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Pato O’Ward en la clasificación de la Indy 500: cuándo, dónde y a qué hora ver

El piloto mexicano luchará por la ’Pole Position’ para arrancar desde la primera fila en la carrera más importante de la IndyCar

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Coche de carreras naranja y negro Arrow McLaren #5 con Pato O'Ward en la pista del Indianapolis Motor Speedway. Gradas llenas y torre de control al fondo.
El piloto mexicano Pato O'Ward intentará ganar la 'Qualy' de la Indy 500 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patricio O’Ward, corredor mexicano que forma parte de la escudería Arrow McLaren, en la Indycar, busca su propia revancha en las 500 millas de Indianápolis, la carrera más importante de la temporada por su antigüedad y prestigio en el mundo del automovilismo.

El nacido en Nuevo León, Monterrey debió correr este sábado 16 de mayo en el circuito de la Indianápolis Motor Speedway, sin embargo, la constante lluvia que cayó en Indiana, Estados Unidos, impidió la sesión de ‘qualy’, así que la IndyCar decidió postergar la clasificación de la Indy 500, carrera en la que Pato O’Ward subió al pódium tres veces en seis participaciones.

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¿Cuándo se realizará la clasificación de la Indy 500?

La ‘qualy’ que definirá la parrilla para las 500 millas de Indianápolis comenzará a las 10:00 a.m. (tiempo del Centro de la República Mexicana), con la primera tanda que ordenará las posiciones 13 al 33. Posteriormente, quedarán listos los pilotos que ocupen del séptimo al duodécimo lugar de la grilla y así dar paso al ‘Firestone Fast Six’, en el que los últimos seis sobrevivientes van a batallar por la ansiada ‘pole position’ que confirmará al primer lugar de las 500 millas de Indianápolis 2026.

Vista del pelotón de coches de carrera IndyCar en la pista al inicio de la Indy 500, con tribunas llenas y la torre de control de fondo.
Pato O'Ward compite en las 500 millas de Indianápolis desde 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se transmitirá la clasificación de la Indy 500?

Para ver la actuación de Patricio O’Ward la sesión completa estará a cargo de la plataforma de ‘streaming’ Disney Plus, en su paquete Premium. Además, la Indycar Live permite ver las prácticas y clasificaciones salvo las carreras oficiales de la temporada.

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Resultados de Pato O’Ward en la Indy 500

El competidor regiomontano debutó en la Indy 500 en 2020. En seis intentos no ha logrado triunfar en Indianápolis, pero se ha mantenido cerca de estar en lo más alto del pódium, pues su mejor resultado ha sido el segundo lugar en las campañas 2022 y 2024; su peor resultado ocurrió en 2023 al finalizar en el puesto 24.

  • 2020: Pato finalizó 6to
  • 2021: Pato finalizó 4to
  • 2022: Pato finalizó 2do
  • 2023: Pato finalizó 24to
  • 2024: Pato finalizó 2do
  • 2025: Pato finalizó 3ro

¿Qué es la Indy 500?

Vista aérea de coches de carreras IndyCar alineados en una pista de carreras asfaltada. Tribunas llenas de público se extienden a los lados, bajo un cielo azul con nubes.
Autos de la IndyCar corren por la victoria en las 500 millas de Indianápolis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 500 Millas de Indianápolis, conocida como la Indy 500 se corre cada año en la Indianápolis Motor Speedway, en Indiana, Estados Unidos. Este año la fecha oficial de la carrera será el domingo 24 de mayo.

Esta carrera reúne velocidad y tradición en todo su esplendor. Es uno de los eventos automovilísticos más antiguos y prestigiosos del mundo. Forma parte de la “Triple Corona” del deporte motor, junto con las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

La primera edición se celebró el 30 de mayo de 1911 en el Indianapolis Motor Speedway, un óvalo de 2.5 millas (4 km) construido en 1909. El trazado ffue pavimentado en primera instancia con 3.2 millones de ladrillos, razón por la que se le conoce como “The Brickyard”. Hoy solo queda una yarda de ladrillos en la meta.

La primera Indy 500 la ganó Ray Harroun con el Marmon Wasp, promediando 120.060 km/h en una carrera de 6 horas y 42 minutos. El evento solo se ha suspendido durante las guerras mundiales (1917-1918 y 1942-1945). El ganador celebra bebiendo leche, una costumbre iniciada en 1936 por Louis Meyer.

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