Christian Nodal arremetió contra mamá de Belinda: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”

Hace unos días, la mamá de Belinda estuvo en el ojo del huracán, pues desde su cuenta de Instagram compartió unos videos de su hija en Barcelona y -dentro de las menciones- supuestamente aplaudió un comentario en donde un usuario le dijo “naco” a Christian Nodal. Ahora, el cantante de No te contaron mal decidió encarar la situación.

Todo comenzó cuando en la publicación de Belinda Schüll apareció el comentario: “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. A lo que la madre de la cantante y actriz habría respondido con unos emojis de aplausos, dando así a entender que compartía la misma opinión que el usuario.

Asimismo, en otra publicación, la mamá de la cantante de Luz sin gravedad posteó una fotografía y señaló: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Pero ahí no acabó todo, ya que durante la mañana de este martes, el cantante de Ya no somos ni seremos rompió el silencio desde su cuenta de Twitter y lanzó un fuerte mensaje a la madre de su ex prometida.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, escribió el cantante de regional mexicano.

Asimismo, a su publicación agregó una captura de pantalla de una antigua conversación por Whatsapp con Belinda, en donde la actriz de Bienvenidos al Edén presuntamente le pidió a Nodal dinero, cuando aún eran pareja, para arreglarse los dientes.

En los mensajes expuestos por el intérprete se lee que, en primera instancia, Belinda le escribió: “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”.

Posteriormente se observa un mensaje eliminado y minutos más tarde, la actriz de telenovelas como Cómplices al rescate o Amigos por siempre se habría molestado con Nodal.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en el screenshot.

Con estos mensajes Nodal dio a entender que posiblemente el dinero sí habría sido uno de los motivos por los que su relación con Belinda terminó, no obstante, cabe recordar que a finales de abril del 2022, fue el mismo Christian quien señaló en una entrevista para Las Estrellas que eran falsos los rumores de que su separación con la cantante fue por razones económicas.

“Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló, se habló de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos, eso es lo que se tiene que quedar”, dijo en ese entonces.

Respecto al más reciente tuit del intérprete de Botella tras botella, ni Belinda o su mamá han emitido alguna reacción hasta el momento.

