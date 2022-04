Festival Ceremonia: C. Tangana y Nathy Peluso conquistaron el Parque Bicentenario

(Captura: @c.tangana, @nathypeluso/Instagram)

Tras cientos de conciertos pospuestos por la pandemia de COVID-19, el 2022 llegó con grandes espectáculos para todos los gustos. A finales de marzo se llevó a cabo el Vive Latino y este fin de semana llegaron el Tecate Pa’l Norte y el Festival Ceremonia; este último se llevó a cabo durante la madrugada de este 3 de abril en la Ciudad de México.

El Festival Ceremonia es una celebración artística y cultural que busca reunir al público mexicano con los intérpretes que encabezan la escena local e internacional en un sólo día. Este año, el evento inició en punto de las 3:00 horas de la mañana y concluirá durante la tarde del mismo domingo.

Durante la jornada musical se presentaron grandes representantes del género urbano en distintos escenarios. A Ceremonia subieron Bicep, Wu-Tang Clan, Nicki Nicole, Molchat Doma, Robot95, Samantha Barrón, Mathilde Sobrino, Natanael Cano y, el cantante más esperado por los asistentes, C. Tangana.

C. Tangana es un cantante y compositor español de música trap. (EFE/Armando Arorizo)

Previo al evento, Twitter se llenó con mensajes sobre la participación del intérprete de Demasiadas mujeres, Tu me dejaste de querer, Ateo, Booty y Los Tontos. Mientras algunos confesaron que se sentían muy tristes por no poder asistir, otros anhelaban que dieran las 10 de la mañana para poder disfrutar de sus éxitos en vivo.

“C. Tangana estará en el Festival Ceremonia, es mi oportunidad para verlo”, “En el Ceremonia 2022 la suerte se rifaría conmigo y mi baby si por fin nos deja disfrutar de un festival juntos, ya que se nos negó en una ocasión y no pudimos”, “No tengo ni un peso y quiero ir al Festival Ceremonia para ver a C. Tangana por que no pude verlo en el Vive”, fueron algunos tuits.

Cabe recordar tras su participación en la celebración musical, el rapero partirá rumbo a Las Vegas, Nevada, porque durante la noche asistirá a los Grammy 2022, donde se encuentra nominado a mejor “Álbum de Rock Latino o Alternativo” por El madrileño. El cantante competirá por el galardón con Bomba Estereo (Deja), Diamante Eléctrico (Mira lo que me hiciste hacer: Deluxe Edition), Nathy Peluso (Calambre), Juanes (Origen) y Zoé (Sonidos De Karmática Resonancia).

La cantante argentina Nathy Peluso tratará de conseguir un Grammy por "Calambre". (Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER)

De hecho, Nathy Peluso también viajará a Estados Unidos en cuanto termine su concierto en Ceremonia, ya que también se hará acto de presencia en la gala de premiación debido a que se encuentra considerada en la misma categoría que el rapero. La intérprete argentina participó en el festival de la CDMX junto a A$AP Rocky, Tainy, Nicola Cruz, Snow Tha Product, Drama, Sticky M.A. y Noah Pino Palo sobre el Escenario Corona.

Dentro del Escenario Traición se presentaron Channel Tres, Arca, Brujx Prieta, Tokischa, Mexican Jihad, Lechedevirgen, Shygirld, Eartheater, Erika de Casier, Selene y Blue Rojo.

“Otro nivel la experiencia plus”, “El peor Cermonia de la historia para los que pagamos el Plus”, “Ya no la cag*en como este año con el cartel más cul*ro de todos los tiempos”, “Te amo ceremonia gracias yo la pase de huevos, fueron algunas reacciones sobre el festival en Instagram. Algunos usuarios reclamaron que durante el evento existieron problemas con los pases.

Ceremonia se llevó a cabo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México (Captura: @festivalceremonia/Instagram)

Esta edición del Festival Ceremonia se sumó a la reapertura de eventos sociales en la CDMX al aire libre. Hace unos días, dentro de la Glorieta de los Insugentes se reunieron muchos jóvenes para disfrutar de la primer presentación pública de Odisseo luego de mantenerse al margen de la situación por las restricciones sanitarias.

También se llevó a cabo el Cumbia Machine Tour, un espectáculo que reunió a representantes del pop, regional mexicano y cumbia sobre el escenario de la Arena Ciudad de México.

