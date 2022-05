“Es fuera de serie”: con qué participante de Tu cara me suena Yahir se llevó una gran sorpresa

Yahir se encuentra satisfecho con su participación en "Tu cara me suena" (Foto: Televisa)

Tu cara me suena llegó a su final, el reality show donde ocho famosos realizaron imitaciones profesionales de super estrellas de la música durante varias semanas logró atraer la atención del público en su versión producida este 2022 por TelevisaUnivisión.

Yahir, quien fue uno de los participantes más ovacionados en el programa donde finalmente se coronó ganador el cantante puertorriqueño Michael Stuart, conversó con Infobae México sobre su experiencia.

El cantante y actor que este 2022 está cumpliendo 20 años de carrera desde que se dio a conocer en La academia de TV Azteca se puso “en la piel” de distintas figuras del mundo latino. Así, el público pudo ver al cantante de La locura convertise en personajes como Fher Olvera, de Maná; Marco Antonio Solís El Buki, Roberto Carlos, Laura León La tesorito e incluso Maluma, a quien dio vida en la gala final transmitida este domingo 8 de mayo.

El sonorense afrontó el reto de imitar a distintas estrellas del entretenimiento (Foto: Televisa)

Yahir consideró su participación en el programa de canto e imitación, que tuvo como jueces a Angélica Vale, Charityn, Edén Muñoz y Víctor Manuelle, todo un reto en su carrera, pues nunca antes se propuso desarrollar sus habilidades en el rubro:

“Mira la neta es que ha sido una experiencia, un camino recorrido muy interesante porque es un camino que empezó lleno de ‘no puedo, yo no puedo con esto, yo no puedo con el otro, es que no puedo’ y eso estuvo muy, muy, difícil, muy jugando en contra y creo que el reto más grande a vencer era esa frase por todo y empezar a gozar y a divertirnos, y eso me costó”, confesó el cantante.

Este es el elenco oficial (Foto: tucaramesuenamxus)

Pese a que en un inicio su camino estuvo lleno de miedos, la perseverancia en los ensayos y el estudio de sus personajes le dieron a Yahir la confianza para plantarse en el escenario y deslumbrar con su actuación, pues sus actuaciones fueron objeto de admiración por parte del jurado de la emisión.

“Me di cuenta que con la dedicación, con el tiempo que uno le dedica a las cosas, empiezan a cambiar, empiezan a tornarse más positivas. Cuando empezó el cambio, la diversión, la gozadera y todo y sirvió mucho también por supuesto, la química y la relación que hubo entre todos nosotros, entre todo este team maravilloso, que a mí me encantó de hacer y lograr con mis compañeros”, expresó sobre la relación con sus compañeros y contendientes: Sherlyn, Ninel Conde, Helen Ochoa, Kika Édgar, Michael Stuart, Manny Cruz y Christian Daniel.

Fher Olvera, vocalista de Maná, fue una de las caracterizaciones más ovacionadas del cantante (Foto: Televisa)

Sobre su sentir en la recta final del programa, el también actor de teatro musical en proyectos como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Superestrella, destacó el lazo de amistad que pudo estrechar con sus compañeros:

“Ahora estamos en la final, en un momento alegre porque el proyecto termina con un fuerte lazo, que no vamos a olvidar y vamos a tratar de mantener para siempre, pero triste porque a la vez estuvimos casi pura gente de fuera, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos y aunque somos mexicanos vivimos lejos todos...”.

“Para qué te digo todo lo que vivimos si creo, por lo que he escuchado de todo el mundo en la televisión, de lo que la gente logra ver, logra percibir, pues se nota una gran química entre todos nosotros”

Yahir dio vida a Maluma en la final de "Tu cara me suena" (Foto: Televisa)

Pero fue una mujer en especial quien sorprendió a Yahir en los foros de Univisión en Miami, pues aunque ya la había tratado, fue hasta ahora con su convivencia reciente que “le sorprendió” su forma de ser.

“Yo nunca me imaginé en la vida la familia y el team que íbamos a hacer, jamás, pero jamás, pero sorpresa para mí, porque la conozco desde hace mucho tiempo, de pasillos y todo el rollo, de saludos y bla bla bla....”

La cantante logró impresionar a Yahir con su personalidad (Foto: Instagram/@sherlyny)

“Con quien no había tenido mucho chance, mucha interacción, hasta ahora, fue con Sherlyn, es fuera de serie. Muy talentosa y muy entregada, muy profesional, pero aparte ella es un personaje increíble, es un desmadre en dos patitas y calza como del uno, pero es una maravilla Sher, es una maravilla”, destacó el cantante que prepara su participación como parte del 2000s Pop Tour.

