Belinda en “Bienvenidos a Edén”: cuánto cuestan las excéntricas botas que usó en la playa

Durante su larga trayectoria en el medio artístico, Belinda se ha caracterizado por lucir impresionantes looks en donde quiera que va y en esta ocasión no fue la excepción, pues las excéntricas botas altas que portó durante los primeros capítulos de Bienvenidos a Edén han sido un tema frecuente en redes sociales debido a que no solo resaltaron dentro de todo el vestuario, sino que también llamaron la atención por su costo.

Después de muchos años, la artista regresó al mundo de la actuación con una serie que desde su estreno ha causado sensación por su intrigante historia, incluso, encabeza el Top10 de Netflix México a una semana de su lanzamiento. Belinda interpreta a África, una influencer que decide embarcarse hacia la misteriosa isla para alejarse de su estilo de vida sin imaginar que pronto se convertiría en una de las cinco personas que quedaron varadas.

Desde el primer capítulo, la protagonista de telenovelas infantiles deslumbró entre el cast por su belleza y atuendo; portaba un vestido rosa y un abrigo de peluche. Sin embargo, el elemento de su outfit que destacó fueron sus espectaculares botas altas de tacón delgado que llegaban hasta sus rodillas. El calzado acaparó tanto la atención que también formó parte de la historia convirtiéndose en una característica principal del personaje interpretado por la española.

Belinda usó las costosas botas en la playa sin importar que su tacón se enterrara en la arena. Conforme avanza la historia, África se desprende del colorido calzado personalizado para la cantante y que aparentemente forma parte de su colección personal y no es la primera vez que porta zapatos del mismo diseñador, también posó con unas piezas similares ante las cámaras de TV Azteca cuando fue coach de La Voz México.

Pero... ¿cuánto cuestan las envidiables botas?

Belinda no ha compartido detalles sobre su calzado, sin embargo, se sabe que son un diseño exclusivo de Philipp Plein, creativo alemán reconocido en el mundo de la moda a nivel internacional. De acuerdo con su página oficial, quien este pensando en adquirir las botas Overknees Tie Dye que ha popularizado Belinda en México deberá desembolsa 560 mil 715 pesos mexicanos.

“Botas altas hasta el muslo de satén elástico con incrustaciones de cristales de strass. Cierre de cremallera en la parte interior. La versión preciosa de la calavera icónica está literamente “pinchada” en el tacón de aguja metálico. Forro interior. Suela con recubierto moteado. Tacón: 120 mm”, se lee en la descripción del producto.

Antes de comprar el productor es importante considerar que las tallas va del número 35 al 42, además de que el diseñador garantiza la autenticidad de los materiales utilizados en la creación y resalta el trabajo que se hace con cada una de las piezas.

Una notable diferencia que existe entre las botas de Belinda y las anunciadas en la página oficial de Philipp Plein son los colores. El calzado de la estrella española es plateado con detalles rosas en los bordes, mientras que las pizas sin modificaciones especiales son mucho más coloridas debido a que juegan entre tonos azules, rojizos, amarillos y blancos.

COLORBLIND

Bienvenido a Edén no solo significó el regreso de Belinda a la actuación, sino también a la música. La española lanzó Colorblind, el tema principal de la serie que actualmente ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Las reacciones no se hicieron esperar y sus fans llenaron la caja de comentarios de su publicación en Instagram con halagos, mensajes de cariño y buenos deseos en esta nueva etapa de su vida, en especial tras su ruptura con Christian Nodal.

“Amo, el come back de la princesa del pop latino”. “Ya la andamos comprando tus belifans”. “No puedo creer que esté pasando!!”. “Que hermosa canción”, fueron algunas reacciones.

