Christian Nodal respondió a críticas por filtrar conversación con Belinda: “Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz”

Durante la mañana de este miércoles, Christian Nodal conmocionó a las redes sociales tras explotar contra la mamá de Belinda y exponer una conversación de Whatsapp con su ex prometida en donde se revelaría que uno de los motivos por los que terminaron su relación fue porque la actriz de Bienvenidos a Edén supuestamente le pedía dinero al cantante tanto para ella como para sus papás.

Ante esto, los usuarios de Twitter no tuvieron piedad con el intérprete de No somos ni seremos y varios le señalaron que no estuvo bien mostrar públicamente la plática privada que tuvo con Belinda cuando aún eran novios.

“Si el problema es que según tú no te dejan sanar, ¿por qué no hablarlo con @belindapop?, ¿no dijiste que aun se hablaban?, pero, ¿por qué ventilar que le dabas dinero?, el cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos”, escribió una internauta.

Nodal no se quedó callado y respondió con un tuit desde su cuenta personal: “Sí lo hice, le llame varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer”.

Nodal respondió a críticas por filtrar mensajes (Foto: Captura de pantalla/TW elnodal)

Pero este no fue el único mensaje que confrontó el oriundo de Caborca, pues otros cibernautas apuntaron que Belinda no había expuesto a Nodal de esa manera.

“El punto aquí es que a la única que perjudicas con esto no ha mencionado tu nombre en absoluto. Ni para bien ni para mal ni para sanar. Ahí está la diferencia”, dijo @gaviota22158830.

A lo que Christian añadió: “Me encanta responderte porque eres el claro ejemplo de que el fanatismo ciega. Has escuchado alguna vez la palabra JUSTICIA? Pues es lo qué pasa cuando haces cosas malas”.

En otros comentarios que colocó el cantante de Botella tras botella en su Twitter, aprovechó para mencionar que ha pasado por momentos difícil y solo quiere dejar el pasado atrás.

“Sí tengo (que dar explicaciones)porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, escribió.

Estoy tranquilo no es coraje es simplemente un basta a todo esto. Soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar esa parte obscura de mi vida.





*Información en desarrollo