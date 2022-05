LCDLF2: Niurka Marcos buscará apoyar a Laura Bozzo para que supere su aparente trastorno alimenticio

Niurka Marcos se preocupó por la salud de Laura (Foto: Instagram)

La Casa de los Famosos, es un reality show que se ha posicionado como uno de los programas más vistos de manera internacional, ya que las personalidades que se encuentran concursando por USD 200 mil.

Una de las artistas favoritas de esta segunda emisión es Laura Bozzo, quien dentro de la casa ha demostrado tener una divertida personalidad, ya que, sin pedirlo, el público se ha encargado de viralizar e incluso hacer memes de algunos momentos de la peruana.

Pero no todo ha sido fácil, ya que la conductora ha tenido varios encontronazos con una de las figuras más polémicas de la televisión, tal es el caso de Niurka Marcos.

Si bien, ambas famosas han estado envueltas en diversos dimes y diretes fuera del programa, la ardua convivencia dentro del reality derivó a que la relación entre las concursantes mejore, a manera de lo posible. A pesar de sus leves enfrentamientos en el show, Niurka recientemente demostró su empatía al interesarse por la salud de Laura.

Laura siempre ha denotado una complexión delgada (Foto: instagram)

Fue a través de la emisión 24/7, donde se observó a La Mujer Escándalo estar inconforme con la manera en que la peruana lleva a cabo su alimentación.

Cabe recordar que, Bozzo tiene una larga historia con el tema de la comida, pues la famosa ha confesado varias veces que su apariencia “esquelética” le causa demasiada satisfacción. De modo que, deja de lado las comidas del día, para no afectar la fiosionomía que luce desde tiempo atrás.

Por ello, Niurka pudo reconocer que esta situación se trata de un trastorno alimenticio, específicamente enfocado en la anorexia, aspecto que puede atentar contra la salud de la presentadora de televisión. Por lo que, la cubana consideró hablar seriamente con la productora del programa para que se tomen cartas en el asunto y así no pase a mayores.

Tal situación ha sido confirmada por la misma conductora de Laura en América, pues luego de ser cuestionada por sus compañeros de concurso sobre por qué no ingirió alimento en varias horas o días, ella comentó que sus problemas de alimentación radicaron cuando su abuelo perdió la vida, de modo que, la comida es irrelevante en su rutina diaria: “A mí me vino a los 19, 20 que murió mi abuelo, veinti algo y de ahí no he subido, o sea, se me va (comer)”, dijo.

Son pocas las veces en las que los compañeros de Laura la han visto ingerir alimentos (Fotos: Twitter)

Este hecho no solo preocupó a los famosos dentro de la casa, sino que causo intriga al mismo público, quienes han dado a conocer su inquietud en cuanto al bienestar de Laura, ya que es muy evidente este problema.

Por otro lado, Laura Bozzo también ha sido criticada por la audiencia al dar promoción a un tema tan serio como lo son los trastornos alimenticios, ya que son muchas las personas que observan el programa. Lo que derivó bastante inconformidad su participación, por parte de los televidentes.

Hasta el momento no hay respuesta de la producción sobre la estancia de la famosa en el programa, sin embargo, se espera que la conductora no sufra un tema más grave al no comer durante grandes lapsos de tiempo, debido a que la presión que se vive en el reality es evidente, dado que no solo se trata de estrategia y alianza en el show, sino que existen diversos retos que hay que cumplir, lo que implica un arduo desgaste físico.

