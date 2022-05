Yahir ante final de Tu cara me suena: “Fue un camino lleno de ‘No puedos’”

El sonorense afrontó el reto de imitar a distintas estrellas del entretenimiento (Foto: Televisa)

“Es un camino que empezó lleno de ‘no puedos’”, contó Yahir sobre su participación en el programa Tu cara me suena, que este domingo 8 de mayo llega a su gran final. En este reality show, el cantante que este 2022 cumple 20 años de trayectoria ha mostrado otra faceta al convertirse con sus caracterizaciones en distintas celebridades, y dándole al público, además de una actuación de canto, también una rutina de imitación e incluso baile.

“Mira la neta es que ha sido una experiencia, un camino recorrido muy interesante porque es un camino que empezó lleno de ‘no puedo, yo no puedo con esto, yo no puedo con el otro, es que no puedo’ y eso estuvo muy, muy, difícil, muy jugando en contra y creo que el reto más grande a vencer era esa frase por todo, y empezar a gozar y a divertirnos, y eso me costó”, confesó Yahir para Infobae México.

Yahir también se puso "en la piel de Roberto Carlos" (Foto: Televisa)

Y es que su temor inicial provenía del hecho de que jamás, ni como juego, imitó a alguien, por lo que el programa de TelevisaUnivisión se convirtió en un verdadero reto personal.

“Yo nunca he imitado a nadie, ni siquiera jugando, no es que estuviera cerrado hacerlo, es que simplemente nunca me llamó la atención y nunca jugué con eso. O sea, si tú ves a imitar a Angélica Vale, a alguien jugando, lo hace divirtiéndose, todo el rollo, pero lo hace con naturalidad y con una gracia increíble, y yo nunca me sentí con una gracia, de hecho siento que yo no tengo esa gracia. Pero se trata de hacerlo lo mejor, de disfrutarlo”, admitió el cantante de baladas clásicas del pop en español como La locura y Alucinado.

Como el rapero "Gerardo", Yahir salió de su zona de confort sobre el escenario (Foto: Televisa)

En el programa grabado en Miami, Yahir ha dado vida al paso de las semanas a personalidades como Marco Antonio Solís, Roberto Carlos, Fher Olvera, de Maná, Alejandro Fernández, Gerardo, y hasta a Laura León La Tesorito, personificación que representó un reto mayor para el artista nacido en Hermosillo, Sonora.

Fher Olvera, vocalista de Maná, fue una de las caracterizaciones más ovacionadas para el cantante (Foto: Televisa)

“La Tesorito fue definitivamente la que más trabajo me costó...fueron muchos temas, traía muchas cosas encima, traía todo, traía dos medias, traía un calzón con nalgas y caderas, traía un payasito, un body, que le llaman, encima traía una falda, traía un chaleco de silicón con las tetas, entonces todo, el maquillaje, mas la peluca, mas las uñas. Era una cosa tremenda, entonces me costó mucho, mucho, moverme, bailar”, confesó el artista.

Lo más complicado de dar vida a Laura León fue el uso de prostéticos y tacones (Foto Instagram @yahirmusic)

Pese a que la imitación nunca fue una disciplina del interés del egresado de La academia, la dedicación mostrada al proyecto y un ambiente cordial en el foro, fueron los elementos que le dieron a Yahir la permanencia en el programa donde convive con figuras del entretenimiento latino como Ninel Conde, Kika Édgar, Michael Stuart, Manny Cruz, Christian Daniel, Helen Ochoa y Sherlyn, con quienes logró una gran amistad.

El cantante grabó el programa en Miami, donde pudo iniciar una buena amistad con sus contrincantes del programa (Foto: Televisa)

“Yo creo que me costó un par de programas (acoplarme), en los que estuve como con ese pensamiento de ‘no puedo’, es más, desde antes de irme a grabar a Miami ya yo lo tenía. Y yo no podía, entonces, poco a poco fuimos aprendiendo, me di cuenta con la dedicación, con el tiempo que uno le dedica a las cosas, que empiezan a cambiar”, señaló.

Yahir en proceso de caracterización para imitar a Alejandro Fernández (Foto: Televisa)

“Cuando empezó el cambio, la diversión, la gozadera y todo y sirvió mucho también por supuesto, pues la química y la relación que hubo entre todos nosotros, entre todo este team maravilloso, que a mí me encantó de hacer y lograr con mis compañeros... el proyecto termina con un fuerte lazo, que no vamos a olvidar y vamos a tratar de mantener para siempre”

Respecto a los comentarios que Yahir recibió de los famosos a quienes encarnó, el también integrante del 2000 Pop Tour compartió: “Sí tuve comentarios de Maná, con Laura León, con Gerardo, súper buena onda”.

