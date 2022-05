Belinda y Christian Nodal: las controversias tras su ruptura

La ex pareja ha sido reservada (Foto: Twitter)

Belinda y Christian Nodal han continuado en el ojo público aún después de su separación, y es que, desde los múltiples rumores respecto a su ruptura, peleas en los que la mamá de Belinda se ha visto involucrada, los tatuajes eliminados, nuevos romances o prohibiciones para salir con otras personas por el momento, son sólo algunos de los temas que han causado gran polémica.

Por ello, a continuación contamos algunos de los momentos más controversiales que han sucedido después de la ruptura entre los dos cantantes.

Fue en febrero de 2022 cuando se dio a conocer que Christian Nodal había eliminado uno de los tres tatuajes que se hizo en honor a Belinda. El hecho se reveló durante un concierto que dio el cantante en San José, Costa Rica, donde el fotógrafo David Chacón evidenció que el intérprete se había modificado el diseño que tenía cerca de la oreja y que decía anteriormente “BELI”.

Dos meses después, en una entrevista para Venga la Alegría, el cantante de Adiós Amor abrió su corazón y confesó que también se tapó el tatuaje de los ojos de la cantante que tenía en el pecho.

“Me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, puntualizó.

Desde su separación, los dos famosos no habían querido ampliar sus declaraciones sobre las razones por las cuales terminaron. Y aunque anteriormente Nodal había dicho que la decisión de separarse de Belinda no fue por razones económicas, este miércoles, Christian rompió el silencio y dio a entender algo completamente diferente.

Todo se desencadenó debido a las ríspidas reacciones que la mamá de Belinda tuvo hacia él, pues supuestamente aplaudió a una usuaria de redes sociales que lo llamó “naco” y, además, lanzó una indirecta en la que señalaba que “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Fue por esto que Christian Nodal envió un contundente mensaje a la mamá de su ex prometida: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, escribió el cantante de regional mexicano.

Por su parte, Belinda decidió irse a vivir a España por un tiempo y, durante su más reciente entrevista con Ventaneando, la cantante de éxitos como Muriendo lento o Luz sin gravedad negó tener un nuevo galán en Europa.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos”, comenzó a decir.

Asimismo, Belinda añadió que por el momento se acompaña de la mascota que adoptó con Christian Nodal cuando aún eran pareja.

“Traigo a 4 que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”, señaló la intérprete.

La actriz fue cuestionada sobre las cualidades que busca en un hombre, pero se negó a responder y señaló que actualmente no está enfocada en esos asuntos.

“¡Ay, madre mía! Es que es en lo último que pienso... prefiero ni hablar de ese tema, no tengo nada que decir. Estoy trabajando mucho y no tengo tiempo de otras cosas”, señaló.

En cuanto al término de su relación con el cantante de Botella tras botella, Belinda ahondó en que ha sido un proceso complicado, pero que poco a poco se ha ido sintiendo mejor.

“Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezco que estén pendientes. Que me escuchen feliz, no quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida... puedo decirles que me siento mucho mejor”, añadió.

