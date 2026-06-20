Colombia

El creador de contenido Lucho Salazar revela las formas más efectivas de hacer feliz a una mujer

Lucho Salazar volvió a hablar de las parejas con un video dirigido a los hombres, en el que defendió los detalles espontáneos, la coherencia y el cuidado emocional

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Lucho Salazar les habla a los hombres y deja un consejo viral sobre relaciones: escuchar de verdad - crédito @luchosalazar_/tiktok

Las reflexiones sobre relaciones de pareja siguen siendo uno de los contenidos más consumidos en redes sociales, y recientemente el creador de contenido colombiano Lucho Salazar volvió a captar la atención de varios usuarios al compartir una lista con las que considera las diez formas más efectivas de hacer feliz a una mujer.

El influenciador costeño, conocido por sus videos cargados de consejos sobre amor, relaciones y conquista (para hombres y mujeres), publicó en esta oportunidad un mensaje dirigido especialmente a los caballeros con el objetivo de ayudarlos.

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Con su característico estilo cercano y expresiones populares de la Costa Caribe, Salazar aseguró que la felicidad en una relación no depende de grandes lujos ni de fechas especiales, sino de acciones sencillas que se construyen día a día.

Según explicó, uno de los errores más comunes en las relaciones es creer que los detalles románticos solo deben aparecer en ocasiones especiales. Por eso, el primer consejo que entregó fue sorprender a la pareja sin necesidad de esperar un cumpleaños, aniversario o celebración.

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El influenciador Lucho Salazar publica una lista de diez formas de hacer feliz a una mujer - crédito @luchosalazar_/IG
El influenciador Lucho Salazar publica una lista con los trucos con los que él considera que se puede conquistar a una mujer - crédito @luchosalazar_/IG

“Diez formas de hacer a una mujer feliz, papi, anota. Regálale flores cualquier día. No es necesario que sea una fecha especial. Hazla sentir especial sin razón”, afirmó.

Para Salazar, la comunicación ocupa un papel fundamental dentro de cualquier relación sentimental, razón por la que destacó la importancia de escuchar de manera genuina y prestar atención a lo que la otra persona expresa.

Escúchala de verdad, no solo para responderle, sino para realmente entender lo que ella siente”, señaló.

Otro de los puntos que destacó fue la importancia de demostrar el amor a través de las acciones del día a día. En su opinión, las relaciones se fortalecen cuando las personas hacen sentir a su pareja valorada todos los días: “Hazle saber que la eliges todos los días, porque el amor se demuestra en lo cotidiano”, expresó.

El influenciador también aseguró que los pequeños gestos pueden tener un impacto mucho mayor de lo que muchas personas imaginan. Incluso mencionó que una muestra de preocupación puede convertirse en señales importantes de afecto para la mujer, según su experiencia.

Las diez claves de Lucho Salazar para una relación sana - crédito @luchosalazar_/G
Las diez claves de Lucho Salazar para una relación sana - crédito @luchosalazar_/G

“Cuida los pequeños detalles: un mensaje, una llamada, un: ‘mi amor, ¿llegaste bien?’. Eso es todo, papi”, comentó.

Dentro de su listado, Salazar hizo énfasis en el respeto emocional. Para él, invalidar o demostrar poco interés en los sentimientos de una mujer puede convertirse en uno de los mayores errores dentro de una relación. Asimismo, resaltó la importancia de apoyar los proyectos y metas personales que tienen, acompañándolas en los procesos que desean alcanzar.

Respeta sus emociones. Nunca, pero nunca, papi, minimices lo que siente... Apóyala en sus sueños. Hazle sentir que no está sola en lo que quiere lograr, que ahí está su hombre apoyándola”, afirmó.

La coherencia también ocupó un lugar destacado dentro de sus recomendaciones. Según explicó, las palabras pierden valor cuando no están respaldadas por acciones.

Entre los consejos más emotivos del video, apareció uno relacionado con las muestras de cariño espontáneas, ya que para Salazar, un abrazo puede transmitir apoyo, seguridad y amor en momentos difíciles.

Lo que nunca deberías escribir al iniciar chat con una mujer, según Lucho Salazar - crédito @luchosalazar_/IG
La reflexión del creador de contenido volvió a mover la conversación en plataformas digitales al insistir en que entender lo que sienten las mujeres vale más que los lujos o las promesas vacías - crédito @luchosalazar_/IG

Abrázala fuerte, papi, sin que lo pida. A veces eso cura más que mil palabras”, dijo.

El creador de contenido también señaló que la seguridad con la que ven las mujeres a los hombres no se construye con promesas vacías, sino con comportamientos consistentes y finalmente, cerró su video viral con una recomendación que resumió toda su filosofía sobre el amor y las relaciones de pareja.

Ámala bonito, sin juegos, sin dudas, sin hacerla sufrir. Eso es lo único que ellas piden: un hombre de verdad”, concluyó.

Las palabras de Lucho Salazar provocaron cientos de comentarios en sus redes sociales, en los que algunas mujeres aseguraron sentirse identificadas con los consejos del influenciador.

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