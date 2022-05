Nodal y Belinda: los memes más divertidos con los que usuarios reaccionaron a su nuevo escándalo

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes al nuevo escándalo de los cantantes (Fotos: Twitter)

Aunque la relación sentimental entre Belinda y Christian Nodal terminó hace un par de meses, la inesperada ruptura de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo continúa dando de qué hablar. Cabe recordar que ambos cantantes anunciaron en sus redes sociales el final de su compromiso pero no los motivos que los orilló a tomar tal decisión, sin embargo, durante las primeras horas de este miércoles el intérprete de No te contaron mal filtró una polémica conversación con su ex prometida, la cual dejó grandes pistas sobre la verdad que se oculta detrás de su rompimiento.

La reacción de Christian Nodal se da después de que en días anteriores la mamá de Belinda estuvo en el ojo del huracán, pues desde su cuenta de Instagram compartió unos videos de su hija en Barcelona y -dentro de las menciones- supuestamente aplaudió un comentario en donde un usuario le dijo “naco” a Christian Nodal. Posteriormente posteó en la misma red social una fotografía y señaló: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Las acciones de la ex suegra de Christian Nodal desataron la furia del intérprete de Botella Tras Botella, quien no dudó en contestar tajantemente a las indirectas de la mamá de Belinda a través de su cuenta oficial de Twitter, dejando una serie de interrogantes en sus fanáticos pero también una oleada de divertidos memes con los que usuarios de redes sociales reaccionaron al escándalo.

(Foto: Twitter / @iGH0ST94)

(Foto: Twitter / @trip_fountaine)

(Foto: Twitter / @cinemlxmx)

Durante la mañana de este miércoles, el cantante de Ya no somos ni seremos rompió el silencio desde su cuenta de Twitter y lanzó un fuerte mensaje a la madre de su ex prometida.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, escribió el cantante de regional mexicano.

Asimismo, a su publicación agregó una captura de pantalla de una antigua conversación por Whatsapp con Belinda, en donde la actriz de Bienvenidos al Edén presuntamente le pidió a Nodal dinero, cuando aún eran pareja, para arreglarse los dientes.

Ante esto, los usuarios de Twitter no tuvieron piedad con el intérprete de No somos ni seremos y varios le señalaron que no estuvo bien mostrar públicamente la plática privada que tuvo con Belinda cuando aún eran novios.

(Foto: Twitter / @Soy_Andiie)

(Foto: Twitter / @rulozinxo)

(Foto: Twitter / @unna_chilanga)

Tras las publicaciones de Christian Nodal, la opinión pública se vio dividida entre quienes defendían la postura del intérprete de Se me olvidó y quienes consideraron su acción como un ataque directo a Belinda.

“Imagínense querer demasiado a un wey y que después de tanto amor, al terminar habla pura basura de ti y tu familia, qué cringe Nodal y su patanería. Que el universo nos libre de ratas como esa”. “Se entiende que una persona como nodal no supere a una diosa como Belinda. Beli ya está en otro rollo morro, supérala. Lo que sea que haya dicho su mamá arréglalo con ellas directamente no haciendo esto que claramente demuestra tu edad y deja mucho que desear, que penita esté vato”, son algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

Por su parte, ni la intérprete de Luz Sin Gravedad ni sus familiares se han pronunciado respecto a las recientes declaraciones de Christian Nodal.

(Foto: Twitter / @bxdboooy)

(Foto: Twitter / @delaocadiego)

(Foto: Twitter / @ChavaRRivera)

Mucho se ha dicho sobre la ruptura de Christian Nodal y Belinda, entre las múltiples aristas del caso destacan el famoso anillo de compromiso, los tatuajes que el intérprete de Adiós Amor se realizó para demostrarle su amor a la ojiverde e incluso las supuestas indirectas que se enviaron en las nuevas canciones que cada uno lanzó después de su separación.

Aunque los verdaderos motivos por los que terminaron aún permanecen ocultos, con las recientes publicaciones de Christian Nodal todo apunta a que la cuestión económica fue uno de los actores principales que propició que se separan una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo en los últimos años.

