Natanael Cano buscó limar asperezas con Ángela Aguilar: “Que me desbloquee de Instagram”

El joven cantante mexicano Natanael Cano ha sido reconocido por destacar en el ámbito de la música con el género denominado Corridos Tumbados, el cual también se ha visto enredado en distintas polémicas con diversas personalidades del medio artístico.

Una de las más conocidas fue en mayo del 2020, con el famoso compositor Pepe Aguilar, con el que protagonizó un conflicto de opiniones, ya que Pepe realizó una serie de declaraciones por medio de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, refiriéndose al género ya antes mencionado como “mediocre, falso y pinche”, luego de que Cano lo insultó en sus redes sociales.

“Si todos tienen gustos diferentes, por qué abres el hocico. A ver Pepe Aguilar, ¿para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad a mí no me gustan, pero podrías decir que habrá gente que sí y que se respeta, pero ahí vas a tirar mier**, con las palabras más mier*** que pueden existir”, fueron algunos insultos hacia Aguilar, por parte de Natanael.

Ante estos ataques, la familia decidió bloquear al cantante de sus redes sociales, por tal motivo, el intérprete de Amor Tumbado en búsqueda de llevar una mejor relación con la Dinastía Aguilar, envió un contundente mensaje a la menor de la familia, Ángela Aguilar, frente a las cámaras de Imagen TV y tras su llegada a Monterrey, le pidió que lo desbloqueé de su cuenta de Instagram.

Hasta el momento Ángela no se ha pronunciado ante este hecho, sin embargo, el hijo de Flor Silvestre recientemente reconoció la presente evolución que el cantante de 21 años ha tenido actualmente, ya que escuchó uno de los más recientes temas de Natanael, fue entonces que Pepe confesó: “Acabo de oír una rolita de Codiciado con Natanael Cano... muy bueno, ya es otra onda”.

Tal comentario llegó a los oídos del cantante del tema Arriba, por lo que se especuló que realizó la misma acción, y decidió mandarle esa petición a la talentosa hija de Pepe Aguilar.

Tal parece que la riña que hubo en su momento quedó en el pasado, pues previo a esto el cantante se disculpó por las declaraciones que hizo en contra de uno de los máximos exponentes del género regional mexicano.

Otra de sus más recientes polémicas fue con la reconocida Banda MS, tal situación se derivó a finales de enero de este año, en donde difundieron un vídeo en el cual se vio cómo Natanael Cano se retiró del escenario del Día Nacional de la Banda, celebrado en Los Ángeles, California, luego de supuestamente ser abucheado por el público. Pues, mientras va caminando, es evidente que aventó el micrófono e, incluso, levantó el dedo medio hacia el promocional de la agrupación.

Después de que la cinta circuló por varias horas y cada vez surgían más críticas, el sonorense respondió a los comentarios a través de su cuenta de Instagram, donde se disculpó con la banda por haber actuado de esa manera.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean”, acotó.

Actualmente, el cantante se encuentra cada vez más cerca de su aparición en el evento Coachella Valley Music and Arts Festival, el cual se llevará a cabo los días 15 y 22 de abril, luego de ser pospuesto por la pandemia desde el año 2020.

