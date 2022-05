Belinda se prohibió tener novios: “No está permitido”

Belinda aseguró que no le interesa tener novio por el momento (Foto: Instagram/@belindapop)

Luego de que Christian Nodal y Belinda anunciaran que dieron por terminado su compromiso, la cantante confesó que por el momento no está interesada en tener una nueva relación.

Desde que el pasado febrero la intérprete de Luz sin gravedad y Nodal terminaron su noviazgo a punto de llegar a matrimonio ambos se habrían enfocado en sus respectivas carreras. En el caso de Belinda, estrenó Bienvenidos a Edén, serie de Netflix que protagoniza y que la ha mantenido residiendo en su natal España, desde donde negó tener una nueva pareja pues, inclusive, confesó que se lo prohibió a ella misma.

Durante una entrevista con Ventaneando, la cantante reveló que no ha encontrado el amor en España, pero no está sola, pues ha hecho muchos amigos que la acompañan y, además, su mascota Cuatro siempre está con ella.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a Cuatro, que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”

Belinda confirmó que además de "Bienvenidos a Edén" tiene otros proyectos en España (Foto: Netflix)

La también actriz hizo énfasis en que por el momento está muy concentrada en su carrera y, debido a la carga de trabajo, no tiene tiempo para pensar en el amor, por lo que prefiere no hablar de posibles o futuras relaciones amorosas

Belinda aprovechó para mencionar que a pesar de que actualmente el público la ve feliz y disfrutando de los éxitos que está cosechando, pasó por muy difíciles situaciones y por “mucho dolor”. No obstante, afirmó que ahora se encuentra mejor.

“Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezco que estén pendientes. Que me escuchen feliz, no quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida... puedo decirles que me siento mucho mejor”

La española confirmó que Gou la invitó a ser parte del musical de "Chicas Pesadas" (Foto: Instagram)

Por otro lado, confesó que ha tenido contacto con Danna Paola, pues la actriz la felicitó cuando se estrenó Bienvenidos a Edén, pero no han hablado de una posible colaboración, aunque no quitan el dedo del renglón.

“Hemos estado en contacto y es una chica súper linda, yo la respeto mucho y si se da la oportunidad de hacer una canción,¿ por qué no? A mí me encantaría. Es una mujer súper talentosa que respeto, que me gusta y ojalá que sí”, reveló la cantante.

Aunado a ello, Beli confirmó que Alejandro Gou la buscó para que protagonice el musical de Chicas Pesadas junto a Danna Paola, pero por el momento todavía es una propuesta y espera que su colega acepte si es que se llegara a realizar este proyecto.

Pese a los rumores sobre su supuesta rivalidad, ambas cantantes habría aceptado estar juntas en el proyecto musical (Foto: Instagram / @belindadpop @dannapaola)

Y es que el pasado 24 de abril Gou mencionó durante una conferencia de prensa que ambas intérpretes habrían aceptado estar en su puesta en escena, no obstante, él todavía no cuenta con los derechos para poder iniciar la producción.

“Estoy friegue y friegue que me den los derechos, porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo porque en cuanto me los den yo tengo el sí de Danna y el sí de Belinda”, dijo el productor.

SEGUIR LEYENDO: