Para qué sirve poner bicarbonato en el agua al hervir verduras

Agregar bicarbonato al agua de cocción se usa desde hace décadas para mantener el color verde y ablandar verduras, aunque sus beneficios nutricionales están en debate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de bicarbonato de sodio en la cocción de vegetales es una práctica extendida en la cocina tradicional y profesional, motivada principalmente por el deseo de conservar el color verde intenso y acelerar el ablandamiento de las hortalizas.

Aunque la costumbre tiene raíces históricas, la ciencia moderna ha puesto en duda sus beneficios para la salud y la calidad nutricional de los alimentos.

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Esta técnica, documentada desde principios del siglo XX, consiste en añadir pequeñas cantidades de bicarbonato al agua de ebullición.

Cocineros y chefs la han utilizado para obtener vegetales más tiernos y de aspecto atractivo, una característica apreciada tanto en entornos domésticos como en la restauración de alta gama.

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Efectos del bicarbonato en la cocción de verduras

El principal objetivo de añadir bicarbonato al agua es mantener los vegetales verdes y ablandar su textura de manera más rápida.

El bicarbonato incrementa el pH del agua, generando un entorno alcalino que modifica el comportamiento químico de la clorofila, pigmento responsable del color en verduras como espinacas, brócoli o guisantes.

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En condiciones normales de cocción, los ácidos liberados durante el hervor desplazan el magnesio de la clorofila, lo que deriva en un color apagado y marrón. El medio alcalino evita esta reacción, preservando el tono verde.

El bicarbonato también acelera la desintegración de la pectina y hemicelulosa, compuestos que otorgan firmeza a las paredes celulares vegetales.

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Gracias a esto, los alimentos se ablandan en menos tiempo, una ventaja especialmente notoria en legumbres o vegetales de textura densa.

No obstante, este procedimiento tiene consecuencias importantes sobre el valor nutricional y la salubridad del plato final, por lo que las autoridades oficiales no lo recomiendan.

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El principal objetivo de añadir bicarbonato al agua es mantener los vegetales verdes y ablandar su textura de manera más rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto nutricional y riesgos asociados

La acción alcalina del bicarbonato, aunque efectiva a nivel visual y de textura, produce una notable degradación de las vitaminas hidrosolubles presentes en los vegetales.

La vitamina C es especialmente vulnerable: bajo pH elevado y temperatura, se oxida y se destruye rápidamente, según estudios del National Institutes of Health (NIH) y otras instituciones científicas.

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El complejo vitamínico B, en particular la tiamina (B1) y la riboflavina (B2), también sufre pérdidas considerables en ambientes alcalinos y calóricos.

De acuerdo con el análisis del NIH, la destrucción de nutrientes es tan significativa que puede hacer que el aporte vitamínico de la verdura cocida con bicarbonato sea clínicamente irrelevante.

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La lixiviación acelerada que permite el ablandamiento rápido facilita que las vitaminas se disuelvan en el agua de cocción, que normalmente se descarta.

A este deterioro nutricional se suma la incorporación inadvertida de sodio: media cucharadita de bicarbonato aporta más de 600 mg de sodio, lo que puede tener efectos perjudiciales en personas con hipertensión o que siguen dietas hiposódicas, como alerta la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

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Recomendaciones de organismos oficiales

Las agencias de salud pública han evaluado el uso del bicarbonato en la preparación de vegetales y, en líneas generales, desaconsejan su empleo en la cocción.

El NIH y la AESAN señalan que, aunque el color verde se conserva, el costo en pérdida de vitaminas es demasiado elevado para justificar la práctica.

AESAN, en sus guías alimentarias, es explícita: “No se debe utilizar bicarbonato en la cocción de las verduras, ya que, aunque aumenta el color verde, favorece la destrucción de las vitaminas”.

A nivel internacional, la FAO y la OMS, a través del Codex Alimentarius, autorizan el bicarbonato en panadería y otras industrias, pero rechazan su uso doméstico para la cocción de vegetales.

Sus protocolos inciden en la importancia de preservar el valor nutricional y evitar prácticas que puedan degradar los micronutrientes esenciales.

Las agencias de salud pública desaconsejan el uso de bicarbonato de sodio en la cocción de verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas validadas por la ciencia culinaria

La literatura científica y los manuales de cocina basados en evidencia proponen métodos alternativos para conservar el color y la textura de las verduras sin sacrificar sus nutrientes.

Entre ellos, la cocción en abundante agua sin tapar la olla y el enfriamiento inmediato en agua helada destacan como opciones eficaces.

Estas técnicas permiten que los ácidos volátiles responsables del cambio de color se evaporen, evitando la acidificación del agua y la degradación de la clorofila, sin necesidad de alterar el pH con aditivos.

Además, los expertos sugieren emplear técnicas como el vapor, el salteado rápido o el microondas, que minimizan el contacto de los vegetales con el agua y el calor prolongado, preservando así mejor sus vitaminas.

Uso seguro en el lavado de vegetales crudos

Existe un escenario en el que el bicarbonato de sodio cuenta con el respaldo de la comunidad científica: el lavado de vegetales crudos para eliminar residuos de pesticidas superficiales.

Investigaciones realizadas por la Universidad de Massachusetts y publicadas en revistas de química alimentaria han demostrado que remojar frutas y hortalizas en una solución fría de bicarbonato al 1% durante 12 a 15 minutos elimina hasta el 96% de ciertos pesticidas de la piel exterior.

Este método es eficaz siempre que se enjuague después con agua limpia y no reemplaza la cocción ni afecta a los nutrientes internos de la pieza.