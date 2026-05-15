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Suegra de Carolina Flores aseguró que la mató “por accidente con un juguetito”, revela policía de Venezuela

Erika “N” sigue en el país del sur en espera de su extradición a México por el feminicidio de la exreina de belleza

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Composición con el rostro censurado de Carolina Flores y la imagen de Erika 'N', ambas con efecto de cristal roto, agujero de bala y salpicaduras rojas
Erika N habría matado a su nuera por celos (Infobae México / Jovani Pérez)

Erika María ‘N’, señalada por el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza, afirmó que el ataque mortal contra su nuera fue un “accidente”.

Douglas Rico González, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, explicó que la detenida aseguró haber agredido a Carolina únicamente con un “juguetito”, en referencia al arma de fuego utilizada en el crimen.

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El 15 de abril, Erika María ‘N’ atacó a Flores en un departamento de la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.

Tras cometer el homicidio, la acusada huyó a Venezuela, donde fue captada por cámaras de seguridad en la casa de la víctima.

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La presunta feminicida, de 63 años, fue localizada el 28 de abril en Venezuela, durante un operativo conjunto entre autoridades locales y mexicanas.

¿Dónde quedó el arma? Policía de Venezuela detalla declaraciones de Erika “N” tras detención

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

En ese país, primero se alojó en el hotel Eurobuilding, en La Guaira, para después trasladarse a Caracas y alojarse dos días en un hotel de La Candelaria, terminando finalmente en una residencia en El Cierra.

Al ser interrogada por el paradero del arma, Erika María ‘N’ no pudo precisar su ubicación.

De acuerdo con González, la mujer “no recuerda” y mantuvo una actitud firme ante los cuestionamientos. Actualmente, permanece detenida en Venezuela en espera de su extradición a México.

Datos de la policía de Venezuela coincide con filtración sobre las cartas de Erika “N”

Panel de investigación criminal con fotos de implicados, notas azules sobre el caso de Carolina Flores, mapa de ruta de escape y huellas dactilares.
Erika María Guadalupe "N", de 60 años, es acusada del homicidio de su nuera Carolina Flores en Polanco el 15 de abril de 2026, tras dispararle 12 veces, siendo luego localizada en Venezuela por la Interpol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la creadora de contenido colombiana “La Parcera Justin”, quien afirma haber accedido a documentos encontrados en dispositivos electrónicos de Erika “N”, la acusada sostiene en cartas dirigidas a familiares que “el arma se disparó casi sola, casi automáticamente”, en referencia al homicidio de Carolina Flores.

Entre los escritos divulgados, la misma fuente señala que Erika “N” detalla su ubicación en la fuga: “Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”. Los textos, enviados como fotografías a través de celular, incluyen mensajes para su hijo Alejandro Sánchez y una carta para su hermana.

Las cartas también aluden a conflictos previos entre la víctima y la imputada, relacionados con decisiones sobre el cuidado del bebé y restricciones en la vivienda.

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