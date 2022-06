El duro encontronazo entre Laura Bozzo, Natalia Alcocer e Ivonne Montero que terminó en asistencia médica

Laura Bozzo arremetió contra Ivonne Montero y Natalia Alcocer en La Casa de los Famosos 2 (Foto: Telemundo)

La Casa de los Famosos 2 sufrió uno de sus momentos más tensos de la temporada al encontrar en un mal momento a Laura Bozzo, quien no dudó en arremeter con gritos y palabras fuertes en contra de sus compañeras.

El pleito empezó cuando Laura Bozzo decidió correr a Natalia Alcocer del cuarto en el que se quedan; y le dijo a sus compañeros que decidieran entre una u otra; la situación, desde luego, causó incomodidad entre todos los presentes.

Natalia, por su parte, no se quedó callada y decidió que saldría del cuarto inmediatamente para no poner a sus compañeros en una situación donde tuvieran que elegir.

Sus palabras posteriores, sin embargo, no fueron las adecuadas al llamar a Laura Bozzo una “señora de edad”, lo que causó la explosión de ánimos de la famosa conductora peruana de televisión que tantos éxitos cosechó en México.

“Tu a mí no me vas a llamar una señora de edad porque me estás discriminando (...) Vieja tu madre”, dijo entre gritos, y luego le dijo fuertes palabras e insultos.

Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial

Entre las palabras que lanzó, dijo que “ella no se ha robado al marido de nadie”, por lo que Ivonne Montero intentó interceder para parar la bronca, sin imaginar que encontraría gritos por parte de Laura.

“Deja de verme así con esa cara”, dijo, al encontrar una Ivonne Montero encendida. “Tú a mí no me vas a hablar así porque no he hablado ni cinco minutos contigo”, respondió.

“Tú sabes quién votó contra Potro y vienes a hacerte la víctima. Ahora resulta que nadie votó contra Potro”, reaccionó Laura Bozzo.

“Relájate muchísimo, mujer. Si quieres mantenerte en esta casa tienes que relajarte”, dijo Ivonne Montero; sin embargo, la peruana aseguró que si ella quiere se larga en ese preciso momento, pues a diferencia de ella, no necesita estar en la casa por fama.

Ig: @ivonnemonteroof

“Nos estás avisando desde hace semanas. Desde hace semanas nos estás avisando, hazlo ya”, reviró la actriz mexicana, con miras a sacar a su contrincante del proyecto inmediatamente, pero sólo se encontró con una crítica a su modo de vida.

“Y tú decídete por un hombre porque el ejemplo que le estás dando a tu hija es horrible. De cama en cama”, le dijo Laura Bozzo, y luego intercedió Natalia Alcocer de nueva cuenta, “esto no es correcto, estás hablando de mujeres que son mamás”, culminó.

Aunque se pensó que Laura abandonaría la casa luego de una bajada de presión a causa de la pelea, a través de las redes sociales confirmaron que únicamente llegaron los paramédicos para atenderla y estabilizarla.

Sin embargo, en el confesionario Natalia aseguró que arremetería en contra de Laura Bozzo con el fin de eliminarla conforme al reglamento. Así se desahogó con Ivonne Montero, Toni y Niurka.

Todos le dijeron que no debía dejarse porque pasó los límites permitidos, y argumentaron que luego de tantas faltas de respeto, pues varios se unirían en su contra, podrían hacer que Laura salga inmediatamente.

Laura Bozzo está lista para el reality (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Laura Bozzo vivió momento bochornoso

Por otra parte, se reportó que la conductora peruana sufrió la pérdida de una pieza dental al interior de La Casa de Los Famosos 2, la presentadora de televisión se sentó a comer y mientras estaba hablando, algo cayó de su boca, por lo que de inmediato lo recogió, lo aventó por abajo de la mesa e intentó completar la frase que estaba diciendo.

Sin embargo, tanto sus compañeros como ella no tardaron en notar que el pequeño objeto no era un pedazo de comida y entre risas confirmaron que se trataba de uno de sus dientes, aunque ella siguió argumentando que era parte de la pasta que había en el plato.

“¿Que diente, pendej*?, era un pedazo de fideo...”, mencionó la conductora de Laura en América a los compañeros que se estaban burlando.

