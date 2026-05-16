Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

La barranquillera y el cantante nigeriano dieron voz a la pista a tono de afrobeat - crédito Shakira/YouTube

Durante una entrevista exclusiva en el programa Hoy Día de Telemundo, la artista colombiana Shakira confirmó que participará como una de las artistas principales en la final de la Copa Mundial de la FIFA.

La artista describió esta oportunidad como una experiencia que trasciende lo musical y subrayó que su actuación busca impulsar la educación global a través de la música, combinando dos de sus grandes pasiones en un solo escenario.

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De acuerdo con el medio citado, Shakira señaló la importancia personal y social que representa cantar en el escenario de un evento tan visto y celebrado. “Tener la oportunidad de cantar en este mundial tiene un significado más profundo aún y más importante para mi vida”, expresó la cantante.

Para Shakira, esta presentación simboliza la convergencia entre su compromiso con la educación infantil y el poder de convocatoria de la música.

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Shakira anuncia su actuación en la final del Mundial y apuesta por la educación global - crédito Eduardo Munoz/Reuters

La intérprete de Barranquilla destacó que la canción Dai Dai, compuesta para el evento, no solo busca animar a los aficionados del fútbol, sino también cumplir una meta solidaria.

“Es mucho más que una canción de un mundial, es una canción que tiene un propósito, que tiene un destino”, afirmó Shakira. La artista enfatizó que cada reproducción de este tema contribuirá a recaudar fondos para niños excluidos del sistema educativo, un objetivo respaldado por el FIFA Global Citizen Education Fund.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también participó en la entrevista y describió el torneo como “la copa más ambiciosa de la historia”. Infantino resaltó el impacto global del certamen y la integración de la música en la experiencia futbolística.

“Poder organizar una final en Nueva York con miles de millones de personas que van a estar. Y conectar la pasión del fútbol con la pasión de la música, tocar la emoción, el corazón, como solo estos artistas como Shakira pueden hacerlo”, declaró el dirigente.

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Shakira, el exfutbolista brasileño Kaká y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asisten a un evento de prensa organizado por Global Citizen y la FIFA - crédito Eduardo Munoz/Reuters

La alianza entre la FIFA y Global Citizen busca canalizar recursos hacia la educación de niñas y niños en situación vulnerable. Infantino explicó que el fondo educativo global aspira a recaudar al menos 100 millones de dólares durante el campeonato.

“Ya llevamos una suma bastante importante y por eso con Dai Dai también vamos a recoger dinero cada vez que la canción suene, cada vez que la canción se visualice”, puntualizó Shakira.

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El periodista de Telemundo consultó a los invitados sobre la inspiración detrás del espectáculo de medio tiempo y las diferencias respecto a otras ediciones de la Copa Mundial.

Hugh Evans, fundador y director ejecutivo de Global Citizen, remarcó el poder de convocatoria de la música y el compromiso de figuras como Shakira para transformar la realidad de la infancia global.

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“Cuando tienes a una líder como Shakira, que ha dedicado su vida, a garantizar que los niños tengan acceso a la educación en todo el mundo, y tienes a un líder como Gianni Infantino, que ha dicho que quiere usar su plataforma en la FIFA para cambiar el mundo, y lo unes a un movimiento de millones de ciudadanos globales en todo el mundo, así es como vamos a hacer de este Mundial algo verdaderamente histórico”, aseguró Evans.

La final del Mundial contará con Shakira: música y solidaridad en el mayor escenario deportivo - crédito Eduardo Munoz/Reuters

Shakira lanzó ‘Dai Dai’ como himno oficial del Mundial 2026 junto a Ed Sheeran y Burna Boy

Shakira regresó oficialmente al escenario mundialista con el lanzamiento de Dai Dai, canción elegida como himno oficial de la Copa del Mundo 2026. El estreno tuvo lugar el jueves 14 de mayo a las 8:00 p. m. (hora colombiana), durante el evento Global Citizen NOW en Nueva York.

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El tema, creado para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, fue coescrito entre la artista colombiana y Ed Sheeran, con la colaboración del nigeriano Burna Boy.

Dai Dai fusiona el afrobeats con referencias a selecciones y jugadores destacados, marcando la cuarta presencia de Shakira en la banda sonora del Mundial, tras sus actuaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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El propósito solidario de la canción es central: cada reproducción y visualización apoyará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Sony Music aportará una suma igualitaria en los primeros 250.000 dólares recaudados y Shakira donará un dólar por cada boleto vendido en la próxima etapa de su gira. Por último, Burna Boy señaló: “El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen”.