera vuelta: los lugares donde ganaron Cepeda y De la Espriella

Los candidatos presidenciales de la derecha y la izquierda competirán en una segunda vuelta, programada para el 21 de junio de 2026

Experto explicó cómo votaron los colombianos en el exterior en primera vuelta: los lugares donde ganaron Cepeda y De la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Andrea Guerrero se pronunció ante la controversia en redes sociales por su aparición en el calentamiento de la Selección Colombia

Josse Narváez habló de la llegada de su hijo con Cristina Hurtado en medio de la pandemia: “Casi me muero del miedo”

Cristina Hurtado llevó ‘A Otro Nivel’ su destreza con el balón: dejó sin palabras al jurado

Elianis Garrido reveló que tuvo millonarias pérdidas y problemas de salud tras un fraude en su empresa: “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos”

Deportes

Patrick Vieira se refirió a la polémica con Cristiano Ronaldo: “Él nunca lo va a entender”

Patrick Vieira se refirió a la polémica con Cristiano Ronaldo: “Él nunca lo va a entender”

Piden la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: “Si fuera un verdadero jugador de equipo, se haría a un lado”

Técnico de Escocia destacó a su rival en el Mundial 2026: “La selección marroquí llegará, como mínimo, a las semifinales”

El Bologna rechazó la propuesta por Jhon Lucumí: esta es la cifra que pediría por el colombiano

La Selección Colombia debe tener cuidado con la República Democrática del Congo: este es su plan para ganar