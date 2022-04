Christian Nodal negó que su ruptura con Belinda fue por dinero: “El amor es lo que se tiene que quedar”

El romance entre Christian Nodal y Belinda tomó el camino del matrimonio este 25 de mayo, sin embargo, la boda no se llevó a cabo ya que la relación culminó. (Foto: Instagram @christiannodal)

Christian Nodal compartió, por primera vez con los medios, detalles sobre su polémica ruptura con la protagonista de Cómplices al rescate y el famoso cantante de regional mexicano negó los rumores de una separación por razones económicas.

En una entrevista para Las Estrellas, el intérprete de Adiós Amor confesó cómo fue tener una relación amorosa con la cantante Belinda.

Sin duda, esta fue una de las parejas más sonadas durante el año 2020, tanto por su manera de confirmar su amorío hasta sus planes de llegar al altar. Pero algo que cortó la historia de amor fue cuando Christian Nodal compartió un comunicado por medio de su cuenta oficial de Instagram, sobre su ruptura con la cantante.

Ello disparó diversas especulaciones en la prensa sobre el motivo de su separación y los rumores sobre cuestiones económicas no se hicieron esperar.

Según estos rumores Belinda le habría pedido cierta cantidad a su enamorado para librar problemas legales, mientras que, otros hablaron de una supuesta infidelidad por parte del cantante. No obstante, ninguna de estas versiones fue confirmada.

La pareja no destacó las razones de su rompimiento (Foto: Twitter)

Fue así que, Nodal rompió el silencio y desmintió que su noviazgo con la artista haya culminado por los rumores ya antes mencionados: “Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló, se habló de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos, eso es lo que se tiene que quedar”.

Incluso, mandó sus mejores deseos a Belinda, pues él en la actualidad se encuentra muy pleno: “Más allá yo estoy bien y espero que ella esté bien y siempre le esté yendo increíble”.

Asimismo, Christian mencionó, una vez más, que su romance estuvo lleno de buenos momentos, pues denominó que esta experiencia fue muy valiosa en su vida y cómo en toda relación existieron ocasiones negativas que supieron resolver en el instante.

“Viví una etapa muy preciosa, viví unos momentos muy bonitos. Creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos y momentos malos como todo”, subrayó el cantante.

Nodal desmintió los rumores sobre la ruptura con Belinda (Foto: Instagram/@belindapop)

Ante esto, refirió que no habló desde un principio para que las personas no catalogarán a alguno de los dos cómo el responsable de la ruptura: “Lo único que yo nunca quise era que alguien fuera el culpable, ¿Me entiendes? Yo quería dejar las cosas así, porque a veces como tú sabes, la gente siempre trata de malinterpretar las cosas”.

Además, envió un mensaje hacia la audiencia en cuanto a esta situación, pues reafirmó que es una persona que también se equivoca.

“Yo lo que creo es que a la gente se le olvida que soy humano, a mí no se me olvida que tengo millones de seguidores, a la gente se le olvida que soy humano, que tengo 23 años y que estoy aprendiendo”.

Hoy en día el cantante enfrenta problemas legales. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

Finalmente, el cantante mexicano reconoció que en la actualidad se encuentra en hostilidades legales, sin embargo, manifestó su confianza en que la sentencia definitiva salga a su favor:

“Hay demanda, hay muchas cosas que están pasando en este momento, pero, hasta en el futuro, en unos añitos, voy a poder salir y decirles ‘Miren, aquí está’ (representó un papel con su mano) y dejar en vergüenza muchas cosas. Estoy tranquilo, legalmente no tengo nada que me preocupe, en ni una sola cosa, nada”, constató.

Pues, añadió que a lo largo de su trayectoria, todo su trabajo ha sido legal: “No hay nada que me puedan hacer, porque no se ha hecho nada malo, no se ha obrado de ninguna mala manera y siempre hemos trabajado correcto y cómo se debe. Cuando ya nos cansamos de seguir jueguitos, que no iban bien, pues esas fueron las consecuencias, el ‘Ah, bueno, pues mira, lo asustamos para que venga y firme otra vez’, pero no”, puntualizó Nodal.

SEGUIR LEYENDO: